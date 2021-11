La infancia y adolescencia de Melanie Parejo ya parecía anunciar que su camino se dirigiría indudablemente hacia el mundo de la música. Se crio entre canciones, vinilos y cassettes de su padre, un importante ejecutivo de la industria de los años 60 y 70, que fue uno de sus grandes referentes. Aún así, Parejo decidió estudiar Periodismo y comenzó su andadura profesional en medios como la Agencia EFE, El Mundo y, más tarde, Antena 3.

Con la llegada del mundo tecnológico, un mundo nuevo pareció atraparla de lleno y durante casi nueve años dedicó su vida a la plataforma en mayúsculas del momento: YouTube. Un viaje emocionante con el equipo de Google que, poco a poco, le fue llevando hasta la que ahora llama su "casa": la exitosa plataforma de música en streaming Spotify. Allí, ocupa el cargo de Head of Music como directora de música de la zona sur de Europa. "Creo que todos los pasos que he dado tenían algo en común: he estado vinculada al mundo digital, en esos primeros contactos con lo que era Internet, y me ha tocado muy de cerca la parte de evangelizar el componente tech en las plataformas y la televisión", relata en su entrevista con EL ESPAÑOL.

La pasión de "contar historias y facilitar que otros las cuenten" también ha acompañado siempre a la empresaria. "Tanto en mi etapa en YouTube como ahora trabajando con artistas, con discográficas y distribuidoras, quiero permitir que alguien que está sentado en su habitación y decide escribir pueda compartirlo. Que una letra tome alas e impacte al mayor número de personas posibles. Formar parte de esto es para mí lo más gratificante y la única vía posible para trabajar", explica Parejo.

Melanie Parejo, Head of Music de Spotify. Spotify

"Suelo pegajoso"

Precisamente son todas las voces femeninas acalladas o ignoradas las que ahora quiere reivindicar y potenciar Melanie Parejo con su proyecto EQUAL. "Es la primera vez en la historia en la que el acceso no tiene barreras, gracias a las plataformas y la tecnología. Nuestra idea es conectar al artista con su público y viceversa, y eso puede querer decir artistas más pequeños con públicos más pequeños. Hay un momento histórico para contar tu historia. O cantarla", añade.

Aunque es una de las grandes referentes en la industria musical y ocupa uno de los puestos de liderazgo más destacados del sector, el camino de Melanie Parejo no ha estado coronado por rosas. Durante nuestra charla nos confiesa que también ha hecho frente a desigualdades y sexismos durante su trayectoria. Algo que durante la mesa redonda “EQUAL España. La situación de la mujer en la industria musical” llamaban suelo pegajoso, como término para sustituir al de techo de cristal.

Melanie Parejo, Head of Music de Spotify. Spotify

"Parece que techo de cristal suena demasiado poético para un problema tan feo. Suelo pegajoso da una idea más clara de lo que está pasando. Vemos muchas mujeres que forman parte de la fuerza laboral, que están ahí y que salen a trabajar, pero hay una pirámide en la que perdemos a muchísimas por el camino, y vemos como no llegan a los puestos altos de decisión", relata Parejo, que afirma haber sufrido las consecuencias del sistema y haberse quedado pegada en más de una ocasión en ese suelo simbólico.

Debatir y visibilizar sobre los principales desafíos que encuentra la mujer en las diferentes áreas del sector musical son algunos de los objetivos de EQUAL. "Hay que darse cuenta, visibilizarlo y levantar la mano. En mi caso ha sido muy útil hablarlo con la gente de la industria a mi alrededor. Muchas mujeres, pero también hombres. Creo que es muy importante meterles también en esta conversación para entender que el feminismo no es solo cosa nuestra. Ellos tienen que implicarse", afirma.

Mujeres líderes

Aunque en la música vemos grandes ejemplos de artistas que triunfan en España y fuera de nuestras fronteras con música feminista y reivindicativa, figuras como la de Melanie son esenciales para aquellas jóvenes que quieran dedicarse a este mundo ocupando cargos distintos al de "artista".

"En la primera parte de la industria en la que trabajé, que era más tradicional, no tuve referentes femeninos en los que inspirarme. No solo no he tenido mujeres como referentes, sino que he sido testigo de la dificultad para que una mujer asumiera un puesto de responsabilidad. La falta de referentes es clara, no teníamos ni yo ni ninguna de mis compañeras. Y eso es algo que ha ido cambiando según empecé a acceder a empresas más tecnológicas, donde se han desarollado proyectos nuevos y han querido hacer las cosas un poco mejor de partida", relata.

Melanie Parejo durante su travesía en YouTube.

