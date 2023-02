Arranca la Semana de la Moda de Nueva York más diversa e inclusiva que nunca

La New York Fashion Week (NYFW) comenzó ayer oficialmente, aunque desde hace unos de días se están celebrando desfiles y eventos fuera del calendario oficial. La organización pretende que esta sea la edición más diversa y sostenible, quizás por la influencia de la Semana de la Moda de Copenhague.

Más de 80 diseñadores presentarán sus propuestas para el próximo otoño-invierno 2023-2024. Unos consagrados y otros emergentes pero, todos ellos, en un cartel que pretende que esta edición tenga mayor diversidad racial que las anteriores y sea pionera también en temas de inclusión y sostenibilidad.

Así 17 de los diseñadores del calendario son creadores negros; 23 son de origen asiático y otros ocho son latinos. Mientras que las marcas lideradas por mujeres diseñadoras representan la mitad del próximo calendario.

La Semana de la Moda de Nueva York presenta la particularidad de que, durante esos días, coinciden desfiles del calendario del Council of Fashion Designers of America (CFDA) y NYFW The Shows, controlado por la agencia IMG.

Como aperitivo pudimos ver el desfile fuera de calendario de Christian Siriano cuyos diseños femeninos y glamurosos, perfectos para la alfombra roja, suelen encantar a las celebrities. En primera fila, precisamente estaban las actrices Greta Onieogou, Julia Stiles, Quinta Brunson y Lindsay Lohan.

El color del año 2023 Viva Magenta ha inspirado algunos modelos de la colección de Christian Siriano.

La primera jornada del calendario oficial empezó este viernes con el desfile de Rodarte, el dúo californiano formado por las hermanas Kate y Laura Mulleavy, pero también se esperan con interés las de Thom Browne y Anna Sui, pues las tres firmas estuvieron ausentes en las anteriores ediciones.

Y así, hasta 110 firmas figuran en el calendario oficial, de las cuales, 76 lo harán desfiles y 19 con presentaciones. Otras 22 marcas presentarán desfiles digitales, por ejemplo, Tom Ford y Maisie Wilen, o con cita previa.

La pasarela neoyorquina fue pionera en incluir modelos con distintas discapacidades, psíquicas o físicas, y así, hemos podido ver desfilando a personas con síndrome de Down o con prótesis en distintas partes del cuerpo.

En esta edición, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, buscaba aumentar la diversidad racial y de género, con un cartel que incluye más diseñadores negros (o no blancos), así como mujeres y personas queer.

Blanco y negro están presentes en las propuestas otoño-invierno de Christian Siriano.

Desde 2020, el Black in Fashion Council trabaja para abrir puertas a los trabajadores negros en el sector de la moda y la cosmética y proporciona un informe anual a las marcas sobre la representación e inclusión de las personas negras en ellas.

Fundado por Lindsay Peoples Wagner y Sandrine Charles, Black in Fashion Council llevará a este evento a una decena de diseñadores noveles como Jeofroi, Madamette o Diotima.

Pero el cartel cuenta también con nombres muy consolidados, como Kevan Hall, que fue director creativo de Halston; Sergio Hudson, que vistió a la vicepresidenta Kamala Harris en su investidura y a Michelle Obama en la misma ceremonia inaugural de Biden y Harris.

Asimismo desfilarán firmas como House of Aama, fundada por Rebecca Henry y Akua Shabaka, madre e hija que se inspiran en la historia de la comunidad negra; Heron Preston, exsocio de Virgil Abloh, o Studio 189, marca basada en la artesanía africana, entre otros.

El sombrero, accesorio del otoño-invierno, acompañará al pantalón y las transparencias.

El parón que supuso la pandemia en eventos de gran asistencia, como los desfiles o presentaciones de moda, obligó a los diseñadores de todo el mundo a reinventarlos: algunos optaron por abandonar la plataforma que ofrecen las semanas de la moda y utilizar internet para mostrar sus creaciones.

Otros decidieron presentar en una Semana de la Moda diferente a la que les correspondería, por ejemplo, cuando Fendi desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York, en lugar de hacerlo en la de Milan, o Tommy Hilfiger, que hizo justo lo opuesto, presentando algunas colecciones en la capital de la moda italiana.

Nombres incónicos para la moda made in USA, como Ralph Lauren, Calvin Klein, Alexander Wang o Marc Jacobs, tampoco presentan ya sus diseños en la NYFW, y el vacío que dejan estos diseñadores lo llenan otras firmas emergentes.

Con el desfile de Marc Jacobs la semana pasada y el de Alexander Wang hace unos días se inició, extraoficialmente, la Semana de la Moda de Nueva York. El primero hizo de su colección otoño-invierno 2023 un homenaje a la diseñadora Vivienne Westwood, fallecida recientemente.

Su desfile tuvo lugar en un edificio histórico del Upper East Side de Manhattan, la Armería de Park Avenue. El segundo escogió na sala de exposiciones en Chinatown fue el lugar elegido para la presentación de Cupid's Door (La Puerta de Cupido), un desfile con las colecciones femeninas de prefall y otoño 2023 y el relanzamiento de su línea masculina.

"Hubo una época en la historia de la moda estadounidense en la que Bill Blass, Scaasi, Perry Ellis o Geoffrey Beene eran grandes nombres, y las marcas más jóvenes eran Calvin [Klein], Donna [Karan] y Ralph [Lauren]. Deberíamos mirar hoy de la misma manera", declaró Steven Kolb, CEO del CFDA, sobre las "deserciones" de los diseñadores míticos.

En estos seis días se sucederán multitud de nombres, algunos muy conocidos como Carolina Herrera, Prabal Gurung, Jason Wu, Proenza Schouler o Michael Kors. Entre los diseñadores emergentes se esperan también con curiosidad los desfiles de Elena Vélez, Laquan Smith o Luar.

Esta última es la marca del neoyorquino Raúl López, que cerrará los desfiles tras haber logrado el premio al mejor diseñador estadounidense de accesorios del año 2022 y cuyos bolsos son objeto de deseo entre las famosas.

Palomo Spain volverá a desfilar en la New York Fashion Week (NYFW), donde ya ha lo ha hecho en dos ocasiones, en 2017 y en 2019. El lunes 13 de febrero presentará su nueva colección, The Closet (El Armario). Deseando verlo.

