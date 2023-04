¿Qué vaquero está “hecho” para mí? Los mejores modelos según tu morfología

Los vaqueros son la prenda fundamental que toda mujer debe tener para conseguir un buen fondo de armario. Son la prenda perfecta para esos días en los que no sabes que ponerte y pasas horas delante de tu ropa sin acertar con ningún outfit. Unos buenos jeans son lo que necesitas para estas ocasiones, ya que combinados con una blusa blanca, unas deportivas y una chaqueta, te crean un look para cualquier ocasión.

Eso sí, encontrar tus vaqueros ideales no siempre es una misión sencilla. Muchas veces no acertamos con la talla o con el corte, y acabamos acumulando pares y pares de vaqueros en nuestra habitación que no llegamos a usar nunca.

Para comprar ese vaquero que se adapte a ti como un guante hay que tener en cuenta la morfología de nuestro cuerpo, es decir, nuestra silueta. Dependiendo de como sea nuestro cuerpo, elegiremos un vaquero u otro, para poder potenciar las partes de nuestro cuerpo que más nos gustan y lucir una figura 10.

Skinny Jeans

Este tipo de vaqueros son perfectos para las mujeres delgadas, con las piernas largas y caderas rectas. La cintura alta y el bajo, ajustado al tobillo, ayuda a dar un poco más de forma a tu cuerpo, estilizando la cintura y la cadera.

Cuanto más ajustado sea, más forma le daremos al cuerpo. Además, también añaden volumen al glúteo y recogen la zona del abdomen.

Skinny Jeans Zara Cortesía Zara

Estos skinny jeans de Zara son una buena adquisición, ya que el tejido es superelástico por lo que además de conseguir su función aportan mucha comodidad. El color negro es muy elegante y bien combinado, sirven tanto para ir a la oficina como para salir a tomar algo con las amigas. (19,95 €)

De tiro alto

Si tienes una silueta reloj de arena, es decir, que la proporción entre tus hombros y tus caderas es prácticamente igual, los vaqueros de tiro alto son el modelo que más favorece.

Añaden volumen al glúteo, recogen la zona del abdomen y disimulan el volumen en la zona de la tripa. Este tipo de vaqueros se centran en la parte más pequeña de tu cuerpo, en este caso la cintura, por lo que tu figura se estilizará al instante.

Vaqueros de tiro alto de Zara Cortesía Zara

Como modelo de vaqueros de tiro alto, hemos escogido estos, también de Zara, con cinco bolsillos y en un color verde efecto lavado que es tendencia. (29,95 €)

Vaqueros de campana

Si tienes la mitad superior del cuerpo más estrecha que la parte inferior (las caderas más anchas que los hombros), tu cuerpo tiene forma de pera. En este caso tus jeans perfectos son los que tienen corte de campana.

Este modelo estrecha las caderas y los muslos, además de esconder el volumen de la zona de los gemelos. Al tener un bajo acampanado, son perfectos para llevar con zapatos de tacón, un elemento que hará tu silueta más femenina.

Pantalón de campana de Bershka Cortesía Bershka

Modelo de pantalón de campana de Bershka, en un tono azul oscuro, ideales para llevar con tacón. (25,99 €)

Cropped

Si al contrario del caso anterior, buscas acortar el largo de tus piernas, entonces es mejor decantarse por unos vaqueros al tobillo o cropped. Al acortar el largo, visualmente veremos las piernas con el largo del pantalón y eso sin duda ayudará a restar largura a las piernas.

Jeans cropped de Bershka Cortesía Bershka

En blanco y fabricados con 100% algodón, estos jeans de Bershka son un ejemplo de vaqueros cropped perfectos. Además, ahora que llega el buen tiempo, el color es perfecto para combinar con tonos más llamativos como el rosa o el verde, que son tendencia esta temporada (22,99 €)

De corte recto

Son el modelo perfecto para las mujeres bajitas. Este tipo de pantalones ayudan a crear la sensación de alargar las piernas, y si encima le sumas un bajo un poco por encima del tobillo, realzarás aún más tu silueta.

Además de ser tendencia, también equilibran el volumen entre muslos y gemelos, y quedan fenomenal con cualquier tipo de calzado.

Vaquero de corte recto de Zara Cortesía Zara

Jeans de corte recto con cinco bolsillos de Zara, efecto lavado y bajo acabado sin costura. Cierre frontal con cremallera y botón metálico. (25,95€)

El color de los vaqueros también influye

Por último, el color en el que escojamos nuestro par de vaqueros, también va a influir y hay que tenerlo muy en cuenta para dar con los adecuados. Si lo que buscas es eliminar volumen, lo mejor es optar por colores oscuros; si, por el contrario, buscas añadirlo, los colores claros cubrirán esa misión.

El truco está en analizar la forma de nuestro cuerpo, y valorar donde nos interesa generar volumen y donde disminuirlo. Ahora que ya sabes que modelo va mejor con tu morfología, no hay excusa para hacerse con ese par de vaqueros que no querrás quitarte nunca.

