Helena Díez-Fuentes: “La Maestra de Ceremonias o MC es clave para que tu evento no sea un ladrillo"

Desde hace 10 años es presentadora de eventos corporativos o MC (Master of Ceremonies) que dirían los estadounidenses. pero en España, la tarea de un Maestro de Ceremonias todavía se confunde con las de un presentador o un speaker.

De pequeña siempre quiso ser “artista”, pero acabó licenciándose en Derecho. Tras pasar un tiempo trabajando en la Comisión Europea y en un prestigioso despacho de abogados en Bruselas, dejó Europa para viajar haciendo reportajes para medios internacionales.

Por este motivo, ha vivido largas temporadas en más de 10 países como Angola, Rusia, Taiwan, Ghana, México, Colombia, Líbano o Siria… Y, tras varios años de arrastrar maletas, fundó en Madrid una empresa editorial de libros corporativos de gran formato y dos startups sobre aplicaciones digitales.

En busca de financiación, asistió a numerosos foros para presentar el conocido elevator pitch ante inversores, algo que, en cierto modo, le ha llevado a dedicarse en exclusividad a lo que siempre había soñado: el escenario.

Helena Díez Fuentes lleva diez años como Maestra de Ceremonias.

Ella lo llama Events’ Energizer y ha trabajado con grandes empresas como: Telefónica, Microsoft, Grupo Santander, Repsol, Mapfre, Ferrovial, BBVA, Enagás, CaixaBank, Westinghouse, Novartis, Santalucía, Correos y Sacyr.

Pero también ha "energizado" actos de organismos como el Ministerio de Economía de Luxemburgo o el Ministerio de Cultura y Deporte de España, y participado en grandes eventos como South Summit, Mobile World Congress o Web Summit, entre otros.

Y todo esto en los tres idiomas que domina: español, inglés y francés. Su participación es clave para el éxito y el buen funcionamiento de los eventos en los que participa y marca la diferencia entre un evento interminable y pesado o un acto ágil y ameno a la vez que informativo.

¿Qué es una Maestra de Ceremonias?

El/la MC es, en sentido amplio de la palabra, un/a presentador/a de un evento de cualquier tipo. Creo que la expresión tiene su origen en celebraciones litúrgicas (como las bodas) pero, por influencia de shows americanos, ahora se utiliza de forma más generalizada para todo tipo de eventos.

Pero, en mi opinión, un MC es mucho más que un presentador. No solo debe limitarse a leer un nombre y un título. Eso lo puede hacer un robot… Tiene que ser muy versátil porque una de sus funciones principales durante el evento es solventar cualquier imprevisto, algo que suele ocurrir, con mayor o menor gravedad, en todos los actos.

Si hay que sustituir a un moderador, el MC tiene que estar preparado; si tiene que hacer tiempo porque se ha producido un fallo técnico, el MC tiene que contar con recursos, desde contar un chiste, una historia, interactuar con el público, cantar o improvisar un juego… lo que haga falta, para que el resultado final sea un éxito.

Por ello, un MC, realmente, es un/a entertainer. La traducción en español sería animadora pero a mí me recuerda a las cheerleaders americanas con los pompones… Yo prefiero compararlo con el juglar de la edad media pero sería un juglar del siglo XXI.

"El MC tiene que contar con recursos, desde contar un chiste, una historia a interactuar con el público, cantar o improvisar un juego…"

¿Cuáles son sus funciones?

Tal y como yo lo entiendo, las funciones del MC se dividen en dos momentos principales: antes del evento y durante el mismo. Antes del evento van desde reuniones con el cliente para obtener un buen briefing sobre por qué se ha organizado el evento y qué se quiere conseguir con el mismo, así como recopilar información sobre el programa facilitado por el cliente.

Pero un/a buen/a MC también puede ayudarles a construir el programa, si lo necesitan, y recomendar temas y/o ponentes según el briefing facilitado (un MC conoce mucha gente interesante todos los días).

Asimismo, debe investigar sobre los temas a tratar y los ponentes participantes para conocerles en mayor profundidad (no es lo mismo un evento que trata sobre IA a otro sobre cáncer de próstata u otro sobre hidrógeno verde…) y, con todo ello, elaborar el guion que luego utilizará el día del evento. Que un evento sea un éxito dependerá del trabajo realizado antes de que se levante el telón.

Ese guion es la clave del trabajo del MC...

