Silvia Llop, la psicóloga del amor: "Si no te escribe, tendrás que decidir si le quieres escribir tú"

Hablemos de amor. ¿Cuántas veces te has quedado mirando el móvil como un pasmarote esperando a que te llame? ¿Y cuántas te has preguntado si es el amor de tu vida? Silvia Llop, la psicóloga del amor, tiene respuesta a todas estas preguntas y más.

Desde que empezó a salir con chicos sintió curiosidad sobre cómo funciona el amor, escuchó a sus amigas y amigos quejarse y hace unos años empezó a interesarse por el tema de un modo profesional. Se empapó de estudios y experimentó con ella misma.

Nos confiesa que no sigue ninguna disciplina a rajatabla. “He ido cogiendo todo lo que he ido aprendiendo en mi vida, más en base a mis experiencias que lo que me enseñaron en la carrera”. Sus vivencias propias y las de sus conocidos son el origen de su éxito.

Abrió un consultorio en su blog y a partir de ahí su campo se expandió. “En Instagram bastantes personas me escriben todos los días con su historia, con lo cual cuando yo tengo dudas sobre alguna posible teoría que se me ocurre, pregunto a la gente”. Las diferentes experiencias y la forma de entenderlas de distintas personas enriquecen su trabajo. “Digamos que mi forma de trabajar parte mucho de lo que voy descubriendo de la gente”.

Autoestima y humor Aquellas que se atrevan a ponerse en sus manos pueden esperar mejorar su autoestima, “todo lo que hago va dirigido a que tú te elijas a ti misma. Si tú no te cuidas te enganchas a lo primero que pasa, que te ofrece algo que te interesa, pero te comes las banderas rojas”. Y todo ello con mucho humor. “Lo utilizo para romper esos momentos de drama. Trabajo muchísimo con el humor, soy un poco brusca y descarada”. Asegura que va a conectar con aquellas que necesiten un poco de caña, pero también alguien que las comprenda.

Le preguntamos si ella misma aplica sus consejos y responde entre risas que sí, pero que no siempre. “Intento seguir mis consejos porque sé que voy a ser más feliz y me van a ir mejor las cosas”. Pero reconoce que le gusta equivocarse de vez en cuando. “Lo que sea que tenemos por ahí que nos mueve, de repente te lleva hacer una cosa que tú sabes con la cabeza que no te va a venir bien. Pero a veces necesitamos realmente experimentar esto para darnos cuenta de que efectivamente no es lo que tengo que hacer”.

A la mierda

Autora de Mándalo a la mierda. Mereces algo mejor (editado por Plataforma Editorial), nos responde que tiene en mente sacar más libros, pero no hay ninguno sobre la mesa. “Necesito que me apetezca, no lo quiero hacer por obligación, sino porque tenga una buena idea”.

Pregunta: Tu libro se llama Mándalo a la mierda. Mereces algo mejor. ¿Cómo resumirías brevemente las señales a las que tenemos que estar atentas para saber si tenemos que mandar a alguien ‘a la mierda’?

Sobre todo deberías escucharnos. Tenemos una cosa que se llama intuición que nos va guiando y muchas veces no le hacemos caso porque no nos interesa lo que nos tiene que decir. Es importante hacer caso a las sensaciones que vas teniendo. Por ejemplo, estás quedando con alguien y pasan dos días y no te escribe.

Entonces te das cuenta de que algo está cambiando. Entonces empiezas a buscar justificaciones como para intentar explicar por qué pasa esto. Para pensar que todo va bien, pero tu intuición ya te está diciendo que no.

Otra cosa es que no tomar decisiones en base a la intuición, que tampoco hay que hacer eso. Pero al menos escucharla, porque el 80% de los problemas que tenemos nos los quitaríamos. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo caso a algo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Y luego obviamente trabajar. Si tienes la autoestima bien no es muy difícil que venga alguien a marearte.

Antes cuando conocías a alguien esperabas tres días a que te llamase, era una regla no escrita. Ahora, que es tan fácil comunicarse veo a muchas personas pegadas al teléfono mirando si les escribe la persona que les gusta. ¿Hasta qué punto es sano? ¿Cuándo debemos pensar ‘si no me escribe es porque no le intereso’?

Primero, yo creo que alguien puede estar interesado te lo va a mostrar. Si alguien ya está jugando a voy a dejar 3 días porque un youtuber le ha dicho que si dejas tres días la vuelves un poco loca y misteriosamente tiene más sentimientos hacia ti. Entonces tú debes preguntarte: ¿Qué tipo de persona me interesa tener a mi lado? Porque si me preguntas a mí, no me interesa un chaval que ha visto unos cuantos vídeos de YouTube y ha decidido esperar tres días para hacerme sufrir es la mejor opción.

