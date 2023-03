La 'startup' española que hará que los bancos se peguen para que tu hipoteca sea más barata

Hoy en día "parece que cuando vas a pedir una hipoteca a un banco te están haciendo un favor", lamenta Elena Gutiérrez, cofundadora y director de marketing de Colibid, la primera fintech española orientada a facilitar a los clientes, o sea, a los usuarios de a pie, que puedan solicitar una hipoteca.

Esta joven empresaria natural de Burgos, emprendedora por definición, es perfectamente consciente de las dificultades que entraña comprar una casa hoy en día: "Una hipoteca no deja de ser un servicio financiero que vas a pagar caro. Por eso, el servicio de Colibid es gratuito para el cliente y sólo cobramos de aquellos que van a generar dinero". O sea, no cobran comisión de quien se hipoteca, sino del banco o bróker que percibe unos honorarios. Por el momento, la plataforma Colibid ha recibido más de 20.000 solicitudes de hipoteca en préstamos por valor de más de 3.500 millones de euros. Visto el crecimiento exponencial de la fintech, para el 2023 esperan triplicar el volumen de negocio.

Las hipotecas llevan subiendo mucho tiempo. Las cosas no están claras desde el comienzo de la guerra en Ucrania, y más recientemente, con el hecho de que Silicon Valley Bank se haya declarado en bancarrota. Sin embargo, tanto el equipo de Gutiérrez como los analistas del mercado, prevén que los alquileres sigan subiendo en 2023. Además, señala la joven empresaria que, pese a que el sector inmobiliario en España es ágil, la banca maneja la financiación "de manera rígida", excesivamente burocrática.

Normalmente, cualquiera que quiera acceder a una hipoteca sabe que tiene que ir banco por banco, ventanilla por ventanilla, negociando y asesorándose como buenamente pueda. "Lo que nosotros planteamos es que sean estos bancos, estos brókeres, los que compitan entre ellos para ofrecerte a ti las mejores condiciones sin que te desgastes", explica la cofundadora de Colibid. Ahí es donde entra el modelo de subasta.

Un aspecto clave para entender el grado de eficacia de esta fintech radicada en Valencia es que protege la identidad del usuario que busca las mejores condiciones para comprar una vivienda, a sabiendas de que, no pocas veces, los métodos de captación de clientes son especialmente agresivos. Esto hace que buscar una hipoteca a medida se convierta en una misión casi imposible.

¿Cómo funciona la plataforma?

Imagínate que tú quieres solicitar una nueva hipoteca o tienes una y la quieres mejorar o existe constancia. Te registras en nuestra plataforma a través de un formulario bastante sencillo, donde se piden datos básicos para hacer cualquier solicitud de hipoteca: con esos datos nosotros creamos un perfil que es solo financiero, porque no decimos quién eres, ni tu nombre, ni tus datos de contacto para que no puedan, digamos, acosarte.

Pues bien, ese perfil que hacemos se muestra automáticamente a la mayor cartera de brókeres que hay en el España, que hemos ido generando nosotros, además de una gran cantidad de bancos que también operan en el país. Cuando ellos ven ese perfil empiezan a competir, a pujar para conseguirte como cliente.

¿Y en qué se traducen las pujas?

No dejan de ser las condiciones hipotecarias. Un ejemplo: si te registras y tu perfil lo ve el BBVA de forma que se interesa por ofrecerte una hipoteca fija de un 4%. Después, otro banco ve ese mismo perfil y mejora la oferta al 3,5%. Luego llega un bróker y puede llegar a ofrecer incluso el 2,8%.

Así, entre ellos, van compitiendo durante tres días con la única finalidad de atraerte como cliente. ¿Qué haces tú al final de estos tres días? Pues decides quién ha sido el mejor postor y sólo entonces se comparten esos datos de contacto para poder seguir formalizando las partes legales de la hipoteca.

Es una competencia... feroz.

Sí, este ecosistema de rivalidad hace que se produzca una oferta realmente competida. Es decir, que no tienes por qué fiarte de que el asesor de toda tu vida del banco X te diga que el plan que te presenta es el mejor que puede conseguir para ti. Con Colibid, tú sabes que esas son realmente las mejores condiciones porque se están presionando entre ellos.

Además, al entrar en el juego de los brókeres puedes aspirar a condiciones mucho más interesantes. Por ejemplo, hay oficinas bancarias que tienen un cupo muy limitado para ofertar un tipo de interés más ventajoso. Pues a través de los brókeres se amplían las posibilidades porque tienen contacto con una red de oficinas enorme.

Colibid... ¿Ha llegado para cambiar el juego de la financiación?

Es un nuevo agente que ha entrado en el mercado y que está teniendo mucho éxito porque propone un cambio de roles muy serio y es el de empoderar al cliente final.

