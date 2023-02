Paco Rabanne: los 20 momentos clave de la carrera del diseñador que inventó la moda futurista

Aunque pasó a la historia de la moda como Paco Rabanne, su verdadero nombre era Francisco Rabaneda Cuervo y había nacido en Pasajes, Guipúzcoa, el 18 de febrero de 1934. Quince días le han faltado para cumplir los 89 años al diseñador que predijo la moda futurista.

Hijo de un general republicano y la costurera jefe del taller de Cristóbal Balenciaga, su padre fue fusilado durante la Guerra Civil y, en 1939, la familia se exilió en Francia. El pequeño Paco se crio entre las localidades de Morlaix y Les Sables-d'Olonne.

Estudió Arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, pero llevaba un diseñador y un artista dentro. De hecho, una escultura suya fue expuesta y premiada en la Bienal de París de 1960. Y con el tiempo, se le acabaría describiendo como "el diseñador que esculpía los vestidos".

Retrato del diseñador Paco Rabanne junto con una de sus creaciones. Getty

Repasamos los momentos clave de una carrera como diseñador o, como se decía, entonces y hasta que llegó él, como modisto. Rabanne cambió tijeras, aguja e hilo por alicates, martillo y punzón.

1959 la revista Women’s Wear Daily, considera durante décadas como "la biblia de la moda", publica siete vestidos firmados como Franck Rabanne, que sorprenden a la editora de moda por sus líneas geométricas.

1962 comienza a confeccionar de forma artesanal accesorios diferentes para firmas de alta costura como Balenciaga, Nina Ricci y Givenchy, así como para los diseñadores más jóvenes cuyo estilo más moderno se acercaba a los bocetos que Rabanne tenía en su cabeza, Pierre Cardin y Courrèges.

Elabora también una colección de accesorios (pendientes, gafas, cascos) con un material llamado acetato de celulosa o Rhodoid, en colaboración con los diseñadores franceses del llamado prêt-à-porter industrial, Michèle Rosier, Christiane Bailly y Emmanuelle Khan, los estilistas más cool del momento.

1966 Con Rhodoid elaborará también su primera colección, Doce vestidos imposibles de llevar fabricados en materiales contemporáneos, que iban adornados con discos y placas de acetato de celulosa.

Presentada en el Hotel George V de París, el 1 de febrero de 1966, inicia una etapa en la que experimenta con todo tipo de nuevos materiales, muy alejados de los tejidos tradicionales: plástico, papel, madera, cuero fluorescente, metal martillado, punto de aluminio y piel tricotada.

Técnicas y materiales, más propios de la joyería o la marroquinería y que le ganarían el apodo que le puso Coco Chanel, que le llamaba maliciosamente "el metalúrgico", porque no utilizaba ni aguja ni hilo, y estaban más cerca del arte que de la costura. No en vano, las revistas de la época lo fotografían con Salvador Dalí.

Sus proyectos incluyen una colección de prendas de prêt-à-porter especialmente diseñada para conducir, vestidos realizados solo con botones o con placas de aluminio. Entre todas sus creaciones revolucionarias y audaces, la más famosa es el vestido de placas de oro lucido por la cantante Françoise Hardy y el de punto de metal que llevó la actriz Jane Birkin.

De izda a dcha.: Jane Birkin, bailando con Serge Gainsbourg; Françoise Hardy y Jane Fonda.

1967 comienza su colaboración con el mundo del cine, diseñando el vestuario para las películas Les aventuriers (en español, Tres aventureros) y Two for the Road (en español, Dos en la carretera dirigida por Stanley Donen), vistiendo a Audrey Hepburn con el mítico vestido de mini discos de metal plateado.

Audrey Hepburn, con el mítico vestido que le hizo Paco Rabanne para 'Dos en la carretera'.

1968 La película que lo consagrará, en 1968, será Barbarella, en la que el director francés Roger Vadim dirigía a su esposa, la actriz estadounidense Jane Fonda. El vestuario futurista de Rabanne, un año antes de que el hombre llegara a la luna, abrirá el camino a la ciencia-ficción e inspirará a muchos diseñadores.

1969 lanza su primer perfume femenino, Calandre, y comienza así su colaboración con el grupo español Puig. Muestra del humor del genial diseñador está el nombre de esa primera fragancia, que en francés significa la rejilla de protección del radiador de un automóvil.

1973 presenta su primer perfume masculino, Paco Rabanne pour Homme, al que seguirán Métal, La Nuit, Sport y Ténéré.

1975 comienza a formar parte de la Chambre Syndicale de la Couture, pero sus creaciones no encajan en el concepto tradicional de la alta costura de la época, aunque sí en el que hoy impera.

Recicla pañuelos, fulares y calcetines e incorpora cotas de malla, corpiños o chalecos más propios de una película de gladiadores o una fábula medieval. Así se adelantó décadas al concepto de moda sostenible y ecológica que marcaría el siglo XXI y al estilo transgresor de diseñadores como Alexander McQueen o Virgil Albloh.

1976 Aunque al principio solo diseña para mujer, crea una línea de prêt-à-porter masculino, que también rompe completamente con el uniforme que imperaba en la moda de hombre.

1980 Continúa incorporando inovaciones en materiales: tejidos luminiscentes, papeles metalizados, plexiglás, reflejos láser, fibra óptica... Se adelantó así a creadores actuales como Hussein Chalayan que incorporan luces led a sus vestidos.

1986 la marca de moda pasa al grupo Puig y, entre 1990 y 1998, pondrá también a la venta una línea de prêt-à-porter femenino.

1992 publica su primer libro Trayectoria, en el que el creador, muy aficionado al ocultismo, comparte sus descubrimientos espirituales.

1993 lanza un nuevo perfume para hombre, XS, y en 1996, Paco, que apuesta por la ambigüedad y se presenta con una línea de prendas de vestir y accesorios unisex. Con el tiempo, sus fragancias se convertirán en símbolo de la pasión y la rebeldía juvenil.

1994 presenta su segundo libro El fin de los tiempos, en el que anuncia, reinterpretando las profecías de Nostradamus, que la estación Mir caerá sobre París el 11 de agosto de 1999.

1998 publica su tercer libro, La iluminación del budismo.

1999 Paco Rabanne anuncia que deja la alta costura y en el prêt-à-porter le sustituye Rosemary Rodríguez y, más tarde, Patrick Robinson, aunque Rabanne seguirá supervisando las colecciones de moda y los perfumes.

Ese mismo año presenta el libro Paco Rabanne Trilogía: trayectoria, el fin de los tiempos, el tiempo presente y crea el perfume Ultraviolet, al que seguirán, ya en el siglo XXI, Ultraviolet Man, Black XS, Black XS pour Elle...

2008 se lanza el perfume 1 Million, que será un éxito internacional y se convertirá en uno de los más vendidos del mundo.

Este último, que también tendría su versión femenina, lady Million, constituye un caso de estudio por su estrategia de publicidad y marketing, que consolidan el estilo Paco Rabanne: inconformismo, audacia e innovación. En el anuncio, se pueden ver algunas de las míticas creaciones de moda de Paco Rabanne.

2010 recibe el Premio Nacional de Diseño de Moda por “su innovación y su aportación a todos los ámbitos de la cultura del siglo XX”.

Como afirma Marc Puig, Presidente Ejecutivo de la compañía, en el comunicado que ha emitido tras conocerse la noticia: "Su gran personalidad transmitió, a través de una estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora del mundo de la moda".

Sin duda, Paco Rabanne marcó a una generación de baby boomers con su visión radical de la moda y su estética singular. Su legado permanecerá y siempre será recordado.

