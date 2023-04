Lola Índigo: "Vamos a hacer un show más complicado porque necesito sentir miedo"

El dragón de la artista Lola Índigo (Miriam Doblas Muñoz) abrió las alas el pasado 14 de abril, cuando se publicó su tercer disco de estudio, del que ya conocíamos cuatro temas (Diskoteka, Corazones Rotos, Las solteras y La santa).

Su nuevo álbum trae once canciones que para ella son muy potentes. "La verdad es que llevo dos años haciendo mucha música y he seleccionado las once mejores, con lo cual ha quedado un disco con 'cero skips', que te lo puedes escuchar de corrido, es muy entretenido".

La cantante y bailarina cuenta a magasIN que es un disco que viaja por muchos estilos, pero que todos tienen en común ese "momento atmosférico, futurista, barra un poco electrónico de lo que para mí representa el sonido del dragón".

Ha elegido precisamente el dragón porque para ella representa la evolución más poderosa de su personaje. "Ya pasé por la bruja, luego la niña, ahora tocaba el dragón. Para mí son como presente, pasado y futuro".

El título del disco hace referencia a ser más maduro y fuerte que la artista concibe, llevado al plano personal, como el culmen de un proceso personal al que ha llegado experimentando la libertad en estado puro.

Para ella madurar es saber quién eres, saber cuál es tu lugar en tu show, en el escenario, en tu manera de ser, en tu proyecto, "y abrazarlo y cuidarlo sobre todo". La libertad en estado puro la ha experimentado haciendo la música que quiere. "En realidad creo que por eso hay un poco de todo en El dragón, pese a que hemos intentado ligar el sonido en todas las canciones, sigue siendo un poco hacer lo que me da la gana y experimentar".

El álbum está repleto de canciones llenas de ritmo. Darle al play es casi sinónimo de ponerse a bailar. Sin embargo, la última canción es diferente y si Lola Índigo tuviese que quedarse con un tema de los once, sería este, que precisamente se llama El dragón.

"Es la canción más personal. Hablo de todos mis traumas y creo que es que más va a conectar con la gente porque todos hemos pasado por alguno de esos traumas o por todos", confiesa a magasIN.

Escribió el tema en un avión y piensa que es el momento perfecto para escucharla. "La escribí ahí porque era un momento en el que estaba un poco agobiada. Me sentía un poco sola porque llevaba mucho tiempo viajando, saliendo fuera de casa. Echaba mucho de menos a mi madre, a mi familia. Mi abuela estaba enferma y necesitaba un poco de coger tierra y estaba en el aire".

Resucitar a Amy Winehouse

El nuevo disco llega lleno de colaboraciones. Algunas de ellas las pudimos conocer antes de que saliera el álbum. Es el caso de Corazones rotos, que cuenta con la colaboración de Luis Fonsi; y Discoteka, con María Becerra.

Pero si hay un tema que canta junto a otro artista que todo el mundo estaba deseando oír es El tonto, en el que la escuchamos junto a Quevedo, uno de los artistas del momento. Este promete ser uno de los hits del verano.

Ahora bien, le gustaría colaborar con De la Fuente, que es de su ciudad, de Granada, y uno de sus artistas favoritos.

Además, si pudiera resucitar a un artista para hacer una colaboración, no lo duda, traería de entre los muertos y haría un tema con Amy Winehouse.

"Cualquiera puede petarlo en TikTok"

Lola Índigo no solo es cantante, también es bailarina profesional y así lo podemos comprobar en sus videoclips y en sus shows. Preguntamos a la artista si cuando sale de fiesta con sus amigos también baila y entre risas ella responde:

"Si salgo con mis amigos que no bailan, no, bebo. Si salgo con mis amigos bailarines me hago polvo. Hoy, por ejemplo, para la presentación del disco vienen los doce dragones (los doce bailarines) y se va a dar todo".

También la vemos muy activa en redes, especialmente en TikTok, donde baila trozos de sus canciones y también de otros artistas.

"TikTok sobre todo me gusta muchísimo porque es una red social en la que se valora la creatividad y no tanto la superficialidad de verse cool, guapa, la ropa… Si no que cualquiera puede petarlo en TikTok. Y eso también ha repercutido a la música, a los charts y es muy guay porque realmente da cabida a todo el mundo y creo que es lo que hace falta".

Algo que no podemos pasar por alto son sus estilismos y es que no solo es un referente musical, sus looks inspiran a toda una generación.

"La verdad que tengo muchos referentes. Desde Christina Aguilera en la época de los 2000, Shakira en la época de los 2000, hasta Lady Gaga en sus comienzos. Muchas divas pop, pero principalmente estas tres".

Sus outfits más icónicos ahora se pueden coleccionar en forma de pequeñas muñecas.

"Siempre me ha gustado coleccionar cosas y me ha gustado coleccionar muñecas. Así que me hace mucha ilusión tener unas muñecas de mis eras, de mis diferentes looks y como venían dentro de un huevo plateado, es como si el huevo fuera una máquina del tiempo y entonces viajas a una era de Lola Índigo. Me pareció un regalo muy chulo para los fans".

"Hay misoginia en el oído"

La artista, según recoge EFE, se reconoce feminista y por ello explica que no hace música feminista, sino que lo es y esto se traslada a sus canciones. Por ello, le preguntamos cómo ve la situación de la mujer en la industria musical.

"En las plataformas y los medios nos tienen que apoyar y ponernos un poco al frente y que no se vea esa desigualdad en las playlists o de presencia. Ya de por sí hay mucha misoginia en el oído general de la gente. Si prestas atención a tu entorno, escucharán a muchos más hombres que mujeres y no se dan cuenta", contesta.

Y continúa: "Entonces tenemos que cambiar eso, tenemos que demostrar con ayuda de todos los que te he dicho, que nuestras propuestas son muy interesantes, que hacemos música de puta madre y que esto es un problema social y de plataforma también".

Próximos conciertos

Terminamos hablando de sus próximos conciertos. El 6 de mayo estará en el Wizink Center de Madrid y el 13 del mismo mes en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

En el Wizink ya estuvo en la época del Covid, con un aforo reducido. Ahora tendrá aforo completo, "con muchísima gente", 16.000 personas.

"Hemos tenido que buscar cosas que nos pongan un poco al límite. Entonces vamos a hacer un show más complicado porque yo necesito un poco de miedo, de sentir miedo. Creo que le va a gustar mucho a todo el mundo. Va a ser interesante de ver y lo van a recomendar", cuenta.

Y continúa: "Es un show que más allá de que te guste mi música o no la conozcas, no tienes que ser fan para venir a verlo. Lo que yo quiero es que la gente sienta que, aunque no sea fan, se lo va a gozar porque va más allá. A nivel artístico hay doce dragones, doce bailarines impresionantes, los arreglos musicales son lo más, los músicos son increíbles, las luces, los visuales, la forma del escenario es una pasada. Entonces quiero que la gente vea todo esto. Merece la pena verlo".