Sí, deber estar construido siguiendo un hilo conductor, una narrativa que conecte todas las ponencias y le dé un sentido global a todo el acto. Un buen guion es crucial para mantener la atención del público: aunque mucha gente cree que solo depende del lenguaje corporal y de ser simpático, sin un buen guion, el público aprovecha para desconectar.

"Un buen guion es crucial para mantener la atención del público, aunque mucha gente cree que solo depende del lenguaje corporal y de ser simpático"

Y, luego, durante el evento, tiene una participación mucho más activa que presentar a quienes van interviniendo.

Exacto, además de hacer las introducciones y dar paso a los ponentes/participantes, el MC (cuando se pueda y encaje por tiempos y formato del evento) deberá resumir la/s ponencia/s, sacar conclusiones, recordar algunos de los puntos mencionados o más destacados…

Además, debe dinamizar todo el acto para que se desarrolle de forma amena y fresca. Esto conlleva que, aunque la preparación antes del mismo sea crucial, haya una parte importante de improvisación, que hay que saber en qué momentos introducir, para que el evento fluya.

Y no todo el mundo sabe, o quiere, improvisar, porque ello significa salirse del guion preestablecido, de la zona de confort, y tener rapidez mental e ingenio para no meter la pata... Esto supone controlar y dirigir lo que ocurre en el escenario en todo momento para que se cumplan los tiempos y asistir a ponentes y público cuando así lo requieran.

Entonces, ¿por qué hay tanta confusión con la figura de un/a presentador/a?

Encuentro que la confusión es, más bien, en el uso de los términos maestro de ceremonias, presentador, moderador y speaker. En España muchas personas los utilizan indistintamente y, en mi opinión, son funciones diferentes.

El presentador lee un guion cerrado, como el de los telediarios. Puede ser, además, moderador si tiene que conducir mesas redondas y moderar la conversación entre los miembros de la mesa o panelistas.

El término speaker se debe utilizar, realmente, para aquellos participantes en el evento que vayan a intervenir con una ponencia. Lo que los anglosajones denominan Keynote Speaker y que se refiere a cualquier ponente que intervenga de forma individual en el acto. El MC realiza todas las funciones anteriores, menos la de speaker, a no ser que, además, intervenga en el evento con una ponencia.

"En España, muchas personas utilizan indistintamente los términos maestro de ceremonias, presentador, moderador y 'speaker', y son funciones diferentes"

Es abismal la diferencia entre ser un 'busto parlante' (que lee algo que alguien le ha escrito) o ser capaz de escribir una misma el guion de un evento, gala, entrega de premios, etc…

Sin duda y, además, se nota cuando un presentador conoce en profundidad los temas y los ponentes que van a intervenir. Cuando se empapa del espíritu de la empresa organizadora del evento, de sus valores, de su misión... la sensación global, no solo para el cliente sino, sobre todo, para el público (que es la prioridad) es de haber vivido una experiencia personalizada y especial.

Eso marca la diferencia entre hacer un evento como tantos otros, —y que se olvide nada más terminar— o que un evento sea memorable para el público. Y lo más curioso de todo esto es que, el público en general, está muy mal acostumbrado.

Le sorprende cuando un presentador (o MC) hace algo más que repetir los títulos que aparecen el programa para dar paso, sin más, a cada intervención. Es un trabajo que se ha hecho así durante mucho tiempo y por eso mucha gente cree que no es más que eso: ser un busto parlante.

Es verdad que hay presentadores a los que les escriben el guion, pero, igualmente, hay que saber escribirlo y dedicarle muchas horas: porque debes ponerte en los zapatos, por un lado, de la empresa organizadora, para transmitir lo que quieren que el público reciba y, por otro, en los del público, para que el mensaje les llegue correctamente.

"En muchos eventos presentar es solo dar paso, sin más, a cada intervención, y por eso mucha gente cree que no es más que eso: ser un busto parlante"

¿Por qué la tan prometida 'diversidad' no ha llegado a los MC y se sigue contratando a famosos de la tele para presentarlos y a modelos o presentadoras?

Aquí se dan dos aspectos diferentes que muchas veces convergen. En primer lugar, todavía existe mucha confusión en qué es y qué hace un MC. Como en muchas ocasiones significa, además, entrevistar a participantes o moderar debates, se suele contar con periodistas para que hagan las entrevistas y, además, presenten.

