Más allá de la cazadora de cuero: las prendas y accesorios de piel favoritos de esta próxima primavera

Las semanas de la moda se suceden a lo largo del año. Ya no se sabe si vienen dictadas por las estaciones o viceversa. De hecho, llega un punto en el que parece que se vive en una fashion week constante. Los inputs que se reciben desde las redes y los medios tienen mucho que ver con esto.

Entre tanta información y tanta imagen, es difícil discernir qué está in y qué está out, sobre todo cuando la percepción es que se vive en una época en la que funciona absolutamente todo. Y en parte esta afirmación es cierta: la sociedad parece más permisiva en sus criterios de moda, al menos en cierta medida. Parece decir "llévalo como quieras, pero siguiendo esta tendencia".

Una de esas pautas tocadas por la varita esta temporada ha sido la de las prendas y accesorios de cuero. La piel se ha apoderado de las pasarelas, pero también de las calles. El último ejemplo claro ha sido el de las propuestas de street style que han invadido la ciudad de Copenhague.

Entre sombreros pillbox y estampados animales más inesperados —del de vaca, al de dálmata, pasando por el de ciervo—, este material se ha colado en numerosos estilismos. Y lo ha hecho no sólo invadiendo los clásicos bolsos o botas, sino ocupando prendas y accesorios de forma más original, con colores llamativos y jugando con volúmenes y texturas.

De hecho, una de las apuestas favoritas ha sido la biker oversize de aires vintage con cuello chimenea, un modelo que se ha hecho viral de la mano de Zara.

Sin embargo, este tejido, que normalmente queda relegado a los meses de otoño e invierno, este año también va a tener protagonismo en primavera, al menos durante las semanas en las que los termómetros lo permitan, algo que se puede prolongar hasta el mes de mayo.

Para integrarlo en el armario de la próxima temporada, lo mejor es hacerlo de forma un poco más extra. En Magas lo visualizamos de forma clara: desde una americana en color violeta, hasta un cinturón tipo fajín de flecos, pasando por una de las firmas del momento, la francesa Polène Paris.

En clave colorista

'Blazer' Visko de cuero arrugado de Zadig&Voltaire. Zadig&Voltaire

Esta chaqueta de Zadig&Voltaire, que ahora además está rebajada —cuesta 372 €, antes 745—, se puede convertir en una gran aliada para looks tanto de día como de noche. Para una mañana de oficina, se puede combinar con pantalones anchos, camisa o camiseta blanca básica y unos salones negros.

No obstante, para el mismo cometido, también se puede jugar de forma más arriesgada, optando por outfits de aires ochenteros añadiendo nuevas dosis de color en verde, amarillo o naranja con prendas más especiales: desde blusas estampadas a pantalones balloon en tono esmeralda. Por supuesto, no estaría de más añadir un pañuelo estampado a la ecuación y complementos dorados.

Para la noche, una apuesta altotal black es, sin duda, la ganadora. Un vestido largo con cuello halter y la espalda descubierta quedaría genial. Como acompañamiento, unos pendientes finos en plata y un par de brazaletes al tono. Para llevarlo todo y que no se quede nada en casa —incluidos chicles, pañuelos, cartera y algún que otro trauma—, un maxi .

Verde oliva

Pantalones efecto piel de Twinset. Twinset

Este color estará muy presente en la temporada primaveral y el oliva parece que se va a coronar como una de sus tonalidades ganadoras. De hecho, es una propuesta que ya adorna, por ejemplo, muchas manicuras si se hace un salto al terreno beauty, siempre de la mano de las tendencias en fashion.

Estos pantalones de corte recto y efecto piel son de la firma Twinset —ahora tiene un precio de 110 €, antes 220—, que de hecho los presenta en un look monocolor que sólo rompen unas bailarinas con estampado de leopardo. Para seguir con la originalidad, desde Magas apostaríamos por una parte superior en morado, por ejemplo, y quizás por alguna transparencia o semitransparencia.

