Cómo puedes conservar los cosméticos cuando hace calor

Los productos de belleza, al igual que los alimentos, tienen una fecha de caducidad. La mayoría nos olvidamos de esto y guardamos los cosméticos abiertos durante dos o tres años. Por regla general, las cremas suelen tener una duración de entre 6 y 12 meses.

Para conocer la fecha de caducidad exacta, todos los cosméticos incluyen en el envase el PAO (Period After Opening), que indica la vida útil de ese producto desde el momento en el que se abre. Este dato aparece reflejado con un número seguido de la letra M, en el propio tarro.

Lo aconsejable es apuntar la fecha en la que hemos abierto cada producto para acordarnos. Utilizar una crema que ya está caducada puede tener consecuencias negativas para la piel en forma de irritaciones o alergias, y, por otra parte, pierde eficacia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Acero Jiménez (@farmaciaavenidadeamerica)

Por otro lado, los activos de algunos productos son especialmente sensibles y pueden degradarse si no tenemos en cuenta algunos aspectos como comenta la farmacéutica Belén Acero, titular de Farmacia Avenida América, experta en dermocosmética y nutrición, y con mucho éxito en redes sociales. Su perfil de Instagram @farmaciaavenidadeamerica recibe miles de visitas cada día en busca de consejos dermocosméticos.

“Los activos que peor se conservan siempre son los que son fotosensibles, es decir, los que se pueden degradar por la luz. El más utilizado es la vitamina C, por eso es conveniente combinarla, en la fórmula, con otros antioxidantes como la vitamina E y el ácido ferúlico. Además, es muy importante el envase que lo contiene. Se recomiendan envases opacos para que no les dé la luz. El retinol es otro activo que también puede oxidarse. Lo ideal es que el envase sea airless, que lo mantiene mejor”, asegura la especialista.

El equipo de Belén Acero en su farmacia.

Con la subida de las temperaturas, es preciso poner atención al dónde y al cómo guardamos los cosméticos.

Belén Acero asegura que “con las temperaturas más elevadas sí hay que tener más atención. Hay que evitar que estén en un sitio con calor, y tampoco les conviene estar con humedad alta, porque ambos factores podrían estropearlos”, afirma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beauty Fridge™ (@beautyfridge)

¿Dónde guardar los cosméticos?

La farmacéutica desvela que las repisas y encimeras del cuarto de baño, lugares habituales de los cosméticos, no son los más adecuados. “Es mejor alejarlos del grifo y de la humedad, ya que esto puede hacer que proliferen microorganismos en nuestros cosméticos. Por eso es preferible guardarlos dentro de un armario, bien cerrados y a ser posible dentro de sus cajas”. Su consejo es dejar en el baño los limpiadores y guardar las cremas en un tocador de una habitación.

Ahora que llega el momento de aplicarse fotoprotectores para proteger la piel de los rayos del sol, es conveniente saber que no se deben utilizar de un año para otro, ya que los solares duran 12 meses. Pero si han estado expuestos a altas temperaturas -habitual cuando estamos en la playa o en la piscina-, pueden estropearse antes. Lo recomendable es no usar el sobrante del año anterior.

En cuanto a los aftersun, "no se suelen exponer a altas temperaturas, pero igual hay que mirar el PAO que, en general, suele ser también de 12 meses, aunque depende del fabricante” confirma Acero.

Los cosméticos están formulados para mantener sus condiciones óptimas a temperatura ambiente lo máximo posible, y se aconseja siempre que se almacenen en un lugar fresco y seco en el que la temperatura oscile entre 18 y 25 grados. Ésta es una recomendación presente en casi todos los prospectos de las cremas de belleza.

Una mini nevera

Los expertos recomiendan guardar en la nevera algunos cosméticos. Por ejemplo, en el caso de algunos contornos de ojos, para aumentar sus propiedades descongestivas; o algunas cremas corporales, para mejorar la circulación.

“Ahora, con el calor, aconsejo guardar en la nevera los sérums de Vitamina C, por ejemplo, aunque puede ser incómodo para el usuario. Yo prefiero que siempre prevalezca lo más práctico para cada uno, porque si no, no cumplimos con la rutina", afirma.

"Siempre que estén bien cerrados los envases, que no lo dejemos mucho tiempo abierto cuando se usa, preferiblemente que lo guardemos en su caja, no tendremos problemas de conservación. Lo que hay que evitar es dejar las cremas o sérums bajo el sol directo”, concluye la experta en dermocosmética.

Una solución que se ha convertido en tendencia es contar con una mini nevera para guardar los cosméticos en frío. Las beauty fridges tienen la capacidad de enfriar los cosméticos con temperaturas hasta 15 grados por debajo de la temperatura ambiente.

A temperatura ambiente

Pero cuidado, porque no todos los integrantes de la rutina de belleza deben guardarse en una nevera cosmética. Hay que tener especial cuidado con las cremas con base de aceite, ya que se solidificarían y perderían propiedades.

Lo mismo ocurre con las fórmulas a base de ceras, bálsamos, aceites faciales o para el cabello, con las bases de maquillaje, coloretes, polvos bronceadores y sombras en polvo.

En cuanto a los perfumes, los expertos recomiendan limitarse a conservarlos alejados de fuentes de calor y de la luz directa porque el frío podría romper el equilibrio de sus notas.

Sigue los temas que te interesan