Semana de la Moda de Nueva York: las claves de las dos primeras jornadas

La Semana de la Moda de Nueva York arrancó oficialmente el pasado 9 de febrero. Con más de 80 diseñadores, algunos consagrados, otros emergentes, esta edición destaca por su diversidad y sostenibilidad.

Kevan Hall, que fue creativo de Halston, Sergio Hudson, que vistió a la vicepresidenta Kamala Harris en su investidura y House of Aama, madre e hija que se inspiran en la historia negra, son solo algunos de los participantes que lo confirman.

Aunque vuelvan a faltar algunos nombres icónicos, como los de Ralph Lauren o Tommy Hilfiger, la semana neoyorquina sigue generando interés por las propuestas de diseñadores impulsados por el propio gremio.

Hasta el 15 de febrero, presentarán sus colecciones algunos establecidos como Carolina Herrera, Prabal Gurung, Jason Wu, Proenza Schouler, Thom Browne o Michael Kors, y otros que han ganado notoriedad en los últimos años, como Sergio Hudson, Brandon Maxwell o Markarian.

Repasamos las claves de los dos primeros días de la nueva edición de la Semana de la Moda de Nueva York, que aúna las colecciones otoño/invierno 2023/2024.

El universo fantástico de Rodarte

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Updates of Fashion ❤💙 (@fashion4ista)

La Semana de la Moda de Nueva York quedó oficialmente inaugurada con el desfile de Rodarte. Fundada en Los Ángeles en el año 2005, la firma ideada por Kate y Laura Mulleavy se convirtió en una referencia por sus múltiples referencias artísticas y su sentido estético especialmente reconocible.

Numerosas personalidades apostaron y apuestan por sus diseños (recordamos, por ejemplo, el vestido de Elle Fanning en el Festival de Berlín de 2020). Su arte llegó también al mundo del cine, la marca fue la encargada del vestuario de la película Cisne negro, con Natalie Portman.

De cara a este otoño/invierno, nos invitan a descubrir su mundo fantástico. Encontramos, por una parte, claras referencias góticas, con vestidos negros de hombreras imponentes, plumas y encaje, reforzados por un maquillaje oscuro.

Se equilibran con diseños más coloridos, con estampados y tul, que incluyen incluso elementos tan sorprendentes como alas. Hada y bruja a la vez, entre luz y oscuridad, la mujer Rodarte se mueve entre dos mundos.

El homenaje animal de Collina Strada

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Collina Strada (@collinastrada)

La firma, que se define como "una plataforma para la concienciación climática, la conciencia social, el cambio y la autoexpresión", ha hecho su gran debut en la Semana de la Moda neoyorquina con una colección de nombre inequívoco: "Please don't eat my friends" ("Por favor no comas a mis amigos").

Auténtico homenaje al mundo animal, incorporó cuernos y orejas, prendas estampadas con rostros de animales como el perro y otras, que pretendían imitar la textura de su pelaje.

Todo ello, sublimado por tejidos como la seda y el punto, tanto en diseños más diurnos (de corte amplio, cómodo) como nocturnos (en vestidos de noche, ceñidos) y una paleta natural, con un especial protagonismo de los tonos tierra, en consonancia con el mundo animal.

El minimalismo de SIMKHAI

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SIMKHAI (@simkhai)

Fundado en 2010 por el diseñador Jonathan Simkhai, la firma se inspira tanto en el trabajo de arquitectos como en el de escultores, combinando técnicas de construcción progresivas con detalles íntimos a mano para crear prendas y diseños de estilo de vida realmente especiales.

Ganador en 2015 del prestigioso CFDA/Vogue Fashion Fund, el estudio ganó el reconocimiento por sus siluetas originales, construcciones de calidad y elegancia atemporal. Este espíritu se volvió a plasmar en su propuesta otoño/invierno, destacable por su sencillez.

Con diseños de cortes rectos y definidos, la línea incluye diseños aparentemente clásicos que, sin embargo, hacen eco a la estética más actual. Del vestido blazer de hombreras marcadas al perfecto de cuero corto pasando por el traje de raya diplomática con pantalones de corte recto... cada diseño incorpora detalles que marcan la diferencia.

Su paleta cromática es neutra. Dominan el blanco, el negro y el beige, en todo tipo de tejidos, unidos por la calidad y la artesanía. El algodón, la seda y el cuero cobran un protagonismo especial. La firma se apodera, de una manera elegante y genuina, del concepto de minimalismo estético.

El despliegue cromático de Prabal Gurung

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐌𝐀𝐉𝐎𝐑 𝐕𝐄𝐑𝐒𝐀𝐂𝐄 (@majorversace)

La presentación de Prabal Gurung era una de las más esperadas del calendario. El diseñador, quien lanzó su colección epónima en febrero de 2009, se abrió camino en la moda internacional por su visión del lujo, moderno, glamuroso y sostenible. Más del 90% de sus colecciones se realiza en Nueva York.

