Marie Kondo lanza una web de productos caros e inútiles, después de aconsejarte que tires cosas

Sus consejos han arreglado armarios que rebosaban ropa a medio doblar. Sus tutoriales han ayudado a encontrar espacios inimaginables en los hogares de medio mundo. La gurú del orden Marie Kondo (35 años) con su método 'konmari' -su particular formar de ordenar- , ha conseguido revolucionar la forma tradicional de organizar una casa. Incluso, la nipona ya forma parte de la lista de las 100 personalidades más influyentes del mundo elaborada por la revista Time.

"Nuestro objetivo es ayudar a más personas a vivir una vida que genere alegría, y estamos comprometidos a ofrecer las herramientas y servicios más simples y efectivos para ayudarlo a llegar allí", reza su nueva página web. Una tienda online llamada konMari que oferta un amplio catálogo de productos no aptos para cualquier tipo de bolsillo.

'KonMari', la nueva tienda de la empresaria nipona.

La empresaria nipona ha pasado de ser una eminencia de la organización doméstica a convertirse en una abanderada de los productos de lujo. Una nueva faceta que parece que no ha sentado nada bien a sus seguidores, aquellos que le apoyan desde el 'reality' de Netflix ¡A ordenar con Marie Kondo!.

En 2011, con el lanzamiento de su libro La magia del orden, presentado internacionalmente en 2014 y convertido en bestseller, Kondo empezó a destacar como una figura de la lucha contra el desorden y, sobre todo, contra los espacios abarrotados. Ahora, Marie ha sorprendido a todos con una selección de 125 artículos, bastante sencillos, , a precios desorbitados.

La página web de la 'influencer'.

Se puede encontrar todo tipo de objetos en la web y la mayoría tienen dudosa utilidad. Sus seguidores puede comprar desde una vela "de la guarida de la reina" por 86 euros, una cucharita de té de 52 euros, un espejo de latón por 150 euros hasta un cepillo corporal por 108 euros. Lo más barato que se puede encontrar en la página es una simple jabonera por 10 euros. Una tienda online que ha nacido gracias a una alianza con el gigante japonés de comercio electrónico Rakuten, según informa la cadena británica BBC.

Cada pieza va acompañada por una poética descripción para justificar el precio. "Las cerdas de pelo de cerdo completamente naturales son cuidadosamente seleccionadas por los artesanos de Kanaya Brush para crear el equilibrio perfecto de firmeza y flexibilidad. Un lado está equipado con cerdas más cortas y firmes que son ideales para superficies más difíciles de limpiar", reza la descripción de un cepillo de uñas.

El cepillo de uñas que oferta la Mari en su página web.

Las críticas a la pagina de la nipona no se han hecho esperar. Las redes sociales están siendo un auténtico hervidero de mensajes despectivos hacia su persona. Muchos la tachan de hipócrita e interesada y la acusan de haber fallado a sus principios. Marie Kondo siempre ha animado a vaciar las casas y a tirar objetos que no necesitamos. Ahora, la autora ha decidido ofertar una serie de utensilios, de escasa utilidad, a precios excesivos.

Una empresaria de éxito

Marie Kondo nació 1984, en Tokio, en el seno de una familia que, según ella misma, la dirigió siempre en el camino hacia el orden. Desde pequeña disfrutaba arreglando el caos que se iba encontrando en armarios, cómodas y otros espacios de almacenaje.

"A los 16, entré a mi habitación con una bolsa de basura en la mano. Sentí que quería tirar todo. Ese fue el clímax de mi estrés y en ese momento, colapsé y me desmayé. Un par de horas después, me desperté y en mi mente apareció la frase 'mira las cosas de forma más cuidadosa'. No sé si fue una voz real o algo que vino de mí misma, Creo que fue 'el dios del orden'. En ese momento, tuve mi inspiración", reveló en 2016 al Sunday Times.

La nipona, en una alfombra roja. Gtres

Para ello, creó su particular método que consiste en tirar o donar la mitad de las cosas que tienes. Tras su éxito editorial con el libro La magia del orden llegaron los vídeos de Youtube. Un canal que fue todo un éxito y entonces Netflix puso los ojos en ella y la fichó para el reality ¡A ordenar con Marie Kondo!. Se convertía en una supernanny que luchaba contra el Síndrome de Diógenes.

A los 18 años, Kondo trabajó en un kiosko de un santuario sintoísta, donde vendía amuletos de la suerte. Un año después, la nipona se matriculaba en sociología en la Universidad de la Mujer Cristiana de Tokio, donde desarrolló un trabajo de fin de grado llamado 'Cómo despejar tu piso'. También fundó una consultaría. Kondo consiguió hacer de su afición una profesión y en 2015 se transformó en una de las personas más influyentes por su determinación a la hora de deshacerse de cosas. Recientemente ha presentado su libro Joy at Work.

