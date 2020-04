Marie Kondo ordena ahora tu trabajo: cómo no perder 388 euros al año en contraseñas olvidadas

Marie Kondo, la famosa japonesa que puso patas arriba nuestros armarios a través de Youtube y nos convenció para deshacernos de nuestras pertenencias, eso sí, abrazándolas antes de decirles adiós para siempre, vuelve a la carga y presenta un nuevo libro: 'Joy at Work' (Alegría en el trabajo) de la editorial Little, Brown Spark, para ayudarnos a sacar mayor rendimiento a nuestros negocios, perder menos tiempo, liderar mejor nuestros equipos y disfrutar de nuestra jornada laboral. Si es que lo conservamos después de esta crisis.

Lo cierto es que, en cualquier caso, puede ser oportuno hacernos con las herramientas que nos presenta esta experta del orden.

Utilizando su exclusivo método KonMari, de renombre mundial y con la colaboración e investigación de Scott Sonenshein, psicólogo organizacional, profesor de negocios de la Universidad de Rice (Texas) y coautor de 'Joy at Work', nos ayudará también a limitar el número de reuniones innecesarias (el empleado de oficina promedio pierde dos horas y treinta y nueve minutos a la semana en reuniones ineficaces), a controlar las listas de correos electrónicos interminables y a tachar de nuestra agenda las tareas que dificultan nuestro éxito profesional. ¡Todo un reto!

Marie Kondo junto a Scott Sonenshein, el coautor de su nuevo libro.

Lo cierto es que el libro recién lanzado el pasado 7 de abril, -de momento solo en inglés-, ya aparece esta semana en el 4º puesto de la famosa lista de Best Sellers que publica The New York Times y todo apunta a que puede permanecer en ella tanto tiempo como su primera obra, 'La magia del orden', escrita en 2011 y traducida a 40 idiomas, que alcanzó las 99 semanas en esta misma lista en 2014, coincidiendo con su traducción al inglés.

Este libro es un manual de 256 páginas para aprender a trabajar de la mano de la japonesa amable y enjuta que va a iluminar tu negocio aportando historias de personas reales, estudios y estrategias para logralo.

En su currículum para poder aconsejar está haber vendido más de 10 millones de ejemplares de su primer libro y convertir su reality de Netflix, ¡A ordenar con Marie Kondo! en un fenómeno social, además de candidato en 2019 a dos Emmy y haber agotado, en tan solo un mes, las existencias de su propia tienda online, abierta a finales de 2019.

Sobre la conveniencia o no de lanzar este libro justo en estos duros momentos de incertidumbre laboral a nivel mundial, la propia Kondo, ha publicado en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: "Sé que nuestros trabajos pueden verse un poco afectados en este momento, pero este libro proporcionará consejos prácticos para mantener tu espacio ordenado, tanto si es en la oficina como en casa, y despertar la alegría en tu carrera".

La experta nipona, que además fue considerada en 2015 una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y cuya fortuna se estima en 10 millones de dólares, anuncia que este libro no trata solo de cómo ordenar el espacio de trabajo sino de cómo poner en orden los aspectos físicos y no físicos del trabajo, incluidos el tiempo, la toma de decisiones y las redes sociales y desvela los secretos para aumentar el rendimiento laboral de forma exponencial.

Si tenemos en cuenta que la búsqueda de objetos perdidos suma un promedio de una semana laboral por año por empleado, en un lapso de cuatro años, eso llega a un mes completo. Solo en los Estados Unidos, esta pérdida de productividad equivaldría a 8.900 millones de dólares anuales, asegura.

Otro ejemplo muy revelador es el que arroja una encuesta de trabajadores en EEUU y el Reino Unido, sobre la pérdida de productividad por olvidar o extraviar contraseñas que llega al menos a 420 dólares (388 euros) por empleado anualmente (tecleas una combinación de posibles ID y contraseñas sin éxito, y finalmente te rindes y la cambias).

Portada del nuevo libro de Marie Kondo.

En una empresa que emplea a unas 25 personas, eso equivale a más de 10.000 dólares al año. "Cuando pienso en esto, junto con las pérdidas incurridas por contraseñas olvidadas y los 8.900 millones de dólares desperdiciados en el tiempo dedicado a la búsqueda de artículos extraviados y el costo de las reuniones improductivas que asciende a más de 399.000 millones de dólares anuales, no puedo evitar preguntarme cuántos ingresos podría generar el gobierno al gravar este tipo de desorden", concluye Marie Kondo.

Así visto, los efectos del desorden son devastadores pero, según la experta Kondo, no hay que preocuparse. Todo se resuelve ordenando. Y éstos son algunos de sus consejos:

1.- Ordenar tanto el espacio físico de trabajo como los aspectos no físicos incluidos el tiempo, la toma de decisiones, gestión de equipos, reuniones y redes sociales. "Decir que estamos muy ocupados, que no tenemos tiempo o que hay cosas más importantes que hacer que ordenar no es excusa, porque el orden es lo que hace posible despertar la alegría en el trabajo. Hemos visto innumerables ejemplos de cómo ordenar puede mejorar la vida laboral, tanto material como psicológicamente".

En una encuesta de mil adultos estadounidenses que trabajan, el 90% sintió que el desorden tenía un impacto negativo en sus vidas. "Las principales razones que dieron fueron una baja productividad, una mentalidad negativa, una motivación reducida y una felicidad disminuida".

2.- Elegir solo lo que despierte nuestra alegría. "Mi enfoque es sencillo pero efectivo y asegura que nunca volverá a estar desordenado. Cuando nos preguntamos,'¿esto genera alegría?' nos reconectamos con nuestro ser interior y descubrimos lo que es realmente importante para nosotros. El resultado es un cambio duradero en el comportamiento que pone la vida en un camino positivo. Está demostrado que ordenar el lugar de trabajo mejora el rendimiento y, en consecuencia, aumenta la alegría que obtenemos de nuestro trabajo. En el capítulo 10 incluyo historias de mi propia experiencia que pretenden hacer pensar al lector acerca de cómo puede generar alegría en su vida laboral".

3.- Evitar los excesos. "Cuando estamos inundados de cosas, información y tareas, nuestro cerebro se abruma y perdemos nuestro sentido de control y la capacidad de elegir. Ya no somos capaces de tomar la iniciativa o elegir nuestras acciones, olvidamos que el trabajo es un medio para realizar nuestros sueños y aspiraciones y perdemos nuestro amor por nuestro trabajo. Para empeorar las cosas, cuando las personas sienten que ya no tienen el control, comienzan a acumular más cosas no deseadas mientras luchan con un sentimiento de culpa y presión para hacer algo al respecto y se genera un círculo vicioso de desorden cada vez mayor. Así, en el escritorio deben estar solo aquellos pocos objetos necesarios y a ser posible contar con una bandeja de un color que armonice con el entorno para colocarlos".

4.- Hacer descansos. Cada cierto tiempo hay que parar y realizar algunos estiramientos musculares. También es aconsejable tener un objeto desestresante para tocarlo, mirarlo y evadirse durante algunos minutos. Y no nos olvidemos de dejar descansar también al correo electrónico. Aunque sea solo media hora al día, apágalo.

Marie Kondo y Scott Sonenshein concluyen asegurando que: "Un escritorio ordenado da una mejor evaluación de nuestro carácter y capacidad, aumentando nuestra autoestima y motivación. Y como resultado, trabajamos más duro y mejoramos nuestro rendimiento. Esperamos que use este libro como la llave maestra para una carrera alegre".

