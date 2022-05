4 de 8

El pasado verano los volantes se posicionaron como la tendencia del verano y este año volverán a colarse entre la lista de tendencias de baño imprescindibles. Los volantes, no solo aportan estilo a cualquier bikini o look de baño, sino que además son grandes aliados a la hora de aportar volumen a la zona del busto. Si además optas por combinar los volantes con el color estrella de la temporada (el verde) y con un look de baño como este, que también encontrarás disponible en la web de Women'secret, entonces el acierto estará asegurado.