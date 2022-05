Marta Ortega: el liderazgo cultural y sostenible, con "ñ" de A Coruña

Noticias relacionadas La nueva forma de liderazgo a través de las redes sociales: el ejemplo de éxito de Ana Botín

Los herederos de las grandes fortunas siempre alegan haberlo tenido más difícil que el resto de los mortales para llegar a donde llegaron. Y desde luego, para conseguir un logro propio y personal lo tienen complicado. Desde que se supo que la hija menor de Amancio Ortega, principal accionista y fundador de Inditex, se convertiría en la nueva presidenta de la multinacional, todas las miradas se volvieron hacia Marta Ortega. Ella pidió a sus empleados “apoyo y paciencia”.

Marta Ortega sustituye a su padre, quien logró construir desde Galicia un imperio textil, y a Pablo Isla, un hombre que las transformó en una empresa preparada para el siglo XXI y cuyo nombre figura ya entre los “galácticos” de las finanzas.

Por si eso no fuera, ya de por sí, una enorme responsabilidad, Marta Ortega afronta además el reto de abrir un nuevo camino, un proyecto suyo y de nadie más, en el que pueda demostrar que tiene esa madera de la que están tallados los auténticas líderes. Y, como ya dice el refrán que “es de bien nacido ser agradecido”, lo primero que hizo en el comunicado de la compañía que anunciaba los cambios fue agradecer a Isla “su inmensa contribución, no solo a nuestro Grupo sino también a la industria de la Moda en general”.

En segundo lugar se declaraba “profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí”, así como “enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer”. A nadie se les escapa que Marta Ortega ha sido preparada a conciencia, desde que es una niña, para cuando llegara este momento.

Como ella misma reconocía: “He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la Compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria”.

Y, como en todas las biografías de los hombres y mujeres que llegaron a lo más alto, Marta Ortega comenzó su ascensión a la cumbre desde abajo del escalafón, doblando camisetas en una tienda del grupo en Londres y pasando por los departamentos de Finanzas, Contabilidad y Diseño.

Y así, hasta llegar a dirigir “el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando”, como detallaba el comunicado de Inditex, que añadía: “Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones premium, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara”.

Esos proyectos mostraron un liderazgo discreto, callado y “low profile”, con el que Marta Ortega se siente muy cómoda: por su carácter y su timidez ha huido siempre de la constante atención mediática que evidentemente despierta y ha preferido mantenerse en un segundo plano. Hasta ahora.

Marta Ortega ha encontrado ese proyecto, con la entidad y relevancia necesarias para afirmar su estilo de liderazgo propio y personal, algo que trascendiera las fronteras de la empresa y supusiera un impacto en la vida no solo de clientes y accionistas sino de la sociedad en general: la exposición Untold Stories de Peter Lindberg.

La exposición, calificada por el Financial Times como "una de las cinco citas culturales más importantes del planeta", se pudo ver por primera vez en el Kunstpalast Museum de Düsseldorf, en Alemania (país del que era originario Lindbergh). Después de pasar por otras ciudades de Alemania e Italia, se exhibía en España por primera vez. Pero, en todo ese proceso, aparentemente tan fácil, Marta Ortega ha desempeñado un papel crucial.

La nueva presidenta de Inditex no solo era admiradora del trabajo de Lindbergh, sino amiga personal del fotógrafo alemán, uno de los pocos admitidos en el “inner circle” o círculo más íntimo de Marta y a quien confió la sesión de fotos de su boda con Carlos Torreta, en 2018.

Peter Lindbergh, junto a un retrato suyo de Marta Ortega, en París en 2019. (FUNDACIÓN PETER LINDBERG PARÍS)

Unas imágenes diferentes, en las que se la ve feliz y relajada. Porque precisamente, el trabajo de Lindbergh tras la cámara se caracterizaba por “captar la personalidad y momentos especiales de intimidad en sus instantáneas”, como explica uno de los textos de la exposición.

Considerado el "padre" de las famosas primeras top models, supo ver que la belleza no es una sino muchas: “Su creencia de que la belleza individual reviste un carácter polifacético y de que existe autenticidad en la imperfección catapultó a Lindbergh a la fama” y lo convirtió en un fotógrafo del almas.

El proyecto se enmarcaba, además, dentro plan de apertura del Puerto de A Coruña, que comenzó el pasado año, con la rehabilitación del Muelle de la Batería. La gallega Elsa Urquijo, considerada una de las arquitectas de cabecera del grupo Inditex, transformó una nave industrial en un centro de exposiciones y reconvirtió un silo de Cementos del Cantábrico en una cafetería y una tienda. Todo un ejemplo de sostenibilidad, al dar un nuevo uso a una zona inutilizada y ponerla al servicio de la ciudad.

Al recinto se accedía por un pasillo de contenedores portuarios, ahora pintados de negro, que abrían el camino a la nave principal, donde se ha exhibido la primera autoretrospectiva comisariada personalmente por el fotógrafo Peter Lindbergh, poco antes de fallecer prematuramente en septiembre de 2019.

