De Rocío Osorno a María Segarra: 7 'influencers' que son inspiración para la Feria de Abril

Ya falta poco para que comience la semana más flamenca del año, y muchas nos vemos a la carrera por encontrar el estilismo perfecto (algo que veces puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza). Lo cierto es que el dress-code de la Feria de Abril ha ido abriéndose con los años, pero todavía sigue generando bastantes dudas, especialmente para las que acuden por primera vez.

Desde magasIN queremos ayudarte a resolver esto, y para ello te mostramos 7 perfiles de it-girls que te orientarán en tu búsqueda del look ideal:

Rocío Osorno

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨Rocío Osorno✨ (@rocioosorno)

Lo más probable es que la conozcas, ya sea como it-girl o por sus espectaculares diseños. La estilista es una de las influencers más populares de nuestro país, acumula más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, y todo lo que se pone se hace viral en redes.

Lo que para Rocío Osorno comenzó como un hobbie ha acabado convirtiéndose en una profesión por partida doble, y es que la sevillana ha sabido aprovechar muy bien su popularidad para dar a conocer la firma que lleva su nombre. A veces, incluso sortea vestidos (¡y menudos vestidos!) de su propia colección.

Macarena Silva

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macarena (@macarenasilt)

Graduada en Derecho, la influencer es una de las más seguidas en la capital hispalense, y lleva desde 2016 —cuando se hizo viral después de diseñar su propio vestido para la boda de una familiar— inspirando a miles de seguidoras que comparten su estilo y visión de la moda.

En 2022, la joven lució hasta cinco trajes de flamenca diferentes en la Feria, algunos obra de Anguas Ruiz y Rosa Pedroche, diseñadores de cabecera de la sevillana. Silva sabe que las ferias y las romerías funcionan bien en redes, y, por eso, no duda en aprovecharlas para mostrar una tradición que la representa a ella y a sus raíces.

Andrea Noguero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Noguero (@andreanoguero)

Es uno de los rostros más jóvenes del momento, y está arrasando en Instagram. Apasionada de la belleza, las tendencias de moda y las redes sociales, la influencer ya se ha dejado ver como invitada en eventos del calibre de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

Estudiante de Publicidad y RRPP en la Universidad de Sevilla —y ahora afincada en la capital madrileña—, Andrea Noguero deslumbró en la pasada Feria con trajes de Sibilina Flamenca. También suele mostrar looks de invitada para ocasiones más formales con los que seguro que aciertas si tienes pensado vestir de calle.

María Segarra

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARÍA SEGARRA (@mariasegarr)

Lo mejor del estilo de María Segarra es que sus looks son fáciles de imitar, y es que la andaluza lanza, con frecuencia, reels con ideas para fechas especiales procedentes de marcas como Zara, Mango, Sfera o Pull&Bear.



Como suele decirse, la influencer sirve igual "para un roto que para un descosido", y cuando llega la Feria sabe acertar tanto si va de flamenca como si opta por una opción de invitada. Es toda una referente a la hora de vestir, y sabe darle a sus estilismos más formales ese toque jovial y moderno que tanto nos gusta en magasIN.

Isa Ramos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⚡️ISA RAMOS (@lisasimppson)

Más conocida por su nombre en redes, @lisasimppson desprende la misma energía que Sevilla en primavera, y ha logrado captar la simpatía de más de 154 mil seguidoras en Instagram.

Las claves de su estilo están en la naturalidad y el confort, apostando por vestidos a media pierna, trajes fluidos y mucho color cuando se acerca el buen tiempo. Para la semana más flamenca del año, Isa Ramos confía en firmas locales como Rocío Peralta y Aurora Gaviño.

Anna Ferrer

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Es uno de los descubrimientos mediáticos de estos últimos años, y no hay evento que se le escape. La it girl ha desarrollado su interés por la comunicación de forma paralela a la carrera de su madre, la presentadora y humorista Paz Padilla, con la que mantiene una estrecha relación.

Su popularidad despegó hace más de siete años en YouTube, plataforma en la que subía vídeos de belleza y nos mostraba su rutina como estudiante en la Universidad Carlos III de Madrid. Ahora centra su trabajo en Instagram, y es una de las creadoras de contenido más esperadas en el Real de la Feria. Anna Ferrer sí que sabe cómo destacar para la noche del "pescaíto".

Mery Turiel

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Turiel Soler (@meryturiel)

Su rostro está presente en todas las fiestas y en cualquier evento de nivel, pero lo de Mery Turiel va más allá de vestirse bien. La madrileña ha sabido reflejar un estilo inconfundible que nos encanta por su elegancia y originalidad, y que ha llevado hasta la misma Feria de Abril.

La fashionista y experta en Administración de Empresas ha hecho que hasta Forbes se fije en ella, y la sitúe entre los 100 mejores influencers en España. Sus vídeos recreando looks de celebridades y mostrando ideas de invitada low cost acaparan cada día miles de 'me gusta', y pueden servirte de inspiración si todavía no sabes qué ponerte para la ocasión.

