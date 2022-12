"¿Cómo combino mis accesorios?" y otras dudas estilísticas solucionadas por expertos

El "¿Qué me pongo?" no siempre tiene una respuesta evidente. Y menos cuando nos referimos a complementos que, tal y como nos recuerdan numerosos diseñadores, son claves a la hora de definir un estilismo. Joyas, bolsos, complementos... no solo tan "accesorios" como puede parecer.

Varios estilistas contestan a las preguntas más habituales sobre su elección y combinación, tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

¿Primero la ropa y después los accesorios?

La respuesta podría ser sí y no. Depende de lo que más importe destacar. "Si el accesorio es muy potente y lo quieres utilizar sí o sí para una determinada ocasión, entonces tienes que empezar por ese accesorio y luego vas eligiendo las prendas que mejor combinen con ese complemento.

Puede ser un collar, un sombrero, un pañuelo, un cinturón... son esos complementos que debemos de convertir en la pieza estrella del outfit", explica Victoria Nogales, estilista de Sílvia Abril, Olivia Molina, Vanesa Martín y Ana Guerra, entre otras, consultada por la agencia Fabra.

Las joyas vintage son una excelente opción para convertirse en las protagonistas del look. Anillos, pendientes o pulseras, impresionantes tiaras y collares del siglo XIX, conjuntos desmontables o broches de doble clip, son buenas opciones para aportar un toque diferente a los conjuntos más sencillos. Algunas firmas, como Joyas Antiguas Sardinero, las convirtieron en su principal apuesta.

La estilista Leticia Riestra defiende que menos es más. "La joyería es tan accesible y con tanta variedad que la gente tiende a sobrecargarse. Hay que tener cuidado al combinar el tamaño de las piezas, no puedes ponerte todo a la vez. Los accesorios grandes no deben combinarse entre sí".

¿Cómo elegir complementos?

El equilibrio está en la virtud, también de cara a ceremonias y eventos muy señalados. Si optas por un diseño sencillísimo, como un vestido negro, puedes atreverte con un bolso más llamativo, e inversamente. "Los accesorios van a estar marcados por el tipo de vestido que lleves. Si es muy sobrio, yo apuesto por darle el toque con un buen pendiente que levantará el look. Otra opción, cuando el vestido es sencillo, es combinarlo con una buena sandalia de colores llamativos o un bolso que destaque", confirma Inma Fernández, estilista de Eva González, consultada por Fabra. Algunos complementos no fallan. Es el caso del bolso de perlas, que ya lleva imperando desde hace varias temporadas, los salones con lentejuelas o incluso las plataformas. ¿Cómo combinar joyas? Victoria Nogales se muestra defensora del exceso en cuanto a las piezas de joyería, sin embargo, admite que "cuando llevas una pieza muy grande, debes de compensar con otras piezas más discretas. Si eliges un collar que ocupa todo el cuello, combínalo con pendientes pequeños". Puedes combinar joyas clásicas en dorado o plateado, con otras más divertidas y coloridas. Algunas firmas como Eleonor de Casanovas, experta en perlas, consigue esta asociación perfecta, al igual que Customima, THE-GLAB Jewels o Joys, que abogan especialmente este 2022-2023 por tendencias como el collar de cuentas. ¿Se pueden mezclar el oro y la plata? Inma Fernández lo tiene claro: "Dependerá mucho del look. Si es un outfit sport de día sí que se pueden mezclar unos aros dorados, por ejemplo, con una pulsera que mezcle tres tipos de oro. Lo que no me gustan son estas mezclas en looks de noche". ¿Una buena manera de unirlos? A través de piedras, que generán una sensación de mayor homogeneidad, y de la técnica de layering, que consiste en superponer varias joyas.

