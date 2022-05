'Un secreto a voces' de la periodista Isabel Jiménez: "Soy seria de 15:00 a 15:45 de lunes a viernes"

Isabel Jiménez es una periodista y empresaria española que actualmente presenta los Informativos Telecinco. En 2015, creó la firma de moda sostenible Slowlove, junto a Sara Carbonero. El pasado 23 de marzo, Tendam, una de las principales compañías europeas en la industria del fashion, confirmó a través de un comunicado su alianza para impulsar la marca.

Ahora responde al Magatest, en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres.

1. Tu ‘primera memoria’…

Jugando a cambiar el mundo, a escribir artículos para un periódico inventado, bocadillos de nocilla montada en bici, recoger caracoles los días de lluvia y a mi padre silbando por el balcón para que mi hermana y yo regresáramos a casa.

2. ‘Una habitación con vistas’...

Al mar. Siempre al mar. Amo Madrid, pero anhelo ese olor a sal, a arena mojada con el que crecí en Almería.

3. ¿’Orgullo y prejuicio(s)’ sobre…?

Orgullo de no caer en los prejuicios. Es una de las cosas que más rechazo me han provocado desde que era una niña. Las etiquetas, las ideas preconcebidas sólo traen caos. Como dice el escritor francés, Nicolas de Chamfort, “cualquiera que haya destruido un prejuicio, uno sólo, es un bienhechor de la humanidad”.

4. ‘La amiga estupenda’ es...

La que siempre está, sin preguntas, sin reproches. La que te da la mano en la oscuridad y en los días más luminosos. Es familia.

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

Lo que no suma, lo que no aporta, lo que duele.

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

Demasiado, pero encantada de que sea así. Mi optimismo crónico es parte de mi esencia y me cuesta encontrar la maldad en los demás.

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

Una pandemia, una guerra… pero últimamente sufro mucho con los casos de abusos sexuales a menores. A niños muy pequeños a los que les arrebatan todo.

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

En equilibrio. Los extremos no son buenos en ningún caso.

9. ¿A quién asesinarías `en el Orient Express’? O por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

¿Puedo hacer una lista larga? Pero por hacer una buena limpia empezaría por las mafias de trata de seres humanos, los pederastas, los violadores, los que no respetan la vida y la inocencia de los demás.

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

Toda pérdida supone un aprendizaje, de algún modo.

11. ‘El amor más grande’…

El de una madre a un hijo; el de un hijo a una madre y el de un amor verdadero.

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

Creo que la pandemia nos ha provocado un poco amnesia colectiva. Para mucha gente es como si 2020 no hubiera existido y los recuerdos de 2019 son “casi el ayer”.

13. Un ‘secreto a voces’.

Soy seria de 15h a 15.45h de lunes a viernes.

14. ‘Un secreto inconfesable’.

Me encanta la música, adoro el jazz, el flamenco, los Beatles, pero… reconozco que también me gusta “cierto” reguetón, no todo, pero sí me vengo arriba con el ritmo latino.

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

Todo tiene que ser algo a la fuerza. La nada en televisión es irte a negro y eso nunca es bueno.

16.‘Cuando la revolución termine’…

Empezará la siguiente.

