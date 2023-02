La rebeldía de la mujer inspira la Semana de la Moda de Nueva York

Un día más amaneció en la Gran Manzana y, como siempre desde hace días, lleno de desfiles. Nos encontramos en el ecuador de la Semana de la Moda neoyorquina con mayor diversidad y compromiso sostenible hasta la fecha.

[Semana de la Moda de Nueva York: las claves de las dos primeras jornadas]

En esta ocación Carolina Herrera, Custo Barcelona y Tory Burch sacaron a la luz colecciones muy diversas pero con un hilo conductor común: la mujer como símbolo de rebeldía.

La libertad de Carolina Herrera

Un homenaje a una mujer que representó la rebeldía ante la rigidez en unos tiempos complicados. Hablamos de Sisi, la emperatriz de Austria a la que Carolina Herrera dedica esta colección llena de dramatismo y libertad.

Wes Gordon utiliza el tul para dar volumen a los vestidos mientras que los patrones geométricos (especialmente las rayas horizontales) o con motivos florales decoran todo tipo de prendas.

Desfile fall 2023 de Carolina Herrera.

El romanticismo está presente en todo el desfile: vestidos con escotes y hombros descubiertos o texturas como terciopelo y seda, así como colores que recuerdan a piedras preciosas.

La sofisticación tan característica de Carolina Herrera no está reñida con la innovación. Así nos lo demuestra conjugando un plumas, como los de esquiar, con un vestido de noche en tonos dorados.

La firma rinde culto a una emperatriz que, con verdadero glamour, allanó el camino por el que andamos hoy y defendió la libertad a capa y espada dentro de la disciplinada corte de Habsburgo.

La perfecta imperfección de Tory Burch

Burch no ha sido nunca de seguir las normas. Es una mujer emprendedora que construyó un imperio de la nada y que ahora se posiciona como una de las marcas más influyentes de Estados Unidos. Y ayer lo hizo una vez más lanzando un poderoso mensaje. Su colección de otoño-invierno 2023 es perfectamente imperfecta.

Una falda sujetada con un imperdible enorme abre un desfile que juega con el concepto de feminidad. La sastrería se hacía hueco con pantalones anchos de traje y americanas estructuradas, mientras que las prendas exteriores ganaban protagonismo con chaquetones de borreguito.

La diseñadora rompe las reglas y saca a la luz lo que por tradición la mujer ha escondido: las piezas moldeadoras. La supermodelo Emily Ratajkowski, lucía ayer un corsé reductor como un fabuloso top combinado con una falda larga negra y unas medias de rejilla. Toda una declaración de intenciones: ya no hay nada que ocultar.

El colorido mundo de Custo

La Gran Manzana fue testigo ayer de un derroche de color por parte de Custo Dalmau. Con su colección Welcome to the other side, el español nos traslada a su creativo mundo en que juega con las formas, las aperturas y las texturas en un desfile de lo más divertido.

Colección "Welcome to the other side" de Custo Barcelona.

Las ganas de arriesgar de la mujer son una de las máximas inspiraciones de Custo. Por ello, el diseñador presenta vestidos y tops asimétricos y con aperturas irregulares. Otro de los grandes protagonistas es el plumas de tonos llamativos.

La textura metalizada reina durante todo el desfile y en todo tipo de prendas: desde minifaldas, vestidos, pantalones… Custo regresa a la ciudad en donde presentó su primera colección hace 25 años para evocar la emoción de una mujer segura de sí misma.

El cuero como protagonista en Coach

El Upper East Side fue el escenario perfecto para un desenfadado desfile de Coach. Celebridades como Lil Nas X, Zoey Deutch o Ice Spice ocupaban los asientos de dos largas y únicas filas alrededor de la pasarela.

Con la mirada puesta en el futuro, Stuart Vevers, director creativo de la firma, presentó una colección en la que había un claro protagonista: el cuero. Pudimos ver este material principalmente en colores neutros y en todo tipo de prendas: cazadoras, gabardinas, faldas…

Entre tanto se colaron algunos conjuntos vaqueros con borreguito y otros metalizados de color plata y amarillo que rompieron la gama cromática de colores neutros.

Vevers homenajeó a la moda del 2000, que está a la orden del día, con vestidos largos de punto desgastados, a rayas horizontales, que incluían motivos como la mítica manzana de Nueva York o personajes como Mickey Mouse y Superman.

La sensualidad se sumó a la colección con cuatro vestidos de gasa de seda y volantes en cascada. En cuanto a los complementos, marca de la casa y como no podía ser menos, presentaron todo tipo de bolsos con forma de estrella, labios o corazón que elevaban los conjuntos y añadían ese toque de color.

