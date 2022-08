Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente de la CAM: “Vamos a duplicar el Paseo de la Castellana”

“Trabajo cada día por prestigiar la política”, comienza la conversación con Paloma Martín Martín en su despacho, situado justo debajo de las cinematográficas cuadrigas madrileñas, en el antiguo edificio del Banco de Bilbao en la calle Alcalá, actual sede de la Consejería de Medio Ambiente.

“Cada día pienso qué puedo hacer para poner la política al nivel que merece. Porque el desprestigio de la política es grande, porque hay un verdadero desconocimiento de esta labor de empeño, de esfuerzo permanente, de hacer que las cosas cambien, de generar proyectos nuevos, y a menudo eso la gente lo desconoce”, remarca.

No suele atender este tipo de entrevistas, como explica a continuación. “Nací en Madrid, mi formación es de Doctora en Derecho [en las Universidades Complutense y Rey Juan Carlos] y buena parte de mi trayectoria profesional, la he desarrollado en lo público [antes ejerció cargos en las Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Comunidad y trabajó en el Ministerio de Administraciones Públicas, también siendo portavoz de justicia e interior en la Asamblea de Madrid]”.

La Consejera de Medioambiente en su despacho.

Acaba de ser nombrada además, “Secretaria de Medio Ambiente en el PP Nacional, para energía, vivienda y movilidad sostenible”, añade ella, asuntos nada menores en la estrategia nacional del partido.

En su etapa privada “desarrollaba proyectos estratégicos como consultora y en Deloitte fui directora de Sector Público”, termina de describir brevemente, hasta que Ayuso le ofreció venir a la Comunidad en 2019.

[Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura de Madrid: "Me fijo en el liderazgo de Díaz Ayuso"]

“Llegué cuando ganó las elecciones Isabel Díaz Ayuso, en agosto del 19 conformó gobierno, y ahí es cuando me incorporé a su primer ejecutivo. Cuando llueve no nos acordamos de las primeras gotas, pero esto fue en coalición con Ciudadanos”, recuerda.

“No fue una decisión fácil porque tenía mi carrera en el ámbito privado. No es que asuste la política, y por ello acepté, pero sí sabes que asumes unos riesgos”, subraya.

PREGUNTA: ¿Cuáles son sus responsabilidades exactamente en el gobierno regional?

RESPUESTA: Fundamentalmente, dos. Medio Ambiente y vivienda. Dentro de medio ambiente, todo lo que tenga que ver con la economía verde (es decir, gestión del agua, biodiversidad, gestión de recursos naturales, parques regionales, parque nacional, descarbonización, economía circular, agricultura y ganadería, gestión de residuos). A la que hemos incorporado en esta última etapa, la parte de energía.

¿Y en el ámbito de la vivienda?

Ahí, la ordenación del territorio, suelo y urbanismo. Hemos creado una oficina para Madrid Nuevo Norte, el proyecto de regeneración urbana más importante que se va a acometer, no en Madrid ni España, sino en Europa, en los próximos años [enfatiza]. Y la parte de vivienda, porque necesitamos más viviendas para facilitar el acceso a los jóvenes.

La política tiene riesgos, pero también permite cambiar la realidad

Desde luego, el que tiene vocación política, como es mi caso, lo que quiere es transformar la realidad. Pero además yo vivo la política con pasión porque me parece una oportunidad extraordinaria: conformar a los mejores equipos en tiempo récord; tener un presupuesto disponible para desplegar esos proyectos; tener una interlocución permanente con todos los sectores, para incorporar sus propuestas y hacer que los proyectos sean realidad.

Y tener la visión desde una región capital como es Madrid, que se está convirtiendo en un referente en modelos de gestión a nivel nacional, que tiene un enorme poder de atractivo, y más de la mano de una presidenta de la Comunidad que tiene un liderazgo más que acreditado y una capacidad de atraer y de tomar decisiones valientes e importantes.

Entonces no se arrepiente…

Satisfecha de haber dado el paso a incorporarme a la primera línea de la política.

A riesgo de resultar naif, ¿cuál es la principal diferencia entre trabajar en un puesto directivo en una consultora y trabajar como consejera?

