Irene Teruel, la joven ejecutiva que triunfa en Nueva York liderando acuerdos internacionales

A Irene Teruel no hay obstáculo que la pare. El movimiento se demuestra andando y ella lo lleva a rajatabla. Tras aprobar el acceso a la Universidad con una nota de 9,05 sobre 10, y un paso destacado por la misma, inició una carrera imparable como abogado y ejecutiva internacional, lo que la ha llevado a trabajar en Nueva York en grandes compañías internacionales.

Apenas cumple 30 años, y ya lidera acuerdos estratégicos entre compañías y entre diferentes países. No en vano habla cuatro idiomas y defiende EE UU como la tierra de las oportunidades. Hablamos con ella sobre su nueva vida, su nuevo cargo profesional, sobre unicornios, y acerca de quienes la apoyaron hasta llegar aquí.

¿Qué hace una chica como tú en Nueva York?

Llegué a Nueva York en enero de 2020 como abogada de M&A para el despacho español Gómez Acebo & Pombo. Después de trabajar como letrado en Madrid para esta misma firma durante cuatro años, en 2020 me trasfirieron a la oficina de Nueva York como premio por mi facturación y rendimiento.

En 2021, me uní a la compañía Jeff como Chief Of Staff para ayudarles con la expansión en Estados Unidos y Canadá y hasta hoy, que comienzo un nuevo reto profesional de la mano del unicornio mexicano Nowports como Global Partnership Manager.

Irene Teruel trabaja en Nueva York desde el año 2020.

Has sido seleccionada para el premio 'Jóvenes Directivos con Talento' que otorga Seeliger y Conde, ¿qué supone esta nominación para ti?

Con honestidad: ¡No me lo creía! Fue un placer hacer las entrevistas y conocer al equipo de Seeliger y Conde. En cierto modo, supuso crecer; los años pasan y a veces tienes que parar en seco para darte cuenta de dónde has llegado y, sobre todo, hacia dónde quieres ir.

Explícanos en qué consisten tus cargos, primero como ‘Chief Of Staff’, un puesto que comienza a conocerse en España, pero con largo recorrido en EE UU.

Eso es. La figura de ‘Chief of Staff’ es relativamente nueva en España ya que nace en el ámbito público en EE UU y se incorpora al ámbito privado recientemente, como pieza clave: se encarga principalmente de la agilización de procesos, apoyo a leadership y executive en la toma de decisiones y la planeación estratégica e implementación de decisiones.

Mi rol ha sido muy polifacético y variado dependiendo de las necesidades de la compañía. Mi constante ha sido la revisión de OKRs (objetivos), alineamiento de executive, establecimiento de procesos internos y por mi background de abogada el asesoramiento legal y comercial en partnerships complejos. Sin embargo, he liderado como Project Manager la expansión en US y Canadá, de la mano de acuerdos estratégicos en ambas regiones.

¿Y cuál ha sido tu formación?

Estudié derecho en ICADE (Madrid) y Ciencias Políticas en Southampton (Inglaterra). Este verano completé un executive presencial en Stanford sobre Growth and Innovation muy enriquecedor donde aprendí muchísimo sobre las claves para ayudar a crecer empresas.

¿Ha habido alguien en tu vida que haya sido fundamental en tu carrera, que te haya guiado y apoyado siempre?

He tenido mucha suerte porque he encontrado a grandes profesionales que me han guiado desde el principio, especialmente en Gómez Acebo & Pombo. Sin embargo, mi constante siempre ha sido mi familia: mis padres y mi hermano, que me guían no solo con consejos, sino con su propio ejemplo.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado para la vida y para la proyección profesional?

Confía en ti. Evoluciona a tu ritmo. Ten paciencia, los resultados siempre llegan cuando te esfuerzas. No te enfoques en los demás. Tu única competencia eres tú.

¿Conocías a alguien en EE UU?

Llegué sola, pero tenía un par de amigos españoles viviendo en Nueva York. Es curioso pero la comunidad de latinos/españoles en Nueva York es muy grande. Además, al contrario de lo que podrías pensar, Nueva York te acoge con los brazos abiertos, es una ciudad donde conectar con la gente es sencillo porque todos estamos en la ciudad en una situación parecida (por trabajo, por oportunidad, por amor), pero normalmente solos, sin familia y eso hace que intentes crearla y seas mucho más social. Mudarme a Nueva York fue una de las mejores decisiones de mi vida.

La ejecutiva internacional Irene Teruel en un parque de Nueva York.

¿Hay más oportunidades para los jóvenes en EE UU?, ¿qué perfiles se buscan?

EEUU es la tierra de las oportunidades. Diría que hay una demanda muy alta de ingenieros/as. El único hándicap es obtener una visa de trabajo, pero no es imposible: hay que tener paciencia y dar con la empresa adecuada. Hoy hay muchas empresas españolas que se están expandiendo en Estados Unidos y buscan españoles preparados con buen nivel de inglés para apoyarles en este crecimiento.

¿Cuáles dirías que son tus principales actitudes?

Me considero una persona normal, muy trabajadora y perseverante. Lo más importante es tener una actitud de superación y evolución constante.

¿Cómo mujer has sentido alguna vez el techo de cristal en alguna compañía?

Por ahora no, nunca. Aún no he tenido que renunciar a nada de mi carrera profesional por mi vida personal. Si eso pasa, ¡volvemos a hablar y te cuento! Aunque espero no sentirlo, sé que la realidad es distinta y de manera natural tenemos una desventaja.

También nos gustaría saber si has sentido actitudes machistas en alguno de tus puestos profesionales….

Sí, especialmente este último año. Es inevitable. Si en una reunión de 11 personas, eres la única mujer se espera que seas 'la secretaria de alguien', 'la que toma notas de la reunión' o 'la que trae los cafés' y no la que 'redacta y negocia el contrato', pero poco a poco, vamos evolucionando y cambiando estas percepciones. Es cuestión de tiempo que estas situaciones se den cada vez menos. Hemos evolucionado muchísimo, pero aún nos queda un largo camino por recorrer.

Como joven que eres y con el paro que hay en España, ¿qué consejo les das a las jóvenes españolas?

¡Las animaría! En primer lugar, no hablaría de paro, al contrario, les diría que hay muchas oportunidades de trabajo. Lo más importante a la hora de buscar trabajo es ser muy proactivo. Ver los puestos de trabajo disponibles en LinkedIn es un buen primer paso en la búsqueda de empleo, pero no puede ser el único. Hay que, básicamente, salir y moverse. No hay que tener miedo a salir de la zona de confort.

¿Por qué hay tan pocas niñas estudiando ciencia y STEM y qué deberíamos hacer para mejorar estos datos?

Para mejorar estos datos, entre otras cuestiones, deberíamos aumentar la financiación y la estabilidad laboral de las carreras asociadas a este sector, ya que creo que es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las niñas que estudian ciencia y STEM. ¡EEUU es un buen ejemplo de ello!

