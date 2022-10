La gran noche del miedo está a punto de volver. Halloween, esperado cada 31 de octubre, es uno de los eventos más esperados y comentados del año. Y, por consiguiente, un gran escenario de moda y belleza. Cada año, niños y adultos de cada punto del globo se esmeran recrear personajes de películas o series o algunos clásicos relacionados con la muerte como brujas, esqueletos o vampiros.

[¿Qué día se celebra Halloween? ¿Es día festivo?]

¿Te gustaría arriesgar? "Con pocos productos puedes conseguir un look inspirador (y terrorífico) que al combinarlo con un sencillo vestido negro da como resultado el estilismo perfecto para Halloween. Así pues, desde una mascara de pestañas que nos haga una mirada de infarto, un labial de color potente, pasando por sombra con purpurina" explican desde KVD Beauty.

No dudes en enfatizar y exagerar el maquillaje de ojos, con sombras potentes. El delineador negro es un gran aliado para enmarcar la mirada. De igual manera, el labial rojo, de efecto vinilo o mate, es un must have para casi cualquier look de maquillaje. Atenta asimismo al uso de la purpurina, ideal para completar un efecto sirena o bruja. Además de aportar misterio, es ideal para conseguir más luz en el conjunto del rostro.

Este 2022, destacan especialmente los looks inspirados en algunos personajes: "los iconos de la televisión y la cultura pop encabezan la lista de 2022, y es que Pinterest ha constatado un aumento de las búsquedas en torno a los personajes de las series y películas Stranger Things, Elvis, Top Gun y Anna Delvey de Inventando a Anna.

Además, el crecimiento de las búsquedas relacionadas con los personajes de Harley Quinn, Hocus Pocus y Patrick Bateman de American Psycho, demuestran que los clásicos siguen vigentes" destaca Pinterest en su informe de tendencias.

Si no te atreves con un maquillaje tan vistoso, vestir tus uñas para la ocasión puede ser una buena opción: "Las manicuras de Halloween regresan un año más con telarañas, murciélagos, fantasmas, huesos, brujitas, cruces, arañas y vampiresas, jugando siempre con el contraste de la base que elijamos.

El tono calabaza o pumpkin será sin duda uno de los grandes protagonistas, al igual que el blanco tiza, perfecto para resaltar también unos buenos colmillos de vampiro. Conviene también dejar que las uñas crezcan semanas antes de la noche del 31, para no tener que recurrir a extensiones.

En cuanto a la forma, nada de redondearlas, elegir uñas afiladas es lo mejor, el look es más real y sin duda más aterrador, por supuesto con el negro como protagonista" nos recuerdan desde Le Clan Esthétique.

Si buscas más ideas para triunfar con tu maquillaje est 2022, descubre algunas de las ideas más inspiradoras, terroríficas y también tendencia con las que no pasarás desapercibida.

