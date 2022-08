Decoración bohemia, alegre y veraniega con las portadas de agosto

En verano pasamos mucho tiempo fuera de casa, pero irse de vacaciones siempre implica volver a nuestro dulce hogar. El tiempo libre hace que los meses de calor sean la mejor época para inspirarte y llevar a cabo esos cambios y pequeñas ideas que has querido hacer durante el resto del año.

Aprovecha la recta final de agosto para dejarte inspirar con las revistas que más saben de decoración.

Podrás descubrir todas las opciones de diseño para casas, balcones y jardines mientras estás tumbada en la hamaca frente al mar o en el sofá bajo el aire acondicionado.

Elle Decoration

Portada Elle Decoration agosto 2022.

En portada una villa frente al mar Jónico, en la isla de Cefalonia, de la arquitecta Afroditi Lefkaditi, con estilismo de Anestis Michalis y fotografía de Mirto latropoulou. De hecho, este se trata de un número centrado en el más puro hedonismo clásico de Grecia, por eso Elle titula: “Hay una deco para la felicidad”, y esta es despejada, sostenible y alegre.

Si lo que buscas es despejarte, con las recomendaciones en tumbonas, asientos y columpios, encontrarás una invitación para relajarte al aire libre. Si, además, te preocupa conseguir un hogar sostenible, Solar Proft te da las claves para apostar por la energía solar como alternativa respetuosa con el medio ambiente. Finalmente, si tu objetivo es rodearte de decoración alegre, descubre las piezas de cerámica más originales y coloristas para tus espacios.

En arte y diseño no podrás perderte la presentación de los 15 ganadores de la 20ª edición de los EDIDA Awards, los premios de diseño internacional que la revista otorga cada año a los artistas más excepcionales.

Destaca también el dosier sobre revestimientos, encontrarás porcelánicos con acabados sorprendentes, materiales nuevos, papeles pintados con diferentes texturas… todo para vestir tus paredes y suelos a un alto nivel.

Interiores

Portada Interiores agosto 2022.

La edición de agosto de Interiores también apuesta por un “verano en calma”. Cómo conseguir el paraíso en casa con la decoración adecuada para desconectar y reponerse durante las vacaciones es lo primordial entre sus páginas.

En cuanto a las tendencias, TOP DECO es una selección de lo mejor y más nuevo para ti y para tu hogar. Podrás encontrar textiles creativos y resistentes para tus espacios exteriores, el nuevo estilo bohemio y la deco de esencia playera para tus rincones refugio contra el sol.

Como contenido extra, encontrarás en su interior una muestra de más de 20 piezas que se presentaron en el Salone del Mobile de Milán 2022. Una de las ferias de diseño mobiliario más importantes a nivel internacional que sienta cátedra de todas las nuevas tendencias de la temporada y que tuvo lugar del 7 al 12 de junio.

Además, la editorial nos descubre algunos de los proyectos que más destacan este mes; como la casa-estudio murciana de los diseñadores Francisca Muñoz y Manuel Herrera que supone “la viva imagen de cómo el exterior es capaz de enriquecer el interior”, o el trabajo de la interiorista Virginia Sánchez y su espectacular casa con jardín con piscina en Madrid.

El Mueble

Portada El Mueble agosto 2022.

El Mueble quiere que viajes con su número de agosto hasta encontrar la casa de tus sueños. Para ello, te proponen una selección de 10 increíbles casa distribuidas por toda España que te harán soñar y que te llenarán de buenas ideas para lograr la mejor decoración. Desde Marbella hasta San Sebastián, pasando por Mallorca y la Costa Brava.

Para inspirarte contra el calor sofocante de agosto, la editorial te ofrece la solución más trendy: salones abiertos al exterior y porches con mucho encanto. Aquí encontrarás artículos sobre plantas que resisten al calor, una guía para limpiar los suelos o lo que debes tener en cuenta a la hora de hacer una barbacoa.

Además, El Mueble te enseña tres looks para una mesa perfecta: blanco, azul o teja, tú eliges cuál prefieres para comer en tu terraza este verano. Pero si no tienes la suerte de contar con uno de estos espacios al aire libre, no te preocupes. También podrás encontrar 35 recomendaciones de muebles para pisos mini que incluye sofás cama, mesas extensibles o camas con canapé, ¡no te los pierdas!

AD

Portada AD agosto 2022.

En portada, la piscina más espectacular de Lisboa, en una casa obra del arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha. La foto es de Francisco Noguira y el estilismo de Amaya de Toledo. En este número, AD quiere celebrar un "verano con vistas" y, para ello, nos muestra las casas y galerías más bonitas para soñar en los destinos del momento: Portugal y Baleares.

En los 18 favoritos de este mes, Architectural Digest rinde tributo al verano, la singularidad y la vanguardia con piezas de diseño como lámparas artesanales de hilo, cerámicas en formas naturales y orgánicas o separadores de ambientes con resina luminosa. Además, entre las tendencias veraniegas destacan muebles de madera, jarrones de barro, telas coloristas, e incluso revestimientos de piedras semipreciosas.

Pero como la temática es el verano en mayúsculas, no podían faltar dos de sus principales protagonistas: la maleta y la tumbona. En cuanto a la primera, encontrarás un recorrido sobre su historia, desde el legendario baúl de Louis Vuitton a los trolleys de policarbonato. Y, en cuanto a la segunda, no querrás perderte ni una de las recomendaciones para tumbarte bajo el calor de agosto.

Este número incluye, además, un reportaje tremendamente curioso sobre tesoros escondidos. En esta ocasión, el atelier y archivo más grande de boiseries del mundo se encuentra en el corazón de París, el cual es testigo de piezas con más de cuatro siglos de historia.

