Cortefiel eleva el 'denim' esta primavera-verano 2026 con Sensational, su nuevo modelo que redefine la silueta

Para la temporada primavera-verano 2026, Cortefiel se inscribe en una dinámica que sitúa el denim como uno de los pilares de su colección a través de una propuesta que amplía las siluetas, diversifica los fits y apuesta por materiales más ligeros y confortables.

El vaquero, durante mucho tiempo considerado un básico de armario, evoluciona hoy hacia una prenda más técnica, pensada para acompañar el cuerpo y adaptarse a los usos del día a día.

La colección, concebida tanto para mujer como para hombre, se apoya en tejidos que combinan algodón con fibras elásticas para favorecer la libertad de movimiento.

Entre funcionalidad y estética, los jeans se redefinen como una pieza capaz de estructurar la silueta e integrarse con facilidad en distintos contextos: desde los looks más informales hasta propuestas más cuidadas.

Para definir

Más que una prenda básica, el vaquero se plantea como un elemento capaz de moldear y acompañar las líneas del cuerpo.

Algunas construcciones incorporan detalles técnicos que ayudan a alisar, sostener y redefinir la figura sin limitar el movimiento.

Ciertas piezas destacan por una construcción más precisa, como el modelo Sensational, desarrollado con un refuerzo interior en la parte frontal que contribuye a alisar la zona abdominal. Combinado con un tejido power stretch, se adapta a caderas y muslos manteniendo un ajuste cómodo y un equilibrio entre sujeción y libertad.

Esta propuesta pensada en profundidad, yendo un paso más allá, sitúa a los jeans como una auténtica herramienta para dibujar la figura, capaz de adaptarse a distintas morfologías. Ya no se trata únicamente de una cuestión estética, sino de una pieza medida al detalle desde su construcción.

El nuevo denim

Esta evolución también se refleja en los materiales, pensados para responder a un uso diario más exigente. Los textiles se vuelven más ligeros y flexibles, incorporando fibras elásticas que aportan comodidad sin comprometer la forma de la prenda con el paso del tiempo.

El denim se aleja así de su rigidez original para adoptar una lógica de confort continuo, pensada para acompañar una jornada completa.

Esta sensación de segunda piel redefine su uso: el vaquero se convierte en una prenda versátil y capaz de adaptarse a distintos momentos del día sin perder su ajuste ni su estructura tras varios usos y lavados.

Este avance se traduce también en una mayor diversidad de cortes, con fits que van del pitillo al recto, pasando por volúmenes más amplios como el palazzo o el flared, mimetizándose con diferentes siluetas y necesidades.

Más allá del azul

Aunque este color sigue siendo esencial en el universo denim, la gama cromática se amplía y se matiza para responder a la temporada.

Junto a los clásicos índigo y la tonalidad media, surgen lavados más luminosos como el cielo, el stone wash o el efecto bleach, que aportan profundidad y modernidad.

Un juego de azules sobre denim. Cortefiel

Al mismo tiempo, se abre al registro de los tonos blancos, crudos o naturales que renuevan las combinaciones y permiten construir siluetas más estivales.

Algunas propuestas introducen también variaciones más texturizadas, como modelos de rayas o interpretaciones inspiradas en la sastrería, dándole así un carácter más sofisticado.

Esta diversidad de colores, acabados y confecciones confirma la capacidad del denim para evolucionar más allá de sus códigos tradicionales, manteniendo su lugar central en el armario contemporáneo.

Con esta propuesta, Cortefiel reafirma que se trata de uno de los pilares de su universo, jugando con variedad de cortes, innovación en materiales y adaptación a los ritmos de la rutina.