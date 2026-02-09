Martin Douglas Linares y Storm Pablo: los arquitectos del look de Zara que convirtió la Super Bowl en pasarela

El domingo 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), la Super Bowl 2026 se convirtió también en un momento clave para la moda. En uno de los eventos más mediáticos del año, Bad Bunny apareció con un traje en tonos beige y crema firmado por Zara, y que fue seleccionado por Martin Douglas Linares y Storm Pablo.

Hoy en día, la moda se adapta a todo, ya sea en las formas o en los colores. Pero en un contexto político y económico en constante cambio, el prêt-à-porter se ha convertido, en muchos casos, en un lujo accesible solo para unos pocos.

Por eso, ver un evento mediático de alcance internacional como la Super Bowl con un artista vestido con un traje firmado por Zara cobra un significado especial: refleja cómo la moda popular puede ocupar el centro del escenario global.

Estilistas en la sombra

Más allá de la marca, el look fue cuidadosamente escogido por dos nombres que trabajan desde hace años en la construcción de su imagen pública: Martin Douglas Linares y Storm Pablo.

Pero ¿quiénes son estos estilistas que han acompañado algunas de sus apariciones más comentadas y han transformado el prêt-à-porter en un verdadero momento fashion global?

Martin Douglas Linares llegó a California en los años 1980 de El Salvador. Siempre demostró ser un apasionado de la joyería. Su abuela trabajó en una pequeña joyería de Los Ángeles que heredó tras la muerte del dueño.

Aunque se centró más en vender que en crear, Linares le atribuye su interés por el diseño de joyas desde muy joven, cuenta la revista Natural Diamonds.

Con sede en Los Ángeles, Storm Pablo forma parte de esta nueva generación de estilistas cuya trayectoria sigue siendo deliberadamente discreta, pero cuya influencia visual se impone en la escena internacional.

En una entrevista para Los Angeles Times, los dos diseñadores cuentan cómo se conocieron. Antes de trabajar juntos, una amistad entre los dos nació en 2012 en Los Angeles. El dúo se formó después como una colaboración creativa.

Visión compartida

Explican su visión del estilismo como una forma de narrativa visual, inspirada en la calle, en la cultura latino-caribeña y en el deseo de dar visibilidad a diseñadores locales.

Su trabajo va más allá de elegir prendas: construyen una estética global pensada para el escenario, la imagen y el impacto cultural.

La colaboración entre Storm Pablo y Martin Douglas Linares se ha construido a lo largo de varios años y de apariciones clave en la escena internacional.

Ya en 2020, ambos participaron en la construcción de la imagen escénica del artista durante su presencia en el espectáculo de la Super Bowl junto a Shakira y Jennifer López.

Más tarde, en 2021, su estética volvió a destacar en grandes citas de la industria latina, como los Latin Billboard Awards, donde el estilismo se convirtió en una extensión del discurso cultural.

En 2023, su presencia en eventos como los Grammy consolidó aún más su evolución estilística, con apariciones donde el look no solo acompañó, sino que definió una identidad visual cada vez más reconocible.

Así, antes del momento Zara en 2026, su trabajo conjunto ya había marcado algunos de los escenarios más mediáticos de la década.

Zara en el escenario global

Cuando comenzó el show, el artista apareció vestido con un conjunto monocromático en tonos crema: una camisa con cuello y corbata, acompañada de un maillot deportivo con el nombre “Ocasio” y el número 64.

Un detalle cargado de significado que podría hacer referencia al año de nacimiento de su madre o al 64 aniversario de los Grammy, ceremonia en la que ganó su premio al Álbum del Año. El look se completaba con un pantalón tipo chino y zapatillas deportivas.

Más tarde, se cambió para lucir un traje firmado por Zara, con un blazer cruzado en el mismo tono crema. La silueta se remataba con guantes a juego y un reloj Royal Oak de Audemars Piguet: un modelo de 37 mm, con caja de oro amarillo de 18 quilates y esfera de malaquita.

En los pies, calzaba sus sneakers BadBo 1.0, fruto de su colaboración con Adidas, que saldrán a la venta este martes 10 de febrero.

E stética crema como mensaje

La elección del crema no es casual: este tono neutro y cálido encarna una idea de suavidad y elegancia serena. Situado entre el blanco, símbolo de paz y pureza, y el amarillo, asociado al optimismo, transmite un refinamiento discreto, sin exceso ni ostentación.

Los looks de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl 2026. John G. Mabanglo / Kindell Buchanan EFE / Europa Press

Menos frío que el blanco puro, el crema aporta confort visual y una sensación acogedora, muy presente tanto en la moda como en la decoración.

Es un color que evoca calma y equilibrio, creando atmósferas atemporales y envolventes. Vinculado a materias naturales como el lino, la lana o la seda, sugiere autenticidad y una vuelta a lo esencial.

En un momento político complejo en Estados Unidos, marcado por un intenso debate sobre las políticas migratorias y las operaciones del ICE, optar por una paleta tonal que hable de serenidad, esperanza y unidad ofrece un contrapunto estético a los debates públicos actuales.