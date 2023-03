Bienestar laboral, medicina personalizada o materiales sostenibles: ideas emergentes en busca de financiación

Con el objetivo de facilitar creación de empresas de base tecnológica y reducir las trabas a las que se enfrentan durante su crecimiento, a principios de 2022 nació APTENISA. Fue durante la celebración de Transfiere, el encuentro anual que tiene lugar en Málaga para conectar la ciencia con el mundo empresarial.

Este programa de ideación y aceleración empresarial, impulsado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y cofinanciado por Enisa, dio por finalizada su primera edición hace unas semanas en la duodécima edición de este mismo foro.

En el marco de este encuentro, las 32 empresas participantes en el programa, dieron a conocer sus proyectos ante un grupo de inversores. En D+I hemos querido conocer en detalle algunas de estar propuestas y los retos que vienen a resolver en sectores como la salud, la economía circular o la gestión de datos.

Ahyres

El uso drones para la inspección de infraestructura aún se encuentra con dificultades debidas, principalmente, a la incertidumbre normativa de los últimos cuatro años y que es previsible que termine en los próximos meses. La propuesta de Ahyres es una Solución end2end para la inspección inteligente de infraestructuras con drones adecuándose a las normas establecidas.

Artis Development

Una de las tecnologías que recientemente está comenzando a aplicarse en el ámbito sanitario es la inteligencia artificial. Ésta permitirá no solo llevar a la práctica clínica nuevas metodologías, también aprovechar al máximo los datos que a diario se recogen en los hospitales y que, actualmente, no son analizados en detalle por limitaciones técnicas y de tiempo. No obstante, para llegar a ese punto, hay que superar la barrera que supone la regulación sanitaria aplicable, que tendrá que evolucionar a su vez para contemplar las particularidades que tiene la inteligencia artificial en este campo.

Bibagu

La guerra del talento es un reto a la que muchas empresas están teniendo que hacer frente. Ya no es suficiente con ofrecer un buen sueldo, también se debe tener en cuenta el salario emocional (la conciliación laboral, el desarrollo profesional, el buen ambiente del equipo...). En Bibagu acompañan a las organizaciones en la mejora de la propuesta de valor que ofrecen a sus trabajadores para, de esta manera, mejorar la experiencia y el bienestar de las personas y poder atraer y fidelizar el mejor talento.

Clic Order

En el sector hospitality los retos más importantes son la digitalización de procesos internos, la rentabilidad, la sostenibilidad del modelo de negocio y la gestión de datos. Desde esta startup proponen una solución que, por un lado, digitaliza el proceso de compras, actuando directamente a favor de la cuenta de resultados; y por otro, su plataforma permite obtener, analizar y gestionar la información que se genera para incorporar mejoras directas en el desempeño del proceso de compras, conocimiento de los hábitos de compra y optimización en la toma de decisiones en el sector de la hostelería y restauración.

EasyChatbot

En el sector de la realidad virtual se están construyendo mundos alternativos y tiendas que son ‘desiertos digitales’ porque están vacíos. En EasyChatbot proponen la creación de avatares con voz para que los usuarios conversen con él las 24 horas del día y que hablen varios idiomas, de forma que puedan atender en esos establecimientos online, explicar cosas e historias de ese mundo o incluso gamificarlo.

Ecofibral

Los creadores de este proyecto se han propuesto implantar la tecnología necesaria para recuperar fibras de vidrio en materiales compuestos de fibra-resina. A corto plazo, la normativa va a obligar a gestionar este tipo de residuos en aerogeneradores eólicos, pero hay otros sectores, como el aeronáutico, que también se pueden beneficiar de la tecnología desarrollada por esta startup.

Fibras Naturales Canarias

Dedicados a la extracción de fibras naturales a partir de los residuos de la platanera, están desarrollando tecnología para fabricar piezas para el interior del coche eléctrico, aligerar su peso y que las baterías tengan mayor alcance en kilometraje. Por ello, una de las soluciones que se puede aportar es aligerar el peso de las piezas del interior de los vehículos. También están trabajando con esas fibras para ofrecer materiales menos contaminantes al sector textil.

IArte

Esta plataforma online tiene por objetivo democratizar el arte con quien no puede disfrutarlo actualmente haciendo uso de la impresión 3D. En IArte consideran que hay muchas oportunidades creativas en este sector donde la producción aún es limitada.