Muchísimas diferencias. Cuando trabajas en una empresa, tu visión es la generación de negocio, en la Administración es la gestión de un presupuesto, que tienes que ejecutar en su tiempo estimado, que normalmente es un ejercicio presupuestario. Lo importante son los ciudadanos, tenemos que tener muy testada la opinión pública para ver qué iniciativas son las más importantes, las más necesarias, y darles respuesta.

¿Se alegra de tener experiencia a ambos lados de la gestión?

Es muy bueno que el que está en la iniciativa privada pueda conocer de cerca la forma de gestionar de la Administración pública. Tenemos ciertas herramientas, muchas veces son diferentes a las que tiene la empresa privada, y es muy importante que las vocaciones públicas puedan tener la oportunidad de conocer las enormes dificultades que la empresa se encuentra con la Administración.

A menudo, la concepción que se tiene desde la empresa privada es de ‘cuántas dificultades’ hay en la relación con la Administración pública

En efecto, por eso en la Comunidad de Madrid hemos desplegado una línea abierta contra la hiperregulación, para que empresas, particulares, sociedad civil, colegios profesionales… nos digan cuáles son aquellos procedimientos que están impidiéndoles desarrollar su negocio, dónde la normativa no está suficientemente desarrollada o simplemente por qué cuando analizan diferentes normativas, nacional o autonómica, encuentran disfunciones, qué trámites encuentran duplicados o complicados.

Es importante que gobernemos no mirándonos el ombligo sino estemos abiertos a la sociedad para recibir las preocupaciones, proyectos e iniciativas que nos proponen también los ciudadanos o desde el ámbito privado.

La Consejera en un momento de la conversación con MagasIN.

Perdone el juego de palabras, pero en sus responsabilidades, usted también está en un ecosistema

Sí, y en el tema de la energía, por ejemplo, es clave: las comunidades autónomas no tenemos competencias para diseñar el mapa energético. La crisis que estamos viviendo es un buen ejemplo, no podemos tomar medidas directas desde el ámbito autonómico porque hay una normativa, una regulación y una toma de decisiones y un diseño del modelo energético que depende del Gobierno de España.

Entonces, ¿qué pueden hacer?

Podemos poner propuestas encima de la mesa, aunque que en muchos casos, su ejecución o llevarlas a cabo tiene un impacto directo. Si nosotros estamos proponiendo la bajada del IVA en el recibo de la luz o los hidrocarburos es evidente que eso tiene una repercusión directa, porque tendremos menos recaudación. Estamos asumiendo una parte de esas consecuencias.

Cuando se produce un incremento disparatado del precio de la luz y ten en cuenta que para mover el agua necesitamos energía, estamos asumiendo unos costes muy superiores a los inicialmente previstos. Y como nuestra decisión es no repercutir estos costes a los ciudadanos, eso va contra la cuenta de resultados.

Entonces lo que afirma es que las políticas nacionales impactan a las suyas…

Todas las políticas están conectadas de alguna manera, pero nosotros no tenemos la capacidad de definir un modelo energético. Y las consecuencias las recibimos las comunidades autónomas y tenemos que tomar decisiones. Un Metro 100% eléctrico: un incremento de costes de 80 millones al año, podemos tomar dos decisiones, incrementar ese coste en las tarifas por los bonos a los ciudadanos o asumir dentro de la cuenta de resultados de Metro ese incremento de costes.

Liderazgo femenino

¿Sabe ya cuál será su próximo paso profesional?

Nunca, de la misma manera que no sé dónde estaré dentro de cuatro años. Es imposible. Mi vocación política es temprana y me parece una oportunidad dirigir este equipo tan extraordinario como el que tengo.

¿Cuántas personas tiene a su cargo?

Aproximadamente cinco mil, entre personal funcionario y el Canal de Isabel II que presido [sólo ahí tiene a su cargo cerca de 3000 personas].

Las claves del liderazgo son, para la Consejera: “primero, creer en las personas, seleccionando a las personas con los perfiles más profesionales, con conocimiento experto, pero que tengan compromiso y capacidad de dirigir equipos; segundo, tener un proyecto claro de dónde quieres llegar y qué tienes que hacer para llegar a ese objetivo; y tercero, poner energía y pasión.

