No solo nos gusta su estilo impecable fuera de la pantalla, también cuando trabaja y este look grabando Fast and Furius en Río de Janeiro (2010) nos lo vamos a poner más de una este verano.

Para copiarlo puedes hacerte con unos jeans cortos de Benetton (22,95 €), estos tienen una inspiración rock con aspecto desgastado y bajo deshilachado. El top básico puedes encontrarlo en multitud de tiendas, nosotras te proponemos este de Uniqlo (9,90 €).

Las botas puedes comprarlas estilo militar con cordones en Parfois (29,99 €), igual que el reloj de correa negra y caja redonda (25,9 9€).