En la oficina, sin duda, mejor llevar un top opaco. Para darle un giro, se puede combinar el par con un top con escote bardot en crema y un collar tipo cadena con grandes eslabones, a ser posible, mezclando la plata y el oro —o el dorado—, logrando un look a medio camino entre la Generación Z y la Millennial.

Baby blue

Falda 'midi' de Moorer. YOOX

El celeste es un must entre los tonos pasteles de cara a esta temporada y a la próxima. Aunque el amarillo mantequilla seguirá haciendo las delicias de muchas —jugando además con este tono de azul, así como con el marrón—, el baby blue se alza como vencedor en esta parte de la paleta cromática.

Para aquellas que sean amantes de los estilismos más arriesgados y románticos, un buen movimiento podría ser combinar esta falda midi de Moorer —disponible en Yoox por 481 €— con unos calcetines y sandalias, bailarinas o Mary Jane; y, en la parte superior con un cárdigan. Sí, se trata de un momento muy Tumblr, pero la década de los 2010 ya está de regreso.

Sin embargo, para las que prefieren ir a lo seguro, se puede combinar con unas botas altas —siempre y cuando la caña de estas sobrepase el largo del diseño— y con un polo de punto fino o de hilo, ya sea este con manga corta o hasta la muñeca. Como prenda de abrigo, añade una cazadora vaquera oversize o una gabardina, que también podría ser de cuero en granate o burdeos.

Con drapeados

Top de Adolfo Domínguez. El Corte Inglés

A lo largo de todo el otoño y el invierno, una sucesión de tops de cuero —o efecto piel— han pasado ante los ojos de cualquier amante de la moda. Y todos ellos sin mangas, ya sean atados al cuello, con escote bardot o a modo de chaleco.

Este diseño de Adolfo Domínguez —disponible en El Corte Inglés por 38 €, ¡antes 129!— es toda una inversión. Al margen de tendencias, esta propuesta promete combinar con cualquier look pase el tiempo que pase, siempre y cuando se cuide bien el modelo.

Unos pantalones vaqueros de corte baggy —con vuelta en el bajo (opcional)— parecen los mejores compañeros de batalla. Como accesorios, muchos anillos, quizás alguno con un detalle floral, y unas botas en rosa claro o blanco.

La más codiciada

Numéro Neuf Mini de Polène Paris. Polène Paris

La firma francesa de bolsos Polène se ha convertido en una de las favoritas de creadoras de contenido, influencers y amantes de la moda de los últimos tiempos. Entre las claves de su éxito están el haberse apropiado del concepto de lujo accesible, unos diseños atemporales, bien confeccionados y el punto diferenciador de los mismos.

Aunque sus modelos se pueden adquirir por internet, aquellas que optan por buscar este souvenir en la capital gala muchas veces han de guardar fila fuera de la tienda para poder poner sus manos encima de su 'número' preferido —así denomina la casa a sus propuestas—.

En la imagen, uno de los más demandados, el Numéro Neuf Mini en su edición granulada —390 €—. El toque de color perfecto para romper un look en tonos neutros sin resultar excesivo. El toque primaveral que ha tornado en objeto de deseo.

Con flecos y a lo loco

Cinturón de Zara. Zara

Los pañuelos traspasaron fronteras el pasado verano. Hace unas temporadas ya había mutado en tops, pero, de repente, también se hicieron con las caderas, jugando con la técnica del layering junto a pantalones, jeans y bermudas.

Con esta propuesta, Zara fusiona ese momento con el del cuero y los flecos, un elemento que también llega pisando fuerte. Este cinturón, que se asemeja a una falda asimétrica, es de piel y tiene un precio de 79,95 €.

Ahora, el cuero ha dejado de ser un material rígido y estacional para convertirse en un comodín con vocación permanente.

Esta temporada se lleva sin normas estrictas: en colores inesperados, con volúmenes exagerados y mezclado con prendas más ligeras y primaverales. La clave no está en seguir la tendencia al pie de la letra, sino en interpretarla y hacerla propia.