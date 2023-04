Isabel Hernáez y Ari Cascón: así son las voces más 'fashionistas' del universo podcast

Unidas por el periodismo, la curiosidad por los micrófonos y una pasión que comparten, desde hace años, por el mundo de la moda, Isa Hernáez y Ari Cascón han encontrado en el podcast la fórmula ideal para reinventar la comunicación en tendencias. Y todo ello al tiempo que se dan a conocer y charlan, cada lunes de la semana, con diseñadores, influencers y otras caras conocidas del sector.

Está de Moda precisamente lo está ahora más que nunca. Más de 12 mil seguidores en Instagram y una puntuación que roza las 5 estrellas en Spotify avalan la calidad, y el potencial diferenciador, de un programa a la carta que ya acumula medio centenar de episodios.

En él, los temas van desde el análisis de red carpets y desfiles hasta los debates sobre inteligencia artificial, compras impulsivas e incluso salud mental.

De la calle Madrid al mundo

Ambas comenzaron sus estudios en la Universidad Carlos III, donde se se graduaron en la carrera de Periodismo allá por 2018. El campus de Getafe vio crecer, en lo personal y en lo profesional, a dos jóvenes ambiciosas que tenían muy claro dónde iban a encontrar su hueco en la prensa.

En ese período, empezaron a hacer sus pinitos como becarias en marcas y agencias de comunicación, mientras ocupaban parte de su tiempo locutando un programa junto a otros estudiantes. Fue ahí donde descubrieron todas las oportunidades que podía brindarles la radio.

Aunque lo que entonces no imaginaban es que ellas mismas acabarían dándole la vuelta al tablero, con un formato dispuesto a desafiar los esquemas de comunicación tradicionales, y que cada día se gana nuevos adeptos en la red.

Ari Cascón posa con un 'total look' en color blanco. Esteban Palazuelos

El próximo mes de noviembre, Está de Moda cumplirá dos años desde la fecha de su lanzamiento. Sus creadoras saben muy bien que la que tienen entre manos es una oportunidad que no pueden desaprovechar, y es que Cascón y Hernáez son —en un sentido más o menos figurado— pioneras en llevar el podcast a un sector como el de la moda, para el que hasta ahora había pasado más bien desapercibido.

Isa Hernáez, todo al magenta en un conjunto de inspiración Jackie. Esteban Palazuelos

Desde el principio, las comunicadoras han tenido muy claro cuál es su propósito: el de crear una comunidad "que busque escucharlas". Que no llegue a ellas por casualidad, y que, si lo hace, se quede hasta el final, y quiera implicarse en un proyecto que va más allá de las tendencias.

Parece que estamos en pleno boom del podcast. ¿En qué se diferencia este formato del radiofónico?

Lo más especial que tiene el podcast es que es una forma de comunicación muy personal, tú eliges el momento en el que quieres consumirlo, seleccionas los temas específicos que quieres escuchar y siempre hay mucha variedad. Además, el público suele ser bastante fiel y se queda a escucharlo hasta el final.

Hablemos de Está de Moda. ¿Cómo lo definiríais?

Bueno, este es un podcast de moda y estilo de vida que al principio empezamos abriendo con un boletín de noticias semanales. La idea era poner a los oyentes al día en un minuto, pero nos dimos cuenta de que era imposible, y que lo que a la gente le gustaba era realmente escuchar nuestra opinión. Así que se ha acabado convirtiendo en una especie de tertulia que terminamos de completar con otras secciones.

Y una de ellas es vuestra famosa Greenie Sin, en la que comentáis las últimas novedades en moda sostenible. Es un nombre muy curioso para una sección.

¡Sí! Esta idea surgió casi sin pensarlo. Empezamos a comentar temas relacionados con la moda ética, porque estaba empezando a pegar muy fuerte en este momento. La gente nos decía que le gustaban los valores que estábamos transmitiendo, y decidimos dedicar una sección específica a todo esto. También tenemos otros apartados de entrevistas, e incluso un consultorio, como los de las películas. En él, igual te piden consejos porque acaban de romper con su pareja que te preguntan por vestidos de graduación. Es muy divertido, nosotras nos reímos mucho.

Esteban Palazuelos

¿Qué tal estáis viendo el feedback?

¡Genial! Hace unas semanas nos escribió una profesora de instituto para darnos las gracias, porque muchas alumnas de su clase nos escuchaban, y las habíamos inspirado a estudiar periodismo. Cosas así siempre impresionan. Nosotras nos metemos en el estudio a grabar y no somos conscientes de que nos escucha tanta gente, hasta que alguien se nos acerca y nos dice que es oyente. Es muy fuerte, pero mola.

Llegásteis a la idea de hacer un podcast durante la pandemia, y desde entonces no habéis parado. ¿Cómo lo habéis estado gestionando?

En realidad, sin guías, porque por aquel momento no había casi ningún podcast de moda en España, y era algo que aún no se había explotado apenas en este formato. Un día nos juntamos las dos sabiendo que nos complementaríamos bien y lograríamos sacar el podcast adelante. Desde ahí fuimos aprendiendo, hasta ahora.

La clave ha sido la constancia. Hay semanas que estamos hasta arriba con nuestros trabajos pero aun así sacamos un ratito para grabar. Es el compromiso que ya tenemos con los oyentes que nos esperan en cada episodio. Y podemos decir que desde que empezamos hace más de un año no hemos fallado nunca. Solo paramos en verano, porque era necesario un break y nuestro técnico lo agradeció bastante (risas). Pero sí, sacamos el tiempo de debajo de las piedras si hace falta.

