Al fin llegó la gran noche de la gala Met, una de las citas de moda más importante del universo que este 2026, además, cuenta con noticia extra. El triunfal regreso de Beyoncé, tras diez años de ausencia, como copresidenta y no solamente como invitada —que ya es un acontecimiento de por sí— la hace muy especial.

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Sin duda, ella ha sido la gran estrella y su presencia ya auguraba una atención mediática sin precedentes. El tirón de la diva es indiscutible. Si el año pasado el evento benéfico recaudó 31 millones de dólares, este 2026 la cifra podría verse ampliamente superada por el 'efecto Beyoncé'.

Porque la artista convierte en oro todo lo que toca. En 2018, junto a su marido Jay-Z, grabó el vídeo musical Apeshit de The Carters dentro del Louvre, el museo alcanzó los 10,2 millones de visitantes; algo nunca visto en la historia.

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El regreso de Queen Bey ha sido, por tanto lo más destacado. En 2016, bajo la temática Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology, lució su ya emblemático vestido de látex de Givenchy Haute Couture. La pregunta que sobrevolaba en la red carpet era... ¿podría superarlo?

La intérprete de Single lady no ha sido la única protagonista. Como cada edición, un nutrido grupo de actrices, cantantes, modelos y celebrities del star system han desfilado por el photocall del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York interpretando a su manera el código de vestimenta establecido.

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La consigna es Fashion is Art, que invita a los asistentes a fusionar moda y arte a través de representaciones del cuerpo vestido. Las grandes firmas tienen en esta gala auspiciada por la todopoderosa Anna Wintour un escaparate de valor incalculable. La gala Met, con 78 años de historia, acapara año tras año titulares a nivel internacional.

Su 'resaca' mediática dura días, semanas... incluso meses. Hasta que vuelve una nueva edición y todo comienza de nuevo. En este 2026, estos han sido los looks ganadores.