Según relata Melanie, en Spotify un 25 % de mujeres ocupaban puestos de responsabilidad cuando entró, un porcentaje que en solo un año ha ascendido al 38 %. Estos datos están pendientes de ser actualizados con el nuevo reporte anual del 2021, que "es bastante halagüeño" según comenta Parejo.

"Las cosas están cambiando, y también sirven para ser un ejemplo de que se puede apostar por el talento femenino y de que las cosas pueden ir mejor cuando empoderas a voces de todo tipo y las tienes en tu equipo", explica Melanie que también recuerda que, por encima de los puestos líderes femeninos sigue existiendo un hombre aún más arriba.

"Tampoco hay que denominizar que haya hombres en puestos de responsabilidad, sino que hay que hacer que estos hombres faciliten el acceso a puestos a todo tipo de perfiles. Que no sea un club de hombres privilegiados históricamente, sino que entren mujeres y personas de otros orígenes, y creo que eso es lo importante. ¿Qué al final de la cúspide de tu pirámide sigue habiendo hombres? Sí. Creo que esto es un legado pero que poco a poco iremos cambiando", afirma.

Imagen de la mesa redonda con la artista Rozalén; Alicia Arauzo, General Manager de Universal Music; Blanca Salcedo, Directora de Revenue en Sony Music Entertainment; Melanie Parejo, Head of Music de Spotify para el sur de Europa, y la moderadora Marta Salicrú, periodista y directora de Radio Primavera Sound. Spotify

El poder de la música

¿Puede la música cambiar el mundo? "La música es un arma emocional muy grande y sirve para contar puntos de vista además de historias. Por eso tenemos siempre que asegurarnos que hay espacio para todas esas voces diversas, hay que dar acceso. La música tiene esa capa universal de empatía, y cuando escuchas una canción varias veces puedes encontrar lecturas distintas", dice Melanie, que nos confiesa que en su playlists de Spotify hay sobre todo mujeres, entre las que destaca a María José Llergo, Arlo Parks o la italiana Elodie.

"El primer paso son las plasylists de mujeres, con las que estamos en 35 mercados y 50 países. Hay un montón de playlists de EQUAL tanto locales como globales. Estas son importantes y también otras en las que mostramos música, escrita y producida o compuesta por mujeres, 100% en femenino. Pero lo importante es normalizar, que haya una representación importante femenina en el resto de listas e iniciativas a partir de aquí", explica.

Melanie Parejo durante la mesa redonda de EQUAL. Spotify

Para ella, el mundo de la música puede ser un referente para otros sectores donde cuesta más crear una igualdad real. "La música es música, la puede hacer cualquier persona. Sin embargo, en otras industrias se ha intentado encasillar: cine de mujeres, literatura de mujeres. Sigue existiendo, pero la música creo que ha sido ajena a eso y puede enseñar mucho al resto de sectores", afirma.

Mucho por hacer

Un día en la vida de Melanie no es para nada aburrido. Su trabajo como directora de música supone trabajar con dos equipos diferentes que se complementan. "Entre ambos hay una fricción saludable y eso hace que las playlist tengan tanto éxito, porque no se hacen con presiones externas", cuenta.

Una de las claves de su trabajo es conseguir que las cifras sean más igualitarias. Todavía sigue preocupando que solo un 11% de mujeres son productoras en España, frente a un 13% en el mundo, o que sólo 1 de cada 5 artistas de las listas de éxitos son mujeres, según datos de la plataforma.

"Cuando hacemos un evento nos cuesta mucho encontrar productoras, aquí en España y fuera. No suelen ser las estrellas de la película. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un punto que sea mucho más fácil para una chica plantearse esta carrera si es eso lo que quiere. La música tiene el deber de celebrarlo, apoyarlo y contarlo", explica Melanie.

Melanie Parejo en la mesa redonda de EQUAL. Spotify

Nuevos retos

Al preguntarle si cree que los oyentes de Spotify son más feministas que antes, su respuesta es optimista. "Me inclino por pensar que a medida que incrementa el consumo de contenido hecho por mujeres, la sensibilización va de la mano, aunque no podría decirte". Precisamente el resto es ese: conseguir una mayor equidad en la música a través de proyectos feministas. "Tenemos la capacidad como plataforma de hacerlo todavía más grande, pasa por esas tres capas: local, regional, global. Hay que seguir amparando voces", explica.

¿Y a nivel personal? Para alguien que ocupa uno de los puestos más deseados parece complicado desear algo mejor. "A lo que quiero llegar es a un sitio donde vea que cualquiera puede conseguir con su talento y herramientas lo que quiera. Veo a mi alrededor creadores y artistas que pueden contar su historia con tranquilidad y que llegan a un montón de gente, y eso es parte de la magia. Aspiro a seguir facilitando eso, con la música y con lo que aparezca en el camino", concluye Parejo.

