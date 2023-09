Roban más de 50 piezas de Balmain a tan solo diez días de su desfile en París

Después de Nueva York, Londres y Milán, la semana del 25 de septiembre al 3 de octubre se celebra la Semana de la Moda de París, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda y donde se dan citas las marcas más icónicas como Chanel, Dior o Givenchy, entre otras. Sirve de escaparate de la moda de Alta Costura y continúa siendo la Fashion Week más importante del mundo.

['Animal print', faldas 'maxi' y bolsos acolchados: los mejores estilismos del 'street style' de la NYFW]

Uno de los participantes más esperados es Balmain, cuyo desfile está programado para el día 27 de septiembre. Pero una de las jornadas más especiales para la marca, ha pasado a convertirse en toda una pesadilla.

El director creativo de la firma, Oliver Rousteing, ha denunciado este domingo, a través de su cuenta de Instagram, que habían sufrido el robo de más de cincuenta prendas que iban a formar parte del desfile de Balmain en París.

En el comunicado explicaba que el conductor del camión que transportaba las prendas del show de la Semana de la Moda de París, había sido secuestrado brevemente por un grupo de personas y que la ropa había desaparecido.

Eso sí, Rousteing ha confirmado que el desfile sigue en marcha y que en estos días trabajaran para poder sacar adelante la colección.

El comunicado

“Esta mañana he ido a la oficina a las 9:00 a.m esperando la llegada de las últimas piezas de nuestro próximo desfile de Balmain en septiembre. Estaba empezando a crear algunos de los looks con mi equipo cuando el conductor nos ha llamado para decirnos que había sido secuestrado por un grupo de personas”.

“Más de 50 piezas de Balmain han sido robadas. Conducía desde el aeropuerto hasta la sede de Balmain. Esto es muy injusto. Mi equipo y yo hemos trabajado muy duro. Trabajaremos más, día y noche, nuestros proveedores harán lo mismo, esto es una falta de respeto total”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

“Quería compartir este mensaje con vosotros para recordaros que, no toméis nada por sentado y que os mantengáis a salvo. Lamentablemente, este es el mundo en el que vivimos”.

Este ha sido el mensaje que ha compartido Oliver Rousteing, revolucionando la industria de la moda que, en seguida, se ha volcado con la firma y el diseñador mostrando su apoyo y denunciando el desagradable suceso.

Habrá que esperar para ver con que nos sorprende Balmain el próximo 27 de septiembre, un desfile que, tras todo lo ocurrido, será de lo más especial y tendrá un valor añadido: el del esfuerzo por fabricar las prendas perdidas a contrarreloj.

Sigue los temas que te interesan