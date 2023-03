El eterno 'remake' de los Oscars: perdura la brecha de género con una mujer por cada diez nominados

¿Acaso no hay mujeres talentosas haciendo posible la mayor fábrica de cine del mundo? Desde la primera ceremonia de los Oscars (1929) se reproduce la presencia anecdótica de las mujeres que trabajan en el mundo del cine en las categorías no condicionadas por el género, como son las interpretativas. Así, ellas apenas aparecen en categorías clave, especialmente masculinizadas, como son Mejor Dirección, Mejor Película, Mejor Dirección de Fotografía o Mejor Música.

La 95º edición de los premios de la Academia de Cine de Hollywood privilegia de nuevo las historias hechas por hombres, y que cada quien juzgue si son también para ellos. Lo que queda patente es que ellas, las hacedoras del séptimo arte, continúan relegadas a los márgenes salvo para encarnar los roles que escriben los hombres del cine.

Según un estudio que analiza la presencia femenina desde la primera edición de los Premios Oscar, elaborado por Daniel Levitt, Catherine Shoard y Seán Clarke para el diario británico The Guardian en 2020, sólo un 14% de los más de 10.000 nominados fueron mujeres. Es decir, unas 1.400 mujeres fueron reconocidas en las principales categorías.

Michelle Williams, coprotagonista de 'Los Fabelman', dirigida por Steven Spielberg Reuters

El estudio se detuvo a analizar las desigualdades en las principales categorías: Mejor Dirección, donde cinco de 449 nominados fueron mujeres y, de ellas, ganó sólo una, Kathryn Bigelow por En tierra hostil (2010). En la categoría de Mejor Película, que premia a los productores de cine, la Academia nominó a 13 mujeres de 379 desde 1950. Pues bien, por increíble que parezca, esas dos categorías son las que cuentan con mayor representación femenina en la historia de los Premios Oscar.

Así es como, según la investigación, sólo ha habido una mujer nominada a Mejor Dirección de Fotografía: Rachael Morrison por Mudbound (2018) fue la única de entre 609 directores de fotografía, lo que arroja una proporción del 0,16%. En la categoría a Mejor Música, las mujeres contaron en un 1,6% de entre los más de 1.200 nominados.

Aunque el porcentaje de nominadas ha ido aumentando en los últimos años, a las puertas de los Oscars 2023 cabe preguntarse: ¿Nos encontramos con la misma película de siempre? ¿O este remake presenta ligeras mejoras desde el punto de vista de la paridad?

Mejor Dirección: la categoría más prestigiosa y masculinizada

En los Oscars 2023, los nominados a Mejor Dirección no incluyen a ninguna cineasta. Se disputan la estatuilla Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin; Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes (protagonizada por Michelle Yeoh, que interpreta a una matriarca china que se convierte en heroína de manera inesperada); Todd Field por TÁR (protagonizada por Cate Blanchett, que da vida a una célebre música que crea con el destino en su contra); Steven Spielberg por Los Fabelman (un guiño autobiográfico del cineasta que cuenta con Michelle Williams en el papel coprotagónico de una artista excéntrica y madre de un joven que encuentra refugio en el cine) y, por último, Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza.

La actriz Michelle Yeoh, protagonista de 'Todo a la vez en todas partes' Reuters

Tras unos Oscars 2022 en los que la directora, guionista y productora de cine neozelandesa Jane Campion se hizo con la estatuilla por El poder del perro, convirtiéndose así en la primera mujer de la historia de la Academia de Cine de Hollywood en ser nominada a Mejor Dirección dos veces, esta categoría en esta 95º edición no contempla siquiera a las directoras de cine. También hubo sorpresa, para bien, en los Oscars del 2021, cuando la cineasta Chloé Zhao se llevó dos estatuillas a Mejor Dirección y Mejor Película por Nomadland, protagonizada por la estelar Frances McDormand. Ésta última, además, hizo historia al convertirse en la primera artista en ganar un Oscar tanto por interpretación como por producción en por Nomadland.

Mejor Película: en las antípodas de la igualdad

El premio dedicado a los productores de cine apenas rompe con esa dinámica, pues sólo hay una productora liderada por mujeres nominada. Es Hear/Say Productions, por Ellas hablan, una película dirigida por la actriz, cantante y directora de cine canadiense Sarah Polley. Detrás de esta productora se encuentra la histórica Frances McDormand. Además, el filme está coproducido por Plan B Entertainment, fundada por Jennifer Aniston, Brad Grey y Brad Pitt, éste último, el único propietario en la actualidad.