De cara a la próxima temporada, nos invita a soñar con un amplio abanico de colores y brillos, tanto en prendas como en complementos, con una colección que conjuga la estética oriental y occidental a la perfección.

Los colores vivos son los que acaparan la atención: el rojo viste un abrigo, combinado con una minifalda naranja. El rosa se asocia al verde, en una silueta que combina una blusa y una falda drapeada. Los strass, lentejuelas y brillos cobran vida, en conjuntos de dos piezas y vestidos con aperturas. A ellas, se suma un motivo sorprendentemente romántico e inspirador: la mariposa.

Varias apuestas estilísticas esperadas por parte del diseñador que, sin embargo, se contraponen de forma sorprendente con diseños más discretos, casi minimalistas, como un vestido blanco de satén o uno de cuero negro.

Todos se iluminan con joyas, imponentes y yuxtapuestas, esencialmente doradas, que no excluyen ninguna parte del cuerpo: muñeca, tobillo, oreja, brazo... todas se visten de brillo, creando siluetas ostentosas y sutiles a la vez.

El blanco reinventado por Dion Lee

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CATWALKATS (@catwalkats)

Cerró la primera jornada del calendario oficial Dion Lee. El diseñador australiano, quien lanzó su marca homónima en 2009, aboga por la construcción experimental combinada con la sastrería tradicional.

En este sentido, cada colección se presenta como "una construcción innovadora, con una conciencia de la forma. Los textiles están diseñados para formar adornos escultóricos. Las siluetas arquitectónicas se diseccionan para mejorar el movimiento y el flujo de aire y luz" según explica la propia firma.

Su propuesta otoñal afianza su ADN con siluetas de fiesta, que juegan con las líneas y los tejidos, de forma vanguardista. Tiene obligada mención la búsqueda de la sensualidad en cada diseño: presenta tops y faldas cortos, ultra ceñidos, con aperturas, que abrazan el cuerpo y desvelan el cuerpo, de forma controlada.

Los animales, indudables protagonistas de la primera jornada de la Semana neoyorquina, también se vislumbran en la propuesta del diseñador con un efecto reptiliano en relieve, en un gran número de prendas, así como una textura de borreguito, un clásico en diseños de la temporada otoño/invierno.

El espíritu arquitectural de la firma se plasma en plumas transparentes e imponentes, gabardinas con hombreras y vestidos con drapeados y asimetrías, entre otros.

El romanticismo de Sandy Liang

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @tourist.souvenirs

La diseñadora neoyorquina, quien presentó una colección minimalista para esta primavera, nos propone una colección homenaje al romanticismo con su colección otoño/invierno.

Eso sí, un romanticismo 2.0. Los lazos de satén se vislumbran en plumas sin mangas, las mangas abullonadas visten diseños transparentes sugerentes y las flores adornan crop tops y vestidos con aperturas.

Aparentemente "recatada", la colección destaca por una sensualidad inteligente. Desvela ombligos y piernas, sin excesos y con complementos distintivos, como los guantes y las bailarinas, que fomentan este diálogo entre glamour y dulzura.

El armario cápsula de Proenza Schouler

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MODEL VIBES (@model_runwaysss)

Esta edición tiene un sabor especial para la firma: celebra su 20 aniversario en la Semana de la Moda de Nueva York. Para la ocasión, el dúo de diseñadores formado por Lazaro Hernandez y Jack McCollough, deseó rendir homenaje a la mujer y de forma más concreta, a las mujeres que más les inspiraron, como la actriz Chloë Sevigny.

Fueron el punto de partida de una colección que se presenta como un armario completísimo de prendas atemporales como el traje, la falda de cuero, la camisa blanca o el abrigo de borreguito.

Básicos pero nunca aburridos: los creadores añaden toques más osados que también conforman su identidad: aperturas, transparencias, lúrex pero también colores más inesperados como el amarillo neón, que probablemente firma el look más atrevido de la colección.

"Nos interesa diseñar un vestuario completo y contemporáneo para la mujer inteligente, adulta y urbana de hoy" afirma el dúo al unísono. Reto conseguido de nuevo este 2023.

La mujer moderna de Sukeina

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabian Molina (@fabians_retail_recap)

Este 2022 marcó el 10 aniversario de la firma, ideada por el diseñador Omar Salam. Su nombre, Sukeina, es un homenaje a su difunta madre y significa "luz brillante", la que "nos reconcilia con el valor de todo, y sin ella, todo se pierde", según recuerda el artista.

En esta edición, vuelve a defender sus valores de calidad, sostenibilidad y exploración artística con diseños que establecen un diálogo entre el pasado y el presente. El diseñador viste sus abrigos de lana, de líneas rectas y contundentes, con cremalleras XXL y detalles de pelo.

Se atreve con las transparencias y las bandas de colores en el vestido negro más minimalista. Añade bolsillos a la falda midi y cuellos altos blancos a casi todos sus diseños, que se mueven esencialmente en la gama de los negros y los grises. ¿El resultado? Un armario hecho a medida para la mujer segura y fiel a su estilo.