Eso significa que cada día te tienes que levantar pensando que es una oportunidad, que lo que puedes aportar a lo largo del día va a tener un impacto real”, explica. “Es importante que la gente se sienta partícipe de un proyecto común”, señala, “y tome como suyos los retos de todos, porque sólo entonces eres capaz de avanzar”.

Concretamente sobre el liderazgo femenino, relata que hay muchas mujeres “que nos han dejado su impronta a lo largo de la historia. Hay virtudes que admiro en distintas mujeres, por ejemplo de Marie Curie admiro cómo fue capaz de poner la técnica al servicio de la prosperidad, con los rayos X aplicados a las ambulancias se salvaron muchas vidas durante la Guerra Mundial”.

“Si hablamos a nivel ideológico”, continúa, “Mariana Pineda, defensora de la Constitución de 1812, que fue una defensora de la libertad, incluso llegó a ser ejecutada por defender esas ideas. Si hablamos de fortaleza de espíritu, Margaret Thatcher, una de las mujeres con la capacidad de solventar situaciones difíciles y complejas de forma extraordinaria”.

Ha habido muchas lideresas en nuestro país…

Desde luego, en política y en la empresa. Luego están las líderes silenciosas, que son en las que pienso cuando tengo una jornada agotadora. Una madre que conozco que tiene un hijo con discapacidad y se dedica en cuerpo y alma al cuidado de su hijo. Una mujer que cuida a su madre con alzheimer o la que tiene que trabajar ella sola cada día muchas horas para dar de comer a sus hijos. Las líderes silenciosas nos dan muchos ejemplos cada día.

¿Cómo recuerda su desembarco en la consejería?

Llegué y me puse a empaparme desde el minuto uno de la estructura, presupuesto, equipos directivos, me pasé diez días entrevistando personas, nuevos expertos, para que me contaran la visión de cada una de las materias. Luego me arremangué y me puse a trabajar.

Dicen que es buena localizando talento… y definiendo prioridades

Concentrar todo el trabajo de un equipo con talento en un titular es francamente difícil. Nosotros trabajamos en general en proyectos que tengan poso, que echen raíces, que tengan futuro, que estén sólidamente cimentados en estudios, con rigor, en una mentalidad abierta de cómo podemos relacionarnos con distintos sectores y aportar las propuestas de estos sectores, que conocen bien cuáles son sus necesidades y de hacer el trabajo con un fin: mejorar la vida de los ciudadanos.

¿Cómo eligen sus proyectos estrella?

Buscamos siempre proyectos que tengan mucha verdad detrás y que sean transformadores de la realidad, es el objetivo con el que trabajamos en la Consejería y en la Comunidad.

La Consejera de Medioambiente de la Comunidad de Madrid.

Proyectos estrella

Elija los tres proyectos en los que han conseguido aportar más

¿Tres proyectos de los que nos sentimos muy orgullosos? Primero, haber sacado adelante Madrid Nuevo Norte, que llevaba cerca de treinta años parado, y nosotros en tiempo récord lo hemos conseguido, multiplicamos al personal que tenía que estudiar el expediente por tres, para poder dar cumplimiento a los plazos. Llevamos a cabo un análisis riguroso, dedicamos horas y horas a ver cuáles eran las mayores dificultades, por dónde podíamos aportar, qué necesitábamos de cada agente involucrado, y nos sentimos muy satisfechos.

¿Tan importante es este proyecto?

Supone un cambio radical para la ciudad de Madrid: vamos a duplicar el Paseo de la Castellana, es como si duplicáramos desde Atocha hasta Plaza de Castilla, 5 km, 10.500 viviendas, 400.000 metros cuadrados de zonas verdes, mucho suelo para nuevas oficinas, una combinación perfecta para lo que debe ser el mayor desarrollo urbano de Europa.

¿Y sus proyectos dos y tres?

