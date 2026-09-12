El encaje es tendencia este otoño 2026: 3 looks para llevarlo con estilo de la oficina a una cita más especial

El encaje y sus transparencias ya no sólo pertenecen a la noche. Gracias al layering, abandonan el cobijo de las estrellas y se exponen al sol incluso durante los meses más fríos. Tal es su éxito que este sensual detalle se ha vuelto a colar entre las tendencias, en esta ocasión de la temporada otoño-invierno 2026/2027.

A pesar de que, desde hace años, el tejido mora en los armarios en forma de top lencero, esta vez se hace con los mejores looks de street style de diferentes maneras: desde vestidos que desembocan en flecos hasta faldas que se mezclan con sudaderas y camisas oversize que camuflan la piel o partes superiores que recuerdan a épocas pasadas.

Ahora, la moda lleva de nuevo su mirada hacia la lencería, que se apodera de las calles no sólo gracias a esto, sino también al regreso de los sujetadores con push-up, algo que merece, sin duda, una conversación. Y quizás alguna que otra pieza en este vertical.

Por supuesto, antes de que esta propuesta llegara a las tiendas más accesibles, ha estado presente también en las pasarelas de las grandes capitales del circuito fashion. Desde Fendi hasta Chanel, pasando por Zimmermann y Saint Laurent —haciendo uso del color block— o Stella McCartney.

Del boudoir a la calle

Durante años, pensar en encaje era hacerlo en prendas íntimas, vestidos de fiesta y feminidad romántica que emanaba además delicadeza y estatus, especialmente en el siglo XIX, cuando se convirtió en una de las señas de identidad para la burguesía.

Por otro lado, las transparencias parecían reservadas para ocasiones como las alfombras rojas o estilismos muy provocadores, algo que quedó demostrado cuando esta misma propuesta regresó a los outfits entre 2010 y 2016, convirtiéndose en un must de looks de discotecas y de festivales como Coachella que, entonces, vivían su momento más álgido.

Stella McCartney firma esta propuesta, tan sensual como sofisticada. Launchmetrics Spotlight

De repente, no parecía haber problema por el hecho de que nada interrumpiese la mirada entre la ropa exterior y la interior, un curioso símbolo también, quizás, de una sociedad más progresista y permisiva con las mujeres que ahora, cuando cuestiones como la igualdad se ponen en duda.

Las Mary Jane de Flabelus, disponibles en Cortefiel. Cristina Sobrino

Ahora, de forma más sofisticada y elegante, eso sí, más madura —la millennial adolescente de antes es la adulta de ahora—, encajes y transparencias se incorporan a la cotidianidad.

¿Cómo? Jugando con las capas y mezclando esa delicadeza con apuestas de corte femenino y estructuradas. Para visualizar esta línea, toca pensar en Hailey Bieber con una americana oversize combinada con un vestido lencero largo, por ejemplo. El contraste forma parte de la ecuación del atractivo.

Un nuevo idioma

Con el regreso de la tendencia se establece un nuevo código de sensualidad. No es necesario enseñar más centímetros de piel para que esta característica se eleve. La clave está en la insinuación y, sobre todo, en que quien lleve el look se sienta cómoda con él.

Fendi une flecos, transparencias y encaje en un mismo estilismo. Launchmetrics Spotlight

El encaje es el arma de doble filo perfecta para disfrutar y recrearse en esa ambigüedad. Cuando la mirada se posa sobre el outfit —la de una misma ante el espejo— juega a buscar las flores que el tejido dibuja sobre brazos, abdomen o piernas. El mismo adorno vegetal que deja entrever lunares y demás señas de identidad que hace única a cada cual.

Un look para llevar la tendencia del encaje de forma más relajada. Cristina Sobrino

Adiós a la ingenuidad

De acuerdo con las normas morales de ciertas épocas —corrientes que ahora parecen regresar y lo hacen de forma amenazante—, parecía que la timidez, la contención y cierta ingenuidad eran las únicas vías que tenía una mujer para resultar sexy. Y serlo, además, a los ojos de los hombres que, desde una mirada heteropatriarcal, convertían a aquellas féminas en sus particulares Lolitas.

Zimmermann une dos tendencias en este look: el encaje y el amarillo mantequilla, que endulza el efecto. Launchmetrics Spotlight

Ahora, sin embargo, la sensualidad regresa a través de tejidos ligeros que invitan a la imaginación a ir un paso más allá, pero lo hacen con un código diferente. La mujer ya no tiene que parecer inocente para resultar deseable: puede decidir qué muestra, cuánto muestra y, sobre todo, para quién. Ahí reside el verdadero cambio. Ahí está el empoderamiento de la moda.

Vestido camisero de encaje de Mirto. Una propuesta que puede alargar su vida más allá del verano combinado con una gabardina y unas botas de caña alta de ante en tono camel. Su precio es de 273 € (antes 390). Mirto

De forma lógica

Aunque una tendencia pueda resultar de lo más apetecible, lo cierto es que a veces hacerla aterrizar en el día a día es complejo, en especial si la rutina se desarrolla en ciertos ambientes de trabajo. En los más creativos, la permisividad es mayor, pero hay otros en los que el margen de actuación del armario no es demasiado amplio.

Los 'jeans' de El Corte Inglés están rebajados. Su precio original era de 49,99 €. Cristina Sobrino

Sin embargo, siempre hay formas de hacer funambulismo sobre la fina línea del término medio sin caer en excesos ni poner en peligro la comodidad de nadie.

Una de las mejores formas de llevar encajes y transparencias from 9 to 5 es, sin duda, el layering, es decir, jugar con las capas. De este modo, una prenda opaca compensa a una que deja ver qué se encuentra bajo la misma.

Igualmente, las propuestas más ajustadas se conjugan con volúmenes amplios y líneas estructuradas, así como con diferentes largos. Una falda translúcida con un jersey de punto con cuello chimenea o tipo polo. Con los clásicos vestidos lenceros, funcionan muy bien las gabardinas y los abrigos tipo batín, así como los diseños más masculinos.

La evolución del encaje esta temporada no consiste en enseñar o esconder más o menos, sino en elegir cómo y cuándo llevarlo. Una fórmula con muchas dosis de actitud, sensualidad y poco miedo al qué dirán. Por fin la decisión es nuestra, que no te engañen.