Porque “siempre se ha hecho así”. Y muchos creen que ser periodista significa ser presentador. O a la inversa. Y no tiene porqué. Son profesiones diferentes aunque con aspectos en común.

Mucha gente da por hecho que yo soy periodista porque me dedico a presentar eventos, cuando mi formación es como abogado. No me pongas a escribir un artículo o un libro porque me muero… Igualmente alguien puede ser muy buen periodista y no tan buen comunicador o dinamizador.

En segundo lugar, en muchos eventos se contrata a un celebrity (modelo, actor, cómico, etc.) por el tirón de audiencia que tienen e, insisto, porque les dan un guion escrito por alguien que muchas veces no se ha parado a pensar qué quiere el cliente y piensan que lo importante es “la fama”.

Pero el público quiere más. Puedes ser estupendo en tu profesión y ser un rollazo presentando un evento sobre sostenibilidad, por poner un ejemplo. Por supuesto que hay muchos celebrities que pueden presentar y dinamizar un evento muy dignamente y, por supuesto, el organizador del evento tiene todo el derecho a contratar a quien le parezca.

Pero, como en todo en la vida, "el que mucho abarca poco aprieta" y, cuando te dedicas exclusivamente a ser MC y lo haces todos los días, la experiencia y el valor que aportas a un evento es algo muy importante a tener en cuenta.

La presencia de un MC participación ¿puede marcar la diferencia entre ser un evento interminable y soporífero o un acto ágil y ameno, a la vez que informativo? Porque a veces da vergüenza ajena: guion y escaleta inexistentes, ponentes que se pasan de tiempo, etc...

Si quieres que te arreglen bien un grifo que gotea, llamas a un fontanero, que es profesional de la materia y se pasa la vida haciendo ese tipo de arreglos. En el caso de un MC es lo mismo.

Lo que comentas ocurre a menudo por dos motivos: uno, porque en muchos eventos no se le da la importancia que tiene a este papel. Se contrata a alguien porque es conocido y sale en la TV o se pide al compañero/a de Recursos Humanos o de Marketing de la empresa (por poner un ejemplo) “porque habla inglés” o por ahorrar en esa partida…

Lo he comentado antes, la preparación es vital (y lleva mucho más tiempo del que uno piensa) y solo alguien que se dedique a ello y esté acostumbrado a hacerlo, hará un buen trabajo.

El segundo motivo, y casi más importante, es que muchas empresas creen que saben cómo hacer “su evento” para que sea "innovador” o “disruptivo” y, realmente, hacen lo de siempre y lo que hace la mayoría.

Creen que saben lo que es mejor para ellos pero, por mi experiencia, cuánto más libertad tengo para construir el guion y proponer ideas, dinámicas o formatos, mejor es el resultado final.

¿Cómo logra que no sea aburrido ni pesado un evento sobre construcción, compliance, seguros, tecnología... en los que la temática ya es complicada de por sí?

El MC es, además, un poco psicólogo o lector de mentes… Es decir, tiene que interpretar lo que está pasando por la cabeza del público a través de los mensajes que transmiten con sus miradas, su lenguaje corporal, su participación o ausencia de ella, las vibraciones que hay en la sala…

Todo eso lo percibo en cuestión de segundos… Y debo reaccionar y modular el ritmo y el tono del evento sobre la marcha. Cualquier evento es susceptible de ser ameno y entretenido, o todo lo contrario, y la maestra de ceremonias es clave para que tu evento no se convierta en un ladrillo infumable.

Yo trabajo en muchos sobre temas duros y sensibles y, para ello, la herramienta que nunca falla es el sentido del humor.

"El MC es, además, un poco psicólogo o lector de mentes, es decir, tiene que interpretar lo que está pasando por la cabeza del público y reaccionar"

¿Qué papel juega el humor en un acto?

El humor es la diferencia entre un evento que el público rápidamente olvida y uno memorable porque todo el mundo quiere reírse y pasarlo bien, pero hay que saber usarlo. Existe una fina línea entre lo divertido, lo ameno e ingenioso y lo vulgar, ofensivo y fuera de lugar….

No se puede traspasar esa línea y por eso hay que utilizar un “humor blanco”. Es decir, un humor universal (todos somos humanos) con el que el público se identifique rápidamente pero sin necesidad de decir palabras malsonantes o de escandalizar para llamar la atención.