El segundo de los proyectos de los que nos sentimos muy orgullosos es del Sistema Vigía de detección temprana del Covid en las aguas residuales. En lo peor de la pandemia, cuando estábamos encerrados, empezamos a leer informes de Países Bajos, donde se tomaban muestras de aguas residuales para detección pronta de Covid.

Pusimos en marcha en el canal de Isabel II un proyecto piloto que tomaba muestras de las aguas que vertían los hospitales. La metodología estaba tan poco desarrollada que la analítica solo nos permitía saber si había o no trazas de Covid. Fue mejorándose y pronto pudimos cuantificar la carga viral en unidades genómicas de virus en las aguas residuales, y eso nos permitió crear una herramienta para hacer un seguimiento de si incrementaba o disminuía esa carga viral en las aguas residuales [explica cómo el sistema es público y accesible].

Y eso nos ha permitido montar este sistema vigía con el que adelantamos la llegada de la cuarta, quinta y sexta ola y ha sido una herramienta clave para luchar contra la pandemia. Lo pusimos a disposición de la Consejería de Sanidad y cuando los jueces tenían que tomar decisiones para autorizar o no cierres, acudían a menudo al sistema vigía para ver cómo iba a ser la evolución en los siguientes días. Naciones Unidas nos seleccionó para desarrollar este sistema vigía en otros países como Perú y sugirió a los Estados miembros que lo hicieran.

¿Y el tercero?

Yo diría Arco Verde, el gran proyecto verde de la comunidad: a través de las vías pecuarias vamos a unir los parques regionales y el parque nacional. Se trata de un corredor de 200 kilómetros que une 25 municipios de la Comunidad, del que hemos ejecutado ya 70 km de arco verde por los que se puede pasear.

¿Se trata de incrementar las zonas verdes de Madrid?

Trabajamos la biodiversidad, no sólo la plantación de árboles, creamos espacios de biodiversidad en los que trabajamos con láminas de agua y sistemas de atracción de anfibios, polinizadores, aves acuáticos y vegetación propia con reservorios…

Se trata de estudios de base técnica y científica realizados por los mejores expertos en aves, anfibios, polinizadores. Y fíjate que en muy poco tiempo se han generado espacios que adquieren esas características como ecosistemas. Se trata de acercar la naturaleza a las ciudades, tenemos la tendencia a desplazarnos a los entornos rurales los fines de semana, pero aquí se trata de tener esos corredores para control de CO2, mejora de la calidad del aire y poder pasear, ir en bici, acceder a observatorios de aves…

Los temas 'candentes'

Responda rápidamente, a estas tres palabras candentes, con su postura y acción: la primera, sostenibilidad

Respondo una palabra: Descarbonización. Nosotros en la Consejería hemos diseñado una hoja de ruta. Medidas concretas con un presupuesto de 1000 millones de euros en iniciativas de la movilidad sostenible, fomentando la adquisición de vehículos y puntos de recarga, medidas para fomentar la instalación de paneles fotovoltaicos para el autoconsumo, la importancia de generar espacios verdes como comentábamos…

¿Y ciudad?

Yo respondo ‘espacios donde las personas tienen muchas oportunidades para crecer’. Tenemos la suerte de contar con espacios verdes en nuestras ciudades, ahora con Arco Verde pretendemos mejorar la interconexión entre las ciudades. Tenemos espacios verdes, pero ahora además estos espacios de interconexión permitirán comunicar Leganés con Fuenlabrada, llegar a Rivas-Vaciamadrid, recorridos que mejoran la calidad de vida de las personas que viven en todos los municipios.

Y, por último, la más tensa, ¿energía?

Respondo: ¡Una oportunidad para hacer las cosas bien! En estos momentos tenemos un modelo energético nefasto, diseñado por un Gobierno que nos está suponiendo un coste inasumible para las familias, que perjudica la competitividad de las empresas; por lo tanto estamos poniendo encima de la mesa propuestas claras para mejorar ese modelo energético, y avanzar hacia las energías renovables, pero con una transición energética que sea inteligente, razonable, y sobre todo, que no afecte a la competitividad de las empresas y al bolsillo de los ciudadanos.

Sigue los temas que te interesan