Vestir con vaqueros de arriba abajo es tendencia (y así puedes conseguirlo)

El vaquero, o denim (de su origen "de Nîmes", en referencia a la ciudad francesa donde habría surgido la tela por primera vez), se impuso como un referente en el sector de la moda. Cada temporada nos lo confirma con su aparición en pasarelas y street style.

Esta temporada, es en su versión total look, es decir, lucido de arriba abajo con prendas del mismo tejido, que triunfa de forma especial. "Combinar diferentes piezas de este tejido tan primaveral le aportará a tu look un toque desenfadado sin perder ni un ápice de estilo. Para no recargarlo demasiado, puedes optar por combinarlo con otras piezas de colores suaves y tejidos más livianos, dejándole así todo el protagonismo al denim" nos recuerdan desde Pomandère.

¿Cómo apostar por él? "La chaqueta vaquera es la reina indiscutible de la primavera, si aún no tienes la tuya, te proponemos que optes por una versión renovada y más atrevida que no dejará indiferente a nadie.

Otro clásico entre los clásicos son los jeans, una prenda que nunca pasa de moda. Si lo que quieres es verte favorecida sea cual sea tu tipo de cuerpo te recomendamos dos cortes: el acampanado y el recto. Ajustados en la cintura y sueltos a lo largo de la pierna son ideales para aportar sofisticación y comodidad a cualquiera de nuestros looks" explican los expertos de Elena Hernández.

En las pasarelas

Varias casas nos confirmaron el éxito rotundo de esta tendencia. La casa francesa Givenchy nos propuso este conjunto, formado por la cazadora vaquera clásica con un par de bermudas a juego. ¿Sus claves? Su corte ancho, el efecto lavado y el detalle de bolsillos XXL, siguiendo la tendencia utilitaria.

En el marco de su propuesta primavera/verano 2023, Ulla Johnson nos invitó a lucir un clásico, con el que conseguir un total look de éxito: el vestido vaquero.

En el street style, también observamos combinaciones que daban incluso un paso más allá, con zapatos y bolsos a juego. Estos últimos son claves para completar estilismos de inspiración "dosmilera".

El shopping

Sandro nos propone este cárdigan a medio camino entre el punto y el denim, ideal con un par de vaqueros rectos y un bolso de asa corta (265 €).

Las bermudas vaqueras, de Pomandère (227 €) son una opción perfecta con una cazadora ancha a juego o una camisa más ligera.

