La psicóloga del amor: "El día que me bajé Tinder no sabía dónde me estaba metiendo. Ilusa de mí"

Si la gente supiera lo importante que es saber elegir bien a la persona con la que compartir su vida, aunque solo sea por un periodo, se informaría mucho más sobre este tema.

¿Alguna vez te has quedado en una relación que ya se veía que no iba a funcionar?¿Sí? Pues bienvenida al club. Me llamo Silvia Llop y soy la Psicóloga del Amor.

Cuando empecé a dedicarme a la psicología relacionada con el terreno amoroso, abrí un blog en el que respondía a consultas. Cada vez recibía más historias de mujeres que se sentían perdidas, dolidas, frustradas. Mujeres que necesitaban un poco de luz para entender su situación o para tomar decisiones importantes.

Me preguntaban cosas como:¿Por qué era todo tan maravilloso al principio y luego perdió el interés? ¿Cómo afrontar un ghosting? ¿Cuándo debería tener sexo por primera vez? ¿Por qué solo me fijo en hombres no disponibles? ¿Cómo supero una ruptura? ¿Por qué me vuelvo pequeñita y pierdo toda la confianza en mí cuando me gusta alguien?

Pronto, mi bandeja de entrada empezó a llenarse de correos con situaciones cada vez más variopintas: “Mi marido me ha sido infiel por tercera vez y no sé si debería perdonarlo”. “No paso de la primera cita y no sé qué hay de malo en mí para que nadie quiera seguir conociéndome”. “Me ha dicho que no está buscando una relación y quiero saber cómo hacerle cambiar de opinión”.

Había una frase que transitaba por mi mente demasiado a menudo: “¡Mándalo a la mierda!” (Plataforma, 2021). Nunca la escribía, pero se quedó grabada en mi inconsciente y llegó un momento en que no pude ignorarla más. Había tal cantidad de mujeres que buscaban consejos para estar bien con hombres que las habían traicionado, pisoteado o mangoneado, que decidí que tenía que hacer algo al respecto y me puse a escribir un libro.

En el libro, narro mis experiencias y las de personas que han pasado por mi consulta para ayudarte a entender tus propias historias amorosas y facilitarte herramientas, para que puedas elegir a alguien desde el amor propio, desde el empoderamiento.

Antes de seguir contándote lo que encontrarás en mi libro, quiero confesarte algo.

Me especialicé en el tema del amor por un motivo francamente egoísta. Quería encontrar respuestas para mí. Mi vida amorosa no estaba fluyendo como me gustaría y me costaba entender el comportamiento de los hombres.

¿Por qué llevaba años soltera, cuando yo lo que quería era estar en pareja y formar una familia? ¿Era tanto pedir que el universo me mandara a un hombre decente? ¿Por qué leches una mujer estupenda como yo no podía encontrar a alguien con quien construir algo bonito y duradero?

A día de hoy, sé perfectamente cuál es la respuesta a esas preguntas y gran parte de ellas se encuentran en este libro.

Déjame que te acompañe al punto de partida de la narración.

'Mándalo a la mieda', Plataforma 2021.

Cuando tenía 24 años, me quedé soltera después de una relación larga. No tenía ni idea de lo mucho que había cambiado el panorama amoroso. Yo había empezado mi última relación cuando el móvil solo servía para llamar y, de repente, la tecnología explotó y llegó WhatsApp con sus endemoniados ticks azules y las apps para ligar. El día que me bajé Tinder no sabía dónde me estaba metiendo. Ilusa de mí.

Me pegué más hostias de las que puedo contar y las más jodidas las vas a encontrar en este libro, que pretende darte la información adecuada para que lo hagas un poco mejor que yo y te ahorres chocar contra los mismos muros una y otra vez.

Cuando ponemos el foco en el lugar equivocado y nos formulamos las preguntas incorrectas, es cuando nos perdemos en las relaciones y nos dedicamos a comer las migajas que se nos dan. O cuando nos quedamos en historias que no nos hacen felices de verdad.

No sé si necesitas leer esto hoy, pero te mereces un amor de verdad. El que equivale a libertad, a felicidad compartida, a apoyo incondicional. El que te empuja a soñar en color, a reír más fuerte y a llegar donde tú te propongas en la vida.

Pero para eso tienes que dejar de anclarte a creencias que te limitan, a patrones que se repiten y a historias que te bajan la autoestima. No debes permitir que la ansiedad tome decisiones por ti y te lleve a conformarte con la mitad de lo que quieres.

Y justo por eso escribí este libro. Para ayudarte a trabajar en ti a través de pequeñas historias reales que te conectarán con diferentes partes de tu vida. También encontrarás ejercicios prácticos que te servirán para cambiar tu forma de relacionarte en el amor (y en la vida en general). Incluso te llevarán a deshacerte de todo aquello que te está lastrando en el amor.

Puedes leerlo por puro entretenimiento y seguramente te parecerá ameno y hasta gracioso en ocasiones, pero si estás dispuesta a rasgar tus capas internas, revisarte por dentro y abrirte a nuevos conceptos, entonces es bastante probable que cambie tu vida.

Este es el típico libro que primero lees tú y luego compartes con todas tus amigas solteras. E incluso a las no tan solteras que sabes que merecen algo mejor de lo que tienen.

Es el típico libro que te lleva a cuestionarte tu pasado y a sentir ilusión por tu futuro.

Es el típico libro que de típico no tiene nada.

Si terminas leyéndolo, búscame en Instagram y cuéntame qué te ha parecido.

Y si no lo lees, espero que sea porque te sientes completamente feliz con tu vida amorosa y no tienes nada que remover ahí. En ese caso, envíale este artículo a tus amigas que puedan necesitarlo. Quién sabe si esto podría ser el inicio de algo nuevo y maravilloso.

Te mando un fuerte abrazo y si me necesitas, me encontrarás en Instagram, bajo el usuario @silviallopb.

Con amor,

Silvia.

