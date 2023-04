Los tres grandes éxitos de Marta Ortega en su primer año de presidencia de Inditex

Se cumple un año desde que Marta Ortega se convirtiera en presidenta del grupo Inditex, convirtiéndose en la más joven del Ibex 35. En este año las cifras del grupo han sido muy halagadoras, superando las expectativas en un año que ha estado marcada por la incertidumbre económica y la inflación de los precios afectos colaterales de la guerra en Ucrania.

[Marta Ortega: el liderazgo cultural y sostenible, con "ñ" de A Coruña]

Pese a las dificultades, Marta ha demostrado ser una digna heredera de su padre, y se ha visto reflejado en su liderazgo lo mucho que conocía la empresa. Serán muchos los que desconozcan que Marta comenzó a trabajar en Inditex desde abajo.

Marta Ortega en un desfile de moda GTRES

Tras estudiar Empresariales Internaciones en la European Business School de Londres, se puso a trabajar como dependienta en la tienda de Zara ubicada en Oxford Street, una experiencia de la cual aprendió muchísimo.

Colecciones cápsula y rostros conocidos

Marta ha incluido varias novedades en Inditex, sobre todo en Zara, aportando a la firma más personalidad, calidad y marcando un camino mucho más específico. La introducción de colecciones cápsula y trabajar con grandes personalidades de la industria, como el fotógrafo Steven Meisel, ha tenido mucho que ver en este cambio.

[Las marcas favoritas de Marta Ortega (cuando no elige Zara o Massimo Dutti)]

La primera fue la colaboración que lanzaron junto a la modelo Kaia Gerber, compuesta por 30 piezas de fondo de armario que en seguida se agotaron. Más tarde, Irina Shayk protagonizó otra colección dedicada a la sensualidad: ‘A new sensuality’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZARA Official (@zara)

El director creativo y estilista Karl Temper también ha sido uno de los grandes aciertos en esta nueva etapa, diseñó la campaña de Zara Studio ‘A Moment In Time’ y participó también en la de Irina. Todo esto demuestra el buen ojo de Marta para rodearse del mejor equipo, algo fundamental en su posición.

La creación de Zara Atelier

Otro éxito de la firma fue la creación de la línea Zara Atelier, una sección por cápsulas que ofrece prendas de edición limitada, artesanas y lujosas, que nos acercan a la Alta Cultura a un precio mucho más asequible.

La línea ya cuenta con varias colecciones: la primera, ‘Atelier Collection 01: The Coat’, estuvo dedicada a los abrigos, y la segunda, ‘Atelier Collection 02: The Dress’, centrada en vestidos que reflejaban el valor de los diseños de alta gama. Marta Ortega ha sido una de las grandes percusoras de esta línea, ya que ha lucido alguno de los vestidos en eventos públicos, provocando que se agotase en cuanto salió a la venta.

Marta Ortego con un vestido de Zara Atelier GTRES

Adiós al concepto de fast-fashion

El fast-fashion o moda rápida es un concepto que últimamente ha tomado mayor relevancia. Se trata de una tendencia que han adoptado muchas marcas de ropa, caracterizada por una producción rápida de prendas a bajo coste con el objetivo de satisfacer la demanda constante y cambiante del mercado.

Algo en lo que Marta ha insistido mucho, es en alejarse de ese concepto. En una entrevista concedida al Financial Times aseguraba que no se reconocían con este término: "No nos reconocemos en eso que llaman fast fashion, porque eso trae a la mente una enorme cantidad de artículos sin vender y ropa de mala calidad enfocada a un precio muy barato, y eso está muy lejos de lo que hacemos".

Marta Ortega durante un evento GTRES

Todo esto se ha visto reflejado en las prendas y sobre todo en los complementos y los zapatos, que han mejorado muchísimo desde que Marta Ortega cogiera los mandos de Inditex.

[Marta Ortega revoluciona Zara y la moda con la 'colección cápsula' de Narciso Rodriguez]

Por último, durante este año se ha apostado mucho más por la tecnología y la innovación, invirtiendo en tiendas más grandes en las que lo físico y lo online se integran en un mismo negocio.

También se ha mostrado muy comprometida con la sostenibilidad, prometiendo que para finales de 2023, el 100% de su algodón y fibras celulósicas artificiales provengan de fuentes como el algodón orgánico o el reciclado, pretendiendo alcanzar el nivel de desperdicio cero en todos sus productos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZARA Official (@zara)

Un gran año para Marta Ortega, en el que ha demostrado que vale para liderar la empresa que fundó su padre en 1975 a partir de una pequeña tienda de Zara en una céntrica calle de La Coruña.

Sigue los temas que te interesan