¿Cómo es el proceso creativo detrás de cada episodio?

Ahora que ya tenemos más soltura, solemos preparar el programa unas horas antes de grabar. Cada una busca sus temas y después se ponen sobre el guion. Nos coordinamos bastante bien, aunque tenemos el problema de que al terminar un episodio, ¡ya estamos pensando en el siguiente! Da igual que estemos de viaje, descansando... Si vemos algo que nos gusta, tomamos nota y esperamos con muchas ganas a contarlo en el podcast. Y también está genial cuando coincidimos en las temáticas, porque solemos pensar igual y es fácil poner las cosas en común.

Compartís los conocimientos y el interés por el sector de la moda. ¿La forma de vestir también?

Coincidimos en la medida en que nosotras no seguimos las tendencias al pie de la letra, nos encantan los básicos y las prendas atemporales con las que podamos hacer mil y una combinaciones. Pero también es cierto que somos distintas, cada una lleva la ropa a su manera y eso también es guay, porque a veces a una le gusta algo que la otra no llevaría jamás. Como las Salomon (risas).

En cuanto a las tendencias de este año... Una con la que os quedéis, y otra que desterraríais sin dudarlo.

Isa: Este año se habla mucho del lujo silencioso, que no es otra cosa que prendas atemporales y discretas pero de muy buena calidad. Con ellas puedes hacerte un buen fondo de armario. Estoy a favor.

Isa Hernáez, en el estudio de EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

Ari: Y desterrar... Yo igual me he cansado un poco de la modade los años 2000, el tiro bajo y todo eso. Creo que puede ser guay, que es algo muy presente y cultural, pero también puede hacer algo de daño, porque no a todos nos sienta bien esa tendencia. Mola, pero no es para todo el mundo.

Hay quienes consideran que la moda es una cuestión más bien banal y sin demasiado impacto en la sociedad. ¿Tienen razón?

Solo tienen que escuchar uno de nuestros episodios para darse cuenta de que no, no es así. De la moda también se puede reflexionar. Por ejemplo, en uno de los últimos programas, hablamos de este filtro que se ha puesto tanto de moda en TikTok, el bold glamour, que transforma tu cara pero de forma súper realista. A partir de ahí empezamos a hablar de los cánones de belleza tan inaccesibles a los que se enfrenta la mujer, y de cómo el cuerpo no puede ni tiene por qué adaptarse a las tendencias.

Ari Cascón, en el estudio de EL ESPAÑOL. Esteban Palazuelos

Nosotras intentamos darle sentido común a la moda, verla desde una perspectiva más social. Porque detrás de todas las tendencias hay mucha psicología, y aunque en ocasiones pueda parecer un mundo superficial, nosotras intentamos bajarlo un poco a la realidad. Y también hay muchísimo trabajo detrás de la industria que no se ve. Para que tengas una revista en casa, el despliegue que se hace de fotógrafos, estilistas, modelos, periodistas... Es increíble. Si alguien piensa que todo eso es frívolo se está quedando en la punta del iceberg.

Imaginándonos la industria dentro de diez años, ¿qué pesará más, lo rápido o lo sostenible?

Lo sostenible, no hay duda. Hasta los gigantes de la moda están intentando estar ahí, ya lo vemos con las propuestas de alquiler de moda de Mango, de Adolfo Domínguez... Y también se están utilizando cada vez más materiales respetuosos con el medio ambiente. Además, todo esto cada vez está más legislado, y las marcas han empezado a responder transformando sus sistemas de producción. La sostenibilidad es necesaria, y va a formar parte del futuro, pero porque va a ser algo obligatorio también.

Las redes no solo os sirven para informar, sino que con ellas también habéis acabado construyendo vuestra propia imagen más allá del podcast. ¿Creéis que estáis contribuyendo, de alguna manera, a cambiar el perfil tradicional del periodista?

Bueno, a raíz del podcast nos hemos metido más en redes, porque la gente también se interesa por saber quién está detrás de la voz que habla cada semana. Nuestros seguidores quieren conocernos, pero siempre de una manera profesional, no tanto por enseñar nuestra vida privada. Nosotras nunca nos planteamos ser referentes, lo hicimos todo de forma natural y transparente, y descubrimos que eso interesaba a los oyentes.

También es cierto que los periodistas cada vez tenemos más desarrollado el contacto con las redes sociales. Somos personas que hemos estudiado esta carrera porque nos gusta comunicar, y, al fin y al cabo, Instagram y TikTok son plataformas estupendas para hacerlo. Porque pueden quitar tiempo, sí, pero también aportan muchas cosas, y de manera inmediata. Hoy es importante estar ahí.

A título personal, ¿cuáles son vuestras metas profesionales? ¿Os gustaría seguir creciendo como comunicadoras a largo plazo?

¡Por supuesto! Y no solo seguir haciendo entrevistas a nivel nacional, sino también internacional, viajar con el podcast, cubrir fashion weeks... ¡Imaginad! Si hemos montado esto es porque confiamos, le vemos futuro y proyecciones, eso seguro. Ahora mismo nuestra prioridad es el programa y seguir con esta constancia que tanto nos caracteriza a las dos. Lo demás está por venir.

Las 'podcasters' de moda posan para magasIN. Esteban Palazuelos