Volvemos un poco al concepto del centro. ¿Tú qué es lo que quieres? Porque igual alguien que esté jugando se te queda ya corto.

"Cuando algo funciona tú sabes que te va a escribir y que le vas a escribir tú también"

Y luego, obviamente, no puedes estar todo el día pendiente de si te escribe. Tienes que hacer tu vida y pensar si te interesa la persona. Si no me escribe, genial; si no me escribe, bueno pues tendré que decidir si le escribo yo. Si quiero escribir porque me apetece pues escribo y luego veo qué pasa. Pero claro, lo que no podemos estar todo el día con ansiedad.

También te digo una cosa, si cuando algo funciona y funciona de forma natural esta ansiedad no existe ¿Por qué? Porque es algo que es fluido, no tienes que estar maquinando a ver si vas a dejar pasar dos horas o si no le vas a escribir. Tú sabes que te va a escribir y tú sabes que le vas a escribir tú también y que no hay ningún tipo de problema porque los dos estáis en la misma dirección.

Con lo cual normalmente cuando se dan estos juegos es como situaciones que son un poco ambivalentes o con personas que igual no están muy trabajadas o que están inseguras, que no saben por dónde tirar y demás.

Otro tema que ha evolucionado mucho y a la vez nada en las relaciones es que ahora es más fácil romper una relación que no funciona u optar por el poliamor. Sin embargo, la infidelidad sigue a la orden del día ¿por qué?

Claro, porque digamos que la infidelidad y el poliamor no tienen tanto que ver en el sentido de que el poliamor es un estilo de vida, es un estilo de llevar las relaciones. Pero a la gran mayoría de gente no le parece bien esto, no quieren que su pareja esté con otras personas. Sin embargo, pasan cosas en la vida que hacen que se pueda ser infiel, pero claro que no significa que estén de acuerdo con que ambos puedan acostarse con otra gente.

¿Somos infieles?

Simplemente significa por ejemplo que se le cruzó uno/al fin de semana borracho en la discoteca o que el estilo de vida es engañar, porque hay gente que tiene su estilo de vida, pero que no quiere que lo engañen, porque engañar solo puede él o ella. O que pasa algo, que alguien tiene un vacío en su relación y de repente ha llegado alguien que le ha dado un guantazo con la mano abierta, le ha hecho sentir un montón de cosas y no ha podido evitarlo.

Digamos que son cosas diferentes. Hay gente que quiere mantener una relación monógama, pero que pasan cosas. Pasan cosas que le llevan a la infidelidad, pero que no necesariamente quieren tener una vida así, es algo puntual o no puntual, pero resistiendo que la otra persona pueda hacer lo mismo.

Para acabar en positivo, me gustaría saber si hay alguna forma de saber si nuestra pareja es el amor de nuestra vida.

El amor de mi vida es un concepto muy amplio y muy poco concreto, porque alguien puede ser el amor de su vida durante años o durante días, pero igual no hasta que se muera. Entonces la cuestión aquí está en preguntarse si la persona con la que estás está cumpliendo con lo que yo llamo tus estándares, que es lo que tú necesitas sí o sí en una relación a largo plazo para poder ser feliz.

"Yo creo que puedes tener todos los amores de tu vida que tú quieras"

Y nace de tus experiencias, de lo que has vivido o de lo que tú has visto, de tu personalidad, de cómo eres, de lo que tú sabes que necesitas que te dé otra persona. Por ejemplo, si eres una persona muy cariñosa, pues no puedes estar con alguien que sea muy frío, que no sea nada cariñoso, porque entonces vas a sentir que te falta algo importante.

Con lo cual cuando tú te conoces y conoces lo que necesitas en el apartado afectivo puedes elegir una pareja que te dé lo que tú sientes que necesitas. Y entonces es muy probable que esta relación pueda funcionar a largo plazo.

Pero claro, evidentemente, no hay ninguna garantía. Simplemente es saber que estás con la persona correcta en el momento presente y ya está, y hacer tus planes y todo lo que quieras. Pero también saber que si en algún momento los caminos se bifurcan o ya nos aporta algo que necesitas, pues vas a poder dejarlo y vas a poder encontrar a otro amor de tu vida.

Yo creo que puedes tener todos los amores de tu vida que tú quieras. Puede que igual te cruzas con uno y estás con ese toda la vida. Pero si con éste lo dejaras todo, en realidad surgiría otro amor de tu vida. Si es que a ti te apetece, claro.

Sigue los temas que te interesan