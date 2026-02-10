Cuando el cariño se cuela en el armario: este San Valentín OOTO anima a compartir la ropa como símbolo de amor

Hay gestos que se repiten en casi cualquier relación, por muy distinto que sea el vínculo. En una casa compartida, en una visita de fin de semana o en un viaje improvisado, hay una escena que la mayoría reconoce: el asalto al vestidor ajeno.

Ese jersey que sienta especialmente bien, una sudadera comodísima o esa camisa que “te robo un momento”. A veces estas prendas se recuperan al cabo de unos días, otras reaparecen en una percha de la habitación contigua y la mayoría acaban mudándose a otro cajón en un armario que no era el suyo.

Esta costumbre, interpretada como un gesto de confianza, cercanía y, en ocasiones, de grandes declaraciones, inspira la nueva campaña de San Valentín de Out Of The Office, la marca de moda masculina fundada por Andrés Velencoso.

La iniciativa, lejos de centrarse solo en la pareja, celebra el amor en todas sus formas: entre amigos, dentro de una relación, con hermanos e incluso exparejas.

Andrés Velencoso junto a su hermana Silvia. Cedida

Bajo la figura del borrower -el que toma algo prestado del armario ajeno-, la marca defiende que, independientemente del vínculo, siempre hay alguien que acaba haciendo suya una prenda que no le pertenece.

Javier de Miguel y Mirian Pérez, expareja Cedida

La campaña muestra cómo tanto hombres como mujeres pueden llevar los diseños de Out Of The Office con total naturalidad, subrayando que el estilo no entiende de etiquetas rígidas y que la ropa se comparte con la misma facilidad que los mejores momentos.

Emilio Alcaraz y Alba, pareja. Cedida

Además, por primera vez Andrés Velencoso posa junto a su hermana Silvia en un proyecto de moda. Junto a ellos aparecen amigos y perfiles cercanos a la firma, representando las distintas relaciones, cada una resumida en una frase, algo como un eslogan que condensa su forma de entender el cariño y el afecto:

“Amor es creer que te va a devolver la ropa”, “Amor es compartir la ropa sin esperar nada a cambio” o “Amor es que te roben el corazón. Y también los jerséis”.

Francisco Faria y Alex de Mora, amigos. Cedida

Toda esta propuesta creativa llega acompañada de una promoción especial de San Valentín que consiste en un 50% de descuento en la compra de una segunda prenda de la marca. Una oferta que invita a intercambiar, o incluso recuperar, esas piezas que tienden a desaparecer.

Al fin y al cabo, cuando sabes que tu jersey favorito va a acabar siendo prestado, quizá lo más práctico es tener una segunda versión colgada en el armario.