La producción de los demás filmes nominados en esta categoría, algunas protagonizadas por mujeres, está copada por hombres. Es el caso de Los Fabelman (una producción de Steven Spielberg, también director, y de Tony Kushner); TÁR (en la que el director, Todd Field, ejerce como guionista y productor); Sin novedad en el frente, producida por Netflix; Almas en pena de Inisherin (por Martin McDonagh y Peter Czernin); Avatar: El sentido del agua (protagonizada por la afrodescendiente Zoe Saldaña y producida por James Cameron y Jon Landau); Elvis (producida, guionizada y dirigida por Baz Luhrmann); Todo a la vez en todas partes (producida por Anthony Russo, Joe Russo, Daniel Scheinert y Daniel Kwan, y protagonizada por la actriz malaya de origen chino, Michelle Yeoh); Top Gun Maverick (por Jerry Bruckheimer); y El triángulo de la tristeza (por Avalon).

Mejor Guion Adaptado: un tímido avance

Menos mal que Ellas hablan repite en las quinielas. La película dirigida por Sarah Polley se basa en la novela de Miriam Toews, que bajo el mismo título cuenta cómo ocho mujeres de todas las edades comienzan a compartir conversaciones, dudas, ira y aspiraciones ante la violencia machista que sufren a manos de los hombres de su propia comunidad, reclamando al mismo tiempo su derecho a decidir.

Cabe destacar que se basa en hechos reales acontecidos hace una década en una colonia menonita (iglesia evangélica surgida en 1525 como ala radical de la reforma protestante) situada en Molotschna, en el territorio de Zaporiyia: territorio en disputa. Ambas, Sarah Polley y Miriam Toews, coguionizan esta película protagonizada casi exclusivamente por mujeres. Entre ellas, Rooney Mara, Claire Foy, Ben Whishaw, Jessie Buckley y la mismísima Frances McDormand, entre muchas otras.

Pero ellas son la excepción, pues el resto de películas nominadas a Mejor Guion Adaptado son hombres y se basan en historias escritas por hombres.

Mejor Guion Original y Mejor Fotografía: emporios masculinos

Ni una sola guionista ha sido nominada en la edición 95ª de los Oscars. Todos son varones: Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin; Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes; Tony Kushner y Steven Spielberg por Los Fabelman; Todd Field por TÁR y Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza. Estas nominaciones: ¿No constatan que las historias las siguen escribiendo ellos?

Tampoco en las nominaciones se contempla a aquellas profesionales de la fotografía que hacen que una imagen entre en la retina y permanezca en la memoria. La categoría a Mejor Dirección de Fotografía baraja premiar sólo a hombres: a James Friend por All Quiet on the Western Front; Darius Khondji por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades; Mandy Walker por Elvis; Roger Deakins por Empire of Light y Florian Hoffmeister por TÁR.

Mejor Canción avanza en igualdad

Las nominadas a esta categoría empiezan por la canción Applause, cuya música y letra caen a cargo de Diane Warren para Tell It Like a Woman. Lady Gaga vuelve a los Oscars, esta vez compartiendo música y letra con BloodPop en Hold my Hand, para la película Top Gun: Maverick. Otra superestrella de la talla de Rihanna participa en los premios de la Academia de Cine de Hollywood en colaboración con Tems, Ryan Coogler y Ludwig Goransson en Lift me Up, para el filme Black Panther: Wakanda Forever.

Otra mujere, la cantante y compositora estadounidense de ascendencia japonesa Mitski, está nominada al Oscar a Mejor Canción junto a Ryan Lott, David Byrne por This is a Life en Todo a la vez en todas partes. Ellas forman parte de cuatro de los cinco equipos musicales nominados en esta categoría. La nominación restante es para M. M. Keeravaani en Naatu Naatu en RRR.

Sin espacio para ellas en Mejor Película Internacional

El hueco que dan los Oscars al cine no elaborado en EEUU tampoco deja mucho espacio a las mujeres que hacen cine. Prácticamente todas, por buenas críticas que merezcan, están participadas casi en exclusiva por hombres. La belga, francesa y holandesa, Close (dirigida por Lukas Dhont) y la ítalo-polaca EO (bajo la dirección Jerzy Skolimowski) están, eso sí, protagonizadas por mujeres.

Ocurre también con la irlandesa The quiet girl, cuya traducción es "la chica callada", dirigida por Colm Bairéad y protagonizada por una niña y dos mujeres. Tampoco la película Argentina, 1985 (dirigida por Santiago Mitre), basada en hechos reales, se entendería sin la brutalidad de la dictadura cívico-militar y la manera en que arrasó con cualquier noción de derechos humanos, con especial afectación sobre las mujeres, sobre sus cuerpos.

Por esas razones, una historia real como esta no tendría la misma capacidad de emocionar a los espectadores hasta la médula si no fuera por los roles y testimonios femeninos, que son también absolutamente indispensables para la trama.

Asimismo, repite nominación la película estadounidense, alemana y británica, Sin novedad en el frente.

