La ginecóloga Lorena Serrano: "Hemos calcado la sexualidad masculina en la mujer y es un error"

Tener un mayor conocimiento de nuestro cuerpo será el primer paso para aprender a cuidarnos mejor. El lenguaje, los eufemismos que utilizamos para no llamar a las cosas por su nombre, dar por sentado que a menudo una regla es dolorosa o no y reconocer sin miedos la etapa de la menopausia forman parte de un proceso: “Descubrir tu cuerpo”.

Lorena Serrano, médico especialista en Ginecología y Obstetricia, Máster en Senología y Patología Mamaria, así como en Nutrición y Salud de la mujer, habla en Conócete bien, cuídate mejor (Editorial Planeta) de las dudas, los mitos y leyendas urbanas que acompañan a las mujeres en la consulta ginecológica.

“El ginecólogo nos da pudor, no nos gusta que nos miren. Nos da vergüenza hablar. Llamamos de tantas maneras a la vulva que no somos capaces de decirlo con naturalidad. Tampoco de reconocer que cambia a lo largo de nuestra vida”, dice la médica, antes de resumir que “todo el cuerpo evoluciona”: “Me sorprende que haya tantas mujeres que no se miran y, cuando lo hacen, se ven raras”.

El gran número de consultas de chicas jóvenes, relata Lorena Serrano, “ocurre cuando notan un cambio en la vulva y se preocupan porque es diferente. De ahí toda la demanda de vaginoplastias”.

Sucede lo mismo con las mamas, y “a menudo recurrimos a la cirugía”: “Es importante también la lucha por la diversidad”.

El problema del dolor menstrual es que se ha normalizado: un tabú que nos lleva a un diagnóstico tardío. Entre tanto, las ITS están aumentando su incidencia: “Los cambios en las relaciones, empezar a una edad más temprana, contactos esporádicos… Se tiende a olvidar el uso de profilácticos. Muchas de ellas son asintomáticas y no se detectan a tiempo”.

Cuenta la experta que el acceso a revisiones de manera periódica en la Seguridad Social es más complicado.

La asignatura pendiente: la prevención de salud ginecológica

“La sexualidad no se basa en la penetración vaginal. Hemos calcado la sexualidad masculina en la mujer y para nada son la misma cosa. La salud sexual es importante para poder disfrutar de ella”, recuerda la médica.

Cuando llega la menopausia “son necesarias la revisiones porque aumenta el riesgo de cáncer. Disminuyen los estrógenos y tenemos riesgo de osteoporosis. Es la gran olvidada por los profesionales sanitarios. Hay que darle la importancia que merece”.

Como ginecóloga y como mujer, cuenta, “intentar transmitir todo lo que una mujer debe saber de su cuerpo para reconocer cómo es, cómo funciona, pero también darle las herramientas, la parte que nos falta para anticipar si hay algún problema, prevenir, cuidarse…, desde la experiencia médica y desde las dudas que me llegan, que se repiten mucho”.