IKI Health

Los retos actuales para IKI Health son la mejora y optimización de la atención sanitaria, cambiando el paradigma hacia un sistema más sostenible y eficiente gracias a la humanización tecnológica. Su propuesta es una plataforma SaaS dirigida a terapeutas, clínicas y aseguradoras para optimizar la gestión y el seguimiento de los pacientes.

InferIA

La creciente generación de datos provoca que muchas empresas se pregunten qué pueden hacer con ellos. Una de las opciones es su monetización para obtener algún beneficio de ellos, ya sea usándolos internamente para optimizar procesos y ahorrar costes o desarrollar nuevos productos y/o estrategias; o venderlos a otras empresas a las que les puedan interesar. Es aquí donde entra InferIA con su plataforma de compraventa de datos entre consumidores y proveedores, permitiendo a las organizaciones generar una nueva fuente de ingresos.

Kamaros

Kamaros se dedica a la producción local de langostino fresco con un método que reduce costos y evita usar químicos y antibióticos. Su resto es mejorar la competitividad y sostenibilidad de la acuicultura en la Unión Europea, aplicando tecnología para incrementar la productividad, la bioseguridad, y ofrecer un producto fresco, saludable y kilómetro cero.

Lueira - Maladeta Studio

Lueira es un ERP que ayuda en la gestión de empresas deportivas, principalmente a aquellas que realizan sus actividades al aire libre, un sector que está poco digitalizado. Su principal reto es aprovechar el auge que están teniendo estas soluciones en este tipo de empresas por delante incluso de los CRM.

NRET (Neurorehabilitation by eye tracker)

NRET es la primera plataforma con la que es posible activar áreas motoras en el cerebro e incluso mejorar la motricidad de los miembros superiores. Esta herramienta de bajo coste permite acceder a la rehabilitación en las primeras fases del ictus cuando aún hay poca movilidad de los brazos, pero la plasticidad cerebral es mayor, siendo accesible a distintos grados de afectación. Su uso autónomo y los reportes de evolución permiten la personalización de tratamiento, diferenciándose otras alternativas de rehabilitación asistida a través de ordenador.

Room2030

La construcción industrializada no consigue despegar en mercados como España. Room2030 quiere revolucionar el sector a través de la tecnología y el diseño, con un producto innovador, sostenible y conectado, fabricado mediante un proceso totalmente optimizado y digitalizado que permite reducir costes y cumplir plazos muy ajustados. Ahora mismo están fabricando viviendas en 12 semanas e instalándolas en 2 horas, con un modelo inspirado en la industria del automóvil.

Southern Biorefinery

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta Southern Biorefinery en su sector es la necesidad de aumentar la conciencia y la adopción de prácticas sostenibles por parte de la industria. Además, la incertidumbre política y económica global pueden crear un ambiente de volatilidad que afecta a la cadena de suministro, al mercado en general y a la paralización de políticas públicas medioambientales. Su propuesta es satisfacer la creciente demanda de bioplásticos producidos a partir de residuos agrícolas y con una tecnología basada en la biotecnología y economía circular.

TotIA

El principal reto que tiene la aplicación de la inteligencia artificial a la odontología es crear grandes bases de datos, fiables y estandarizadas, que puedan ser accesibles para los que crean nuevas soluciones basadas en IA. En TotIA están desarrollando nuevas herramientas que darán respuesta esto y serán de gran ayuda tanto en la calidad del servicio clínico como en el empoderamiento del paciente odontológico.

Visutrain

La digitalización eficiente del entrenamiento o terapia visual es una necesidad y una oportunidad para mejorar la atención en los pacientes que requieren esta opción terapéutica. El proyecto de Visutrain permite el desarrollo de terapias adaptadas en función del perfil del individuo (niño o adulto), en entornos más atractivos para el paciente, con un control en tiempo real de la respuesta en remoto por parte del terapeuta y, sobre todo, adaptando sistema a las necesidades y posibilidades financieras del terapeuta.

Wearebe

El reto más acuciante de la venta de ropa online es reducir el impacto medioambiental que están causando las compras masivas y las devoluciones de los productos que no satisfacen las expectativas del cliente. Wearebe se centra en conseguir que el usuario sepa de antemano cómo le queda la prenda en la vida real, evitando así la devolución y disminuyendo el impacto sobre el medioambiente

Entre las empresas participantes en el programa, también se encuentran Anum, Click Emo, Daos, Doti, Genbioma, GoData, Hexavrse, Nimbus Connected Solutions, Onconeovac, Pick and Pay, Pipalöök, Plaved, Scalade y Thermosentinel.

Sigue los temas que te interesan