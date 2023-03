Julia Navarro, periodista y escritora: "La asignatura pendiente en la educación es la ausencia de mujeres"

El pódcast de magasIN Autoras de palabra con Rosa tiene como invitada a la escritora y periodista Julia Navarro, que acaba de publicar Una historia compartida. Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, con Editorial Planeta.

Un manto de silencio ha acompañado a las mujeres desde el comienzo de la vida. La historia siempre está contada por hombres, a pesar de la larga lista de mujeres que la protagonizaron: “No se entiende la vida de la mujer sin tener en cuenta la vida de los hombres porque siempre hemos estado entrelazados”.

Pero no se trata de hacer lo mismo, sino de contarla desde un lugar común.

Si somos lo que leemos, reflexiona la escritora y periodista, “pertenezco a una generación que leía cuentos y eso no me ha convertido en una depredadora de animales, ni me ha puesto en contra del feminismo, como tampoco de la emancipación de la mujer”: “Esta ingeniería social que se está llevando con los niños me parece muy peligrosa. Profundamente reaccionaria. Me preocupa el movimiento woke porque están cercenando la libertad de expresión y tergiversando la historia, contribuyendo a la educación de generaciones que no van a tener los instrumentos necesarios para tener un criterio propio”.

Julia Navarro, autora de 'Una historia compartida. Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos'

“Mi abuela fue una mujer de pensamiento muy moderno que vivió el sueño de los últimos años de la república”, recuerda Julia Navarro: “Un momento en el que se pusieron los cimientos del espacio público de la mujer. Era muy especial, marcó a mi madre y mi madre a mí. Son las dos personas más importantes en mi vida”.

Diosas, reinas, cortesanas, científicas, actrices, santas, escritoras, políticas…: “Una interpretación muy personal de mi lectura de ellas”.

“Hay una asignatura pendiente en nuestro sistema educativo que no se ha solventado a lo largo de estos años de democracia y es que las mujeres siguen sin estar presentes en los libros de texto con el peso que han tenido siempre”. “Un déficit que se ha de corregir”, sostiene la escritora: “Pero no se trata de contar la historia ignorando a los hombres, porque eso es una solemne majadería. Creo que algún ministro de Educación debería preocuparse de que los escolares aprendieran esa parte de la historia que ha tenido como protagonista a las mujeres”.

“Como periodista, me siento privilegiada por haber cubierto el periodo de la Transición. Las primeras elecciones democráticas”, dice: “El periodismo te permite vivir muchas vidas, conocer a mucha gente, estar en lugares que nunca habría visto pero con los ojos de una realidad que no es superficial”.

"Reivindico el papel del periodismo en mi vida porque no puedo explicar mi vida sin él como tampoco podría ser escritora sin esa herramienta que el periodismo me ha dado".

