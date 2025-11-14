Dreamland, el evento mágico de Women'Secret para celebrar la nueva temporada y adelantarse a la Navidad

El pasado martes 11 de noviembre se celebró Dreamland, el evento más importante de la firma Women’secret: una noche para conectar con su comunidad y celebrar la llegada de la temporada navideña.

Un acto mágico e íntimo lleno de amigos, periodistas e influencers, así como personalidades reconocidas como Laura Escanes y Luna Berroa. El Teatro Magno se convirtió en la casa de la moda, arte y festejo coronado con un brindis memorable que reunió a todos los asistentes en un ambiente de emoción y celebración.

El dress code elegido fue “pijama elegante”, rindiendo honor a su nueva colección otoño-invierno 25-26, con su característico estilo comfy-chic. Por eso, todos los presentes brillaron con su mejor outfit para dormir, fusionando elegancia y comodidad en cada detalle.

Laura Escanes en el evento. Cedidas

El sitio fue ambientado y personalizado con bolas navideñas, árboles iluminados y luces cálidas que rememoran las tradiciones de la temporada. En el centro, una mesa surtida de delicatessen permitió a los invitados disfrutar de pequeños bocados durante la velada, fortaleciendo la conexión entre moda y gastronomía en un marco muy cuidado y exclusivo.

Una noche ambientada. Cedidas

Para agregarle un toque místico, se ofreció la posibilidad de conocer el futuro con una tirada de cartas de Tarot, actividad que despertó gran interés; muchos hicieron cola para escuchar los vaticinios. Además, un calendario de adviento añadió magia e interactividad, invitando a todos a descubrir sorpresas y participar activamente en el evento.

La música estuvo a cargo del DJ e influencer Luc Loren, quien animó la velada con su energía contagiosa y mantuvo un ritmo vibrante durante toda la noche, llenando el espacio de dinamismo y buen ambiente, y contribuyendo a que la fiesta fuera memorable.

El DJ bajo la "luna". Cedidas

Dreamland fue más que una fiesta, se puede definir como una experiencia inmersiva que combinó moda, creatividad y espíritu navideño. El espacio creó un ambiente acogedor y especial, diseñado para que los invitados pudieran sumergirse en la magia de estas fechas en un entorno sofisticado y lleno de encanto.

El evento representa el firme compromiso de Women’Secret con su comunidad, enfocándose en crear momentos únicos e inolvidables que fortalecen la relación.