Hay que desterrar esa idea que todavía perdura de que lo divertido está reñido con lo profesional. Yo lo llamo “comedia corporativa”, que no sé si es un término que ya existe… Consiste en darle unas pinceladas de humor a un evento de empresa, profesional y serio, y que ambas cosas combinen a la perfección.

Entiendo que, además, parte de su trabajo es traducir la "jerga" de cada sector para hacerla comprensible, algo en lo que su experiencia periodística le será muy útil…

Así es, pero lo la verdad es que todo está en internet. No hay como hacer una buena investigación sobre el tema del que versa un evento para hacerse una “experta”. Ahora es un pecado no estar informado a la hora de presentar un evento.

No obstante, creo que la palabra clave es “experiencia”. En dos sentidos: tener experiencias de vida y tener experiencia haciendo eventos. El haber viajado, montado empresas, buscado financiación, hablar tres idiomas… todo eso son recursos de los que tirar cuando sea necesario. Y yo creo que la edad es un valor añadido en este trabajo…

¿Qué características o habilidades debe tener una Maestra de Ceremonias? ¿Sabe de algún curso en alguna Universidad en que impartan esos conocimientos para ser MC?

Esta es una profesión que no se enseña como tal, por lo menos cuando yo estudiaba. Además de saber idiomas, para mí es fundamental conocer las técnicas de storytelling (narrativa).

Porque, como ya he comentado, el secreto de un buen MC es tener un buen guion, un buen contenido que cautive y enganche al público. El poder del sentido del humor y el poder del storytelling son mis señas de identidad y lo que hace mi trabajo diferencial.

¿Qué anécdotas divertidas recuerda a lo largo de carrera? ¿algún momento "tierra trágame”?

Uf, he tenido varios, claro. Presentar a "Pepe Pérez” y que aparezca una señora en su lugar (nadie me había avisado del cambio) o tener que hacer la traducción simultánea al inglés de lo que yo misma decía en español porque había solo una persona en un público de 500 que no entendía español (eso me pasó por preguntar…).

O, por ejemplo, cuando en una entrega de premios en directo desde el jurado me pasaron el ganador de un premio en la categoría que no correspondía. Tuve que pedir al público que hicieran como si no hubieran oído nada y anunciarlo más tarde como “el secreto mejor guardado” del evento…

En Estados Unidos nos llevan mucha ventaja en este tema: llevan casi un siglo organizando eventos diferentes y tienen clarísimo que el MC es clave...

Allí hay MC que incluso tocan el piano o hacen magia... Los americanos y los británicos son los reyes, los entertainers por excelencia. Tenemos mucho que aprender de ellos.

¿Se atrevería a decir que las mujeres son mejores MC que los hombres?

Yo creo que Ellen DeGeneres, por ejemplo, estuvo muy bien cuando hizo la gala de los Oscar. No creo que sea una cuestión de género sino de las horas de preparación antes del evento y la rapidez mental para poder improvisar que tenga uno durante el mismo.

Pero, la realidad es que hasta hace relativamente muy poco, se veían más hombres que mujeres haciendo este trabajo. Mi sensación es que antes a las mujeres se las consideraba como "floreros" pero ahora las cosas, afortunadamente, han cambiado muchísimo.

Y tenemos ese "toque empático” que viene muy bien en el escenario: no competimos con los hombres y hay un vínculo que nos conecta inmediatamente con otras mujeres, no nos 'tiramos de los pelos' como se decía hace años…

Durante la pandemia, se hizo usted centenares de eventos online ¿no resulta todavía más difícil motivar a la audiencia o público con la barrera de la pantalla que en un evento en directo?

Uy, sí… al principio de la pandemia pensé que no iba a poder… Me decía: “Si mi fuerte es la improvisación ¡con el público en directo! ¿Cómo voy a hacer si no veo a nadie…?”. En ese sentido son mucho más difíciles pero, en realidad, tienen otras ventajas que los eventos presenciales no tienen.

De hecho, uno de los errores que cometían muchas empresas al hacer eventos online durante la pandemia es querer trasladar exactamente igual (o de forma muy parecida) un evento que estaban acostumbrados a hacer en presencial al online y no funciona.

El formato online plantea unas dificultades y, también, unas ventajas que no tiene el formato presencial. Hay que saber cuáles son de antemano para evitar las primeras y aprovecharse de las últimas. Porque, al fin y al cabo, "the show must go on".

