Georgina Rodríguez revoluciona las redes posando con el bolso más caro del mundo

A Georgina Rodríguez le encanta salirse de la norma y nos recuerda todos los días que la moda está para jugar con ella y expresarse sin pensar en el "qué dirán". La influencer −que siempre ha estado en el foco mediático, pero aún más desde que se estrenara su reality− es conocida por combinar complementos del más refinado lujo con looks informales y deportivos. ¿Sus mejores aliados para hacerlo? Los bolsos, accesorios que no duda en compartir con sus seguidores a través de sorteos como el que acaba de publicar en su cuenta de Instagram.

[Georgina Rodríguez eclipsa en la alfombra roja de Arabia Saudí con un vestido de terciopelo y capucha]

Sus mejores looks en Riad

Hace unos meses conocimos la noticia del traslado de la familia de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudí tras su fichaje por el Al-Nassr. Todo un giro de 180 grados en la vida de la modelo criada en Jaca que sembró las dudas sobre si esta podría mantener su estilo extravagante y sensual en un país en el que el código de vestimenta es especialmente estricto para las mujeres.

Nada más lejos de la realidad, Georgina Rodríguez no ha cambiado su forma de vestir desde que está en Riad. Lo que ha hecho, en todo caso, es potenciar estilismos casuales, desde el total look vaquero (para pasear con sus hijos por el desierto) hasta el chándal a juego con bolsos cuyo precio no baja de los 300.000 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ya lo decía en su reality: Georgina Rodríguez ha pasado de vender bolsos a coleccionarlos. La celebrity es muy consciente de su meteórico ascenso al lujo y a la opulencia, y no duda en presumir de ello en sus redes, en las que acumula casi 50 millones de seguidores.

Su colección incluye piezas de las firmas más consagradas, desde Chanel hasta Dior, pasando por Prada y haciendo un especial hincapié en Hermès. La protagonista de 'Soy Georgina' es una fanática de los modelos Birkin, icónicos pero también inaccesibles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Hace unas semanas recuperaba de su armario el modelo en piel de cocodrilo que también vimos el año pasado, cuando 'Gio' posaba en Instagram junto al Bentley Flying Spur, uno de los coches más codiciados entre las estrellas.

En esta ocasión la it girl se encontraba en una limusina, de camino al partido con el que su pareja debutaba esa misma noche con el equipo saudí. Camiseta del Al-Nassr, pantalones pitillo, tacones de infarto y el bolso más caro del mundo. Si algo está claro es que Georgina tiene un sello de identidad muy propio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

El bolso más deseado

La historia del bolso Birkin se remonta a 1984, cuando Jean-Louis Dumas, entonces director de Hermés, coincidió en un avión con la actriz Jane Birkin. Los dos mantuvieron una amistosa conversación a raíz de que la artista se quejara de que su bolso era tan diminuto que no cabía nada dentro. Dumas tuvo un momento de iluminación y cuando llegó a su taller empezó a diseñar el bolso con el tamaño perfecto, un modelo que desde entonces lleva el nombre de Birkin en honor a su fuente de inspiración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hermès (@hermes)

Los Birkin se fabrican en un proceso completamente artesanal que puede demorarse hasta cinco semanas. Al ser confeccionados a gusto del cliente, es imposible encontrarlos en las tiendas de Hermès, por lo que intuimos que Georgina Rodríguez habrá visitado en numerosas ocasiones los talleres de la exclusiva firma parisina.

Son bolsos hechos con un cuero tradicional poco común, de dimensiones generosas y adornados con un compartimento en el que cabe cualquier indispensable. El modelo Birkin más vendido es el grande, con 40 centímetros de largo, y también es el favorito de nuestra celeb nacional.

También los hemos visto sobre los hombros de famosas como Kim Kardashian, Jennifer Lopez y Victoria Beckham, algo que por supuesto también aporta un valor añadido a los bolsos más codiciados del mercado.

El sorteo que arrasa en Instagram

Después del éxito rotundo que acompañó a su serie documental en 2022, Georgina Rodríguez quiere seguir desvelándonos detalles sobre su impresionante historia al más puro estilo de un reality. 'Soy Georgina' regresará a Netflix el próximo 24 de marzo. La sinopsis nos adelanta que veremos a la celebrity en eventos como los Grammy Latinos y viviremos con ella los mejores y peores momentos de su vida.

"Vamos a por el doblete", anuncia la plataforma con un póster en el que Georgina saca una tarjeta roja... ¿De crédito? La promoción de la docuserie no está dejando a nadie indiferente y como parte de esta, la influencer ha publicado un sorteo que ya está haciendo arder las redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

Con el hashtag #DameUnBolsoGeorgina, los fans de la modelo podrán optar a un bolso fabricado con el material de la lona que promociona su programa desde la Gran Vía de Madrid. Sin duda, una campaña extravagante para una estrella que lo es aún más.

Sigue los temas que te interesan