Consejos para evitar que el pelo se encrespe en un día de lluvia

¿Alguna vez has salido de casa con el pelo perfectamente peinado y una vez fuera la humedad y la lluvia han hecho de las suyas? La realidad es que ni el pelo liso ni el rizado, el cual es más propenso aún a ese frizz, se llevan bien con los días de lluvia y por lo tanto ninguno de ellos se libra del encrespamiento si hay humedad de por medio. De hecho, mantener nuestro pelo a raya y perfecto los días de lluvia se puede decir que es un verdadero reto, pero no un imposible.

Por ello, esta vez hemos decidido proponerte una serie de consejos con los que podrás vencer a la humedad y el encrespamiento y pasar de ese pelo indomable a un auténtico pelazo perfecto y a una melena fuerte y sana. Para ello sólo necesitarás dedicar unos pocos minutos de tu rutina capilar diaria a seguir estos sencillos consejos que te detallamos a continuación. Sprays antiencrespamiento, tónicos capilares, productos hidratantes… Ellos también serán algunos de tus aliados para mantener tu cabello hidratado y sin encrespamiento. Toma nota.

¿Por qué se encrespa el pelo?

La falta de nutrientes y de hidratación en el cabello son dos de los principales culpables de ese encrespamiento. ¿La Razón? Ambos factores provocan que la cutícula de nuestro pelo se reseque y se abra, siendo más sensible aún al encrespamiento. Otro de los principales indicadores de que nuestro cabello necesita una buena dosis de hidratación, es la falta de brillo y de un aspecto sedoso.

Por otro lado, los productos químicos agresivos, los tintes o someter a nuestro cabello las altas temperaturas de las planchas o del secador sin protegerlo adecuadamente, también pueden dañar nuestro pelo y terminar abriendo la cutícula. Esto es algo que también hará que nuestro cabello sea aún más propenso al encrespamiento con lluvia o humedad de por medio.

Sea cual sea la causa de ese encrespamiento, uno de los aspectos más importantes para evitarlo, es el de asegurarse de mantenerlo bien hidratado, bien sea a través de una mascarilla semanal o ayudándonos de productos específicos anti-frizz, sérums, cremas suavizantes o champús específicos… Aquí te damos algunos consejos útiles para evitar que el pelo se encrespe en esos días de lluvia.

Consejos para evitar que el pelo se encrespe los días de lluvia

Asegúrate de secar completamente el pelo: Antes de salir de casa, asegúrate de que el cabello quede completamente seco y sin un pelo húmedo. De esta manera, evitarás que se encrespe desde el interior. La segunda norma, es que una vez te lo hayas secado con el secador (a temperatura media), lo dejes reposar al menos cinco minutos antes de salir de casa para dejar que coja su forma natural.

Hidrata: Sin una buena hidratación tu cabello no estará a salvo del encrespamiento en los ambientes húmedos, ya que al estar seco tenderá a absorber la humedad o el agua que haya en el ambiente y que tu cabello necesita, dando como resultado un cabello encrespado y con frizz. El uso excesivo de planchas, secadores o productos químicos poco adecuados para el cabello, también son los grandes enemigos cuando se trata de mantener un cabello hidratado.

Champú antiencrespamiento: Opta por elegir productos de higiene capilar que te ayuden a luchar contra el encrespamiento y que, además de combatir la humedad, te permitan tener un cabello suave e hidratado, ya que cuentan con una formulación especial que ayuda a hidratar, sellar y dar peso al cabello.

Peines y cepillos con cerdas naturales: Un consejo esencial para evitar el encrespamiento y controlar la electricidad estática, es el de decantarse por un cepillo o peine con cerdas naturales o un cepillo eléctrico con iones. Este tipo de cepillos son unos grandes aliados para restaurar el equilibrio entre los iones positivos y los negativos, consiguiendo un pelo más brillante y suave, a la vez que conseguirá sellar las cutículas rotas.

Utiliza sérums anti-frizz, aceites y una mascarilla semanal: Todos estos productos también son claves para ayudar a sellar la fibra y aportar más densidad al cabello, manteniéndolo hidratado y protegido de la humedad. Opta por sérums anti-frizz y aceites que puedas aplicar en seco y sin aclarado. Estos productos combinados con la aplicación de una mascarilla hidratante a la semana y el champú antiencrespamiento, conseguirán que luzcas un pelo perfecto, suave, brillante y bien domado en los días de lluvia.

Apuesta por recogidos o trenzas: Recoger el pelo en un moño o en una trenza siempre será la mejor opción para protegerlo del encrespamiento en esos días de lluvia. Este tipo de peinados, no solo son perfectos para cualquier ocasión o look, sino que además asegurarán que tu melena se mantenga perfecta y a salvo.

Atrévete con el wet look: Otro gran aliado es el efecto mojado o wet look, tanto con pelo recogido como con melena o pelo corto. Simplemente tendrás que asegurarte de conseguirlo utilizando productos de fijación que no contengan alcohol para evitar resecar o dañar el cabello.

Corte de pelo estratégico: Tanto las melenas largas como los cortes en pelo corto tipo pixie o garçon son las mejores apuestas cuando se trata de luchar contra el encrespamiento. En cambio, los cortes de pelo midi, tipo bob o las melenas con capas cortas tienden a favorecer más ese encrespamiento causado por la humedad.

Evita los tejidos sintéticos: ¿Sabías que los tejidos sintéticos de la ropa que llevamos o incluso de la ropa de cama también pueden estar favoreciendo el encrespamiento? Lo mejor es que evites utilizar este tipo de tejidos sobre todo en días lluviosos, ya que además de favorecer el frizz, también aumentarán la electricidad estática en tu cabello.

No toques el pelo en días lluviosos: Aunque pueda parecer algo difícil de evitar, sobre todo cuando cae esa primera gota, lo mejor será que evites llevar las manos al pelo. De no evitarlo, sólo conseguirás que los aceites naturales que se encuentran en las manos acaben ensuciando tu cabello.

Sigue los temas que te interesan