En todo caso, hay una serie de factores coyunturales y algunos estructurales con los que tenemos que lidiar en lo económico. Las hipotecas llevan mucho tiempo subiendo como consecuencia del alza de tipos de interés del Banco Central Europeo; la inflación sigue ahí... Cuéntanos un poco cómo veis el panorama.

La subida de los tipos de interés comenzará a frenar, como viene ocurriendo a lo largo del 2023. Esta bajada va a propiciar que en 2024 podamos optar a hipotecas en condiciones muy, muy interesantes. Por supuesto, no tan interesantes como las que llevamos viviendo estos últimos seis años, que estaban prácticamente gratis. Pero, aún así, serán mucho más económicas que ahora. ¿Qué ocurre? Que ninguno podíamos prever la caída del Silicon Valley Bank (SV Bank).

Estamos viviendo ahora una bajada natural del tipo de interés que sospechamos que el Banco Central Europeo pueda volver a subir de manera artificial para controlar la inflación, que a día de hoy sigue estando. Entonces, las previsiones en torno al tipo de interés para este 2023 son un poco ambiguas.

Al haber ocurrido esta caída de SV Bank como agente disruptor, y también en lo que está ocurriendo con el banco suizo, es más difícil crear una expectativa clara sobre cómo puede fluctuar el tipo de interés. Sin embargo, lo que sí que tenemos bastante claro es que el precio del alquiler va a seguir subiendo mucho hasta el punto de que la población, a pesar de no optar a las mejores condiciones hipotecarias, les va a resultar más rentable comprar que alquilar.

¿Cómo describirías el sistema bancario en España en cuanto a las hipotecas?

Diría que es muy ortopédico, sobre todo, el sistema bancario para el consumidor final, porque existe otra clase de banca para empresas donde el dinero se mueve de otra manera, con más agilidad. Pero yo veo que el consumidor final es el último que se beneficia de los avances de la industria, al menos en este sector, el bancario, por lo que las hipotecas siguen el esquema de toda la vida.

Nos enfrentamos a una estructura súper rígida en la que los bancos tienen unos procesos determinados para conseguir un préstamo, y que son inquebrantables. Son tan tremendamente burocráticos, que al final se enquistan. Cada etapa de este procedimiento lo hace más tedioso y penoso para el usuario, y también lo es muchas veces para la propia gente que trabaja en el banco, que no puede obrar de otra manera.

Ya de por sí es difícil encontrar una vivienda que te encaje y cuando pasas a solicitar una hipoteca te toca moverte a contrarreloj, hablando con un montón de agentes a la vez para ver quién es el más rápido. Porque en el momento en el que se acabe el plazo de las arras puedes perder ese dinero que hayas aportado para la reserva. Son procedimientos lentos que resultan muy estresantes para el usuario. Desde luego que las oficinas tengan horario de mañana no ayuda en nada a la experiencia del cliente, quien muchas veces espera hasta tres semanas para recibir las primeras ofertas bancarias.

¿Y el sector inmobiliario?

Es bastante más ágil que el bancario, pero hay que reconocer que la banca está todo muy regulado y controlado, por lo que hay un respaldo legal que no tiene el sector inmobiliario. Entre otras cosas, porque depende mucho de la ciudad, la comunidad autónoma...

Cataluña es una de las que más está apostado por normalizar unas reglas para el sector y ahora todos los agentes inmobiliarios tienen que estar acreditados. O sea, que no cualquier persona vale para actuar como agente inmobiliario, cosa que ocurre mucho dentro del sector, donde hay muchísima competencia.

Con todo, el mercado de la vivienda está bastante encarecido y esto no deja de ser un efecto secundario, que seguimos arrastrando, de la crisis del 2008. Ahora mismo hay un exceso de demanda de alquileres, precisamente por la dificultad que hay a la hora de adquirir una hipoteca.

¿Cuándo supiste que te apasionaba emprender? Colibid es un caso de éxito que comenzaste con tres amigos y que está creciendo a la velocidad de la luz.

Sí, cofundé Colibid con Stefano Scardia, Jack O’ Grady, Alexander Almengo. Un panameño, un ítalo-sueco, un inglés y una de Burgos: somos cada uno de un sitio. Hice aquí, en Valencia, todos mis estudios: Comercio Internacional, la carrera de ADE y la de Marketing. Siempre había querido emprender.

He pasado por diferentes sectores, siempre en el área del marketing. Me gustaba mucho el último trabajo en el que estuve, pero me animé a emprender porque recibí un correo de una incubadora de Valencia, Demium: habían visto mi perfil en LinkedIn y les gustó.

Me ofrecían la posibilidad de participar en un concurso de emprendimiento y lo gané. Allí conocí a mis otros tres socios, que estaban por el mismo motivo que yo. Juntos, en esa incubadora, empezamos a conformar lo que a día de hoy es Colibid. Los conocí en octubre del 2021... Enseguida conseguimos la financiación: la empresa se formó legalmente a mediados de diciembre. Nos lanzamos con la primera versión de servicio al mercado en enero del 2022.

