He probado estas sandalias para caminar todo el día y ya no quiero otras: "No hacen daño ni en el talón"

Cada verano me enfrento al mismo dilema: encontrar un calzado bonito, que combine con todo y, sobre todo, que sea cómodo de verdad. Después de años de sandalias que me hacían ampollas, de zapatos preciosos pero imposibles, este año por fin he dado con la opción perfecta. He probado las alpargatas de Macarena Shoes y ya no quiero ponerme otra cosa.

Este modelo ‘made in Spain’ ha pasado mi prueba más exigente: una boda al aire libre, caminatas por la ciudad y jornadas maratonianas sin una sola molestia en el talón ni en la planta del pie. Cómodas, estilosas y resistentes, estas alpargatas han pasado de ser una opción más a convertirse en mi calzado favorito del verano.

Si algo me animó a probarlas fue saber que la reina Letizia las ha llevado en varias ocasiones. Ella, que combina con maestría moda y comodidad, ya había confiado en la firma riojana Macarena Shoes para sus looks más veraniegos. Y después de llevarlas yo misma, no me sorprende en absoluto.

Binidali Topo

Se trata de una marca que fabrica artesanalmente en Arnedo (La Rioja), apostando por materiales naturales, plantillas mullidas y diseños pensados para durar. Y eso se nota desde el primer paso: el pie encaja perfecto, la suela de yute amortigua cada pisada y el talón no sufre.

Alpargatas con diseño y confort

He probado varios modelos, y todos tienen en común una cosa: están pensados para durar horas en tus pies sin dolor. Las Alba6 Topo, por ejemplo, son elegantes y estilizan gracias a sus 11 cm de cuña, pero lo mejor es que su plantilla de 6 mm acolchada evita cualquier molestia. El escote en corazón y el cierre de pulsera le dan un toque sofisticado, ideal para eventos o cenas especiales.

Saura Oro

Si prefieres una opción más baja, las Binidali son perfectas. Con 6 cm de plataforma, estas alpargatas de ante negro son ideales para el día a día. El cierre de cintas se adapta muy bien al pie y sus plantillas de 5 mm acolchadas te permiten andar durante horas como si llevaras zapatillas.

Y si buscas un estilo más ligero y veraniego, las Saura Beige son una maravilla. Confeccionadas en lino desflecado y 100% veganas, combinan estilo y sostenibilidad. También cuentan con suela de yute y una plantilla que cuida tus pies. Perfectas para esos días calurosos en los que necesitas frescura, comodidad y estilo sin renunciar a nada.

¿Por qué elegir alpargatas para el verano?

Las alpargatas han pasado de ser un calzado tradicional a convertirse en un imprescindible del armario de verano. Y no es casualidad: son versátiles, frescas, estilosas y, en el caso de Macarena Shoes, cómodas de verdad. Además, puedes usarlas tanto en una boda como en una escapada rural, en la oficina o en un paseo por la ciudad.

Modelo Alba. Macarena Shoes

Tienen la ventaja de estilizar como un tacón, pero sin el sacrificio que eso suele implicar. Gracias a sus materiales naturales y al diseño bien pensado, se adaptan a tu pie y no se deforman con el uso.

Y, a diferencia de otras marcas que priorizan el diseño por encima de todo, Macarena Shoes pone el foco en el bienestar sin dejar de lado la estética. La combinación de tradición artesanal, innovación y compromiso con la calidad hace que sus alpargatas no solo estén de moda, sino que se conviertan en tus mejores aliadas para todo el verano.

Elige las tuyas y olvídate del dolor de pies

Macarena Shoes ofrece una gran variedad de modelos: desde los más clásicos a los más modernos, con cuña alta o baja, de lino, piel o ante, con cintas, hebilla o elásticos. Todas con plantillas acolchadas, suelas de yute natural y fabricadas a mano en España.

Además, sus precios están por debajo de los 120 euros, lo que las convierte en una inversión inteligente. Porque si un calzado te permite caminar durante horas sin dolor, bailar sin parar y repetir al día siguiente sin ampollas… no es un gasto, es un regalo.