Panorámica del recinto de A Coruña en que se exhibió la exposición de Peter Lindbergh "Untold Stories" Mathieu Ridelle.

“Peter y Galicia comparten muchas similitudes... la naturaleza salvaje, la belleza natural y esa calidez humana que nos hace sentirnos vivos", escribe Marta Ortega en un texto que abre la exposición.

"Para mí es un privilegio poder reunirles. Y es algo que hago con el único propósito de que los coruñeses, los gallegos, los españoles, y los viajeros de cualquier parte del mundo que visiten esta maravillosa tierra, puedan disfrutar libremente de esta exquisita exposición que Peter preparó hasta el último detalle antes de su prematuro fallecimiento", añadía.

Prestando su incuestionable apoyo, Marta Ortega no solo coloca en el mapa a la ciudad en la que vive y trabaja, A Coruña, sino que, como afirman los organizadores, mantiene “la ambición de llevar la cultura de clase mundial a la región, al tiempo que promueve el rico espíritu cultural gallego en todo el mundo”.

Para mostrar su empeño personal en este proyecto, la inauguración de la exposición sacó a Marta Ortega de su voluntario alejamiento de los focos, no una sino dos veces. Primero, haciendo de guía para autoridades como Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia; Inés Rey, alcaldesa de La Coruña y José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia. La acompañaba Benjamin Lindbergh, hijo del fotógrafo y director de la Fundación Lindbergh que se encarga de velar por el legado del fotógrafo alemán, que “rompió los estereotipos en la fotografía de moda”.

Peter Lindbergh "Untold-stories" en A Coruña, supervisada por la Fundación Peter Lindbergh. Mathieu Ridelle.

Y después, como anfitriona de la fiesta a la que asistieron muchos de los famosos internacionales retratados por Lindbergh, como los modelos Naomi Campbell y Jon Kortajarena y la actriz Rossy de Palma, y otros nombres del mundo de la moda, el arte, el cine y la arquitectura, como el diseñador Pierpaolo Piccioli, actual director creativo de Valentino (y autor del vestido de novia de Marta Ortega), el director italiano Luca Guadagnino, el arquitecto Vincent Van Duysen o el marchante de arte y antigüedades Axel Vervoor.

Todo ellos, y los cientos de miles de visitantes anónimos que han visitado la muestra, pudieron contemplar un total de 152 fotografías que Lindbergh seleccionó, entre más de 600, como las mejores de sus cuarenta años de carrera. Las hay muy conocidas, y también inéditas, porque nunca habían visto la luz hasta ahora.

Peter Lindbergh comisarió personalmente, ante de morir, su exposición "Untold Stories". Mathieu Ridelle

La muestra daba testimonio de “cómo su obra removió los cimientos tradicionales de la fotografía de moda, en unos momentos en los que se daba un excesivo retoque fotográfico” para mostrar la realidad tal cual es. Lindbergh se rebeló contra la obsesión por las imágenes de mujeres retocadas y por eso su obra “sigue ejerciendo una enorme influencia e impacto en el mundo de la moda de nuestros días”.

No hay celebrity que no quisiera posar frente al objetivo de “uno de los fotógrafos contemporáneos más influyentes del mundo”. Lo han hecho Penélope Cruz, Milla Jovovich, Nicole Kidman, Rosalía, entre muchas otras figuras internacionales.

Los beneficios de la venta del merchandising serán destinados al proyecto Future Stories de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad de Vigo), para apoyar a jóvenes creadores en los inicios de su carrera artística.

Tras el éxito de la exposición, que se despide con más de 100.000 visitantes, la Autoridad Portuaria, que ya manifestó su intención de dar continuidad a estas instalaciones pretende seguir organizando eventos, exposiciones y otro tipo de actividades culturales, anunciando que esto es solo el comienzo.

Y ahora se ha sabido que la propia Marta Ortega seguirá detrás, para que esa firme apuesta por la cultura no sea flor de unos meses, para mantener vivo ese compromiso con su ciudad y con el futuro de los jóvenes.

Con su nombramiento como presidenta de Inditex, Marta Ortega se une al selectísimo club de mujeres en las cúpulas directivas de empresas del IBEX-35 como Ana Botín, (Santander), María Dolores Dancausa (Bankinter), Beatriz Corredor (Red Eléctrica de España) y Cristina Ruiz (Indra). Pero parece que, en proyectos como este que unen sus dos pasiones, la moda y Galicia, ha encontrado una semilla para hacer crecer su propio estilo de liderazgo: cultural, sostenible, discreto y con "ñ" de A Coruña.

"La emblemática exposición se va ahora de A Coruña tras haber contribuido, sin duda, al rico panorama cultural de Galicia", comenta un vídeo con el que los organizadores dan las gracias desde la web de la exposición. "Una historia que continuará". No hay ninguna duda.







