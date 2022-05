Massumeh o los secretos de belleza de la Corte Real Persa: el mejor truco de las pieles de las 'celebrities'

"Mi sueño de la infancia siempre fue ser una científica". Así lo confirma Massumeh, una de las dueñas de la clínica de belleza referente en tratamientos para la piel. Junto a su hija, Nasrin Zhiyan Abdi, lleva trabajando durante décadas en esta industria. El éxito de sus productos les ha permitido hacerse un nombre entre las personalidades más destacadas del país.

Ella misma ha estudiado durante años las composiciones de diferentes elementos para poder incorporarlos a los tratamientos de su propia clínica. Con el foco en la tradición de sus orígenes, pero incorporando a esta las nuevas tecnologías, Massumeh se ha configurado como una de las clínicas de belleza más visitadas en la capital.

Madrid y Marbella son los lugares estrella en los que madre e hija son popularmente conocidas. La propia Massumeh, que le da nombre a la clínica, es la creadora de las fórmulas de estos tratamientos. Madre e hija, como responsables del excepcional desarrollo que han obtenido, nos cuentan las claves de esta famosa empresa.

¿Cómo nació Massumeh?

Massumeh Cosmetics nació a raíz de la petición de una clientela muy exigente que necesitaba soluciones específicas para un cuidado muy personalizado de su piel e imagen. Las fórmulas fueron creadas por mí en respuesta a la demanda de productos de tratamiento que se pudiesen adaptar a las diversas características de cada tipo de piel. Ahora, gracias a estas fórmulas, mi sueño se ha hecho realidad.

La imagen es cada día más importante. Actualmente, se hace mucho más deporte al aire libre y se publican muchas imágenes y primeros planos en las redes sociales. Los buenos cuidados siempre se notan. Por eso, hay mucha más demanda de las cremas Massumeh. A veces, no damos abasto.

¿Cuáles son los principales valores de la empresa?

Massumeh. Carlos Arriaga

Aplicar los últimos avances científicos y las nuevas tecnologías a las fórmulas de las Cortes Reales Persas. Y de esta manera, crear e innovar con nuevas cremas y tratamientos para poder responder a las necesidades de una clientela cada vez más cosmopolita y exigente.

Ellos llevan muchos años confiando el cuidado de su piel a Massumeh y se han convertido en mis amigos. Me siento realizada con mi trabajo. Me encanta ver cómo no solo disfrutan nuestros clientes de nuestros tratamientos, y de los resultados, sino también sus familiares y amigos, ya que les resulta imposible guardar el secreto del cuidado de su piel.

Vuestros tratamientos combinan la tecnología científica con recetas de los antepasados, ¿cómo se trabaja con esta fórmula?

Mi equipo de investigación y desarrollo utiliza la más avanzada biotecnología y los últimos descubrimientos científicos y dermatológicos para generar unas fórmulas best sellers e imprescindibles para el cuidado de la piel. Por ello, la revista Forbes me ha incluido en la lista de las 100 personas más creativas del mundo de negocios junto con los creadores de WhatsApp, Uber y Alibaba.

¿Qué cualidades definirían a los productos Massumeh? ¿Encontramos en el catálogo productos para el día a día, o tratamientos dirigidos a casos más especiales?

Nuestros clientes acuden al centro Massumeh para realizarse tratamientos personalizados y donde también pueden adquirir los productos para el cuidado diario en casa. Recomendamos que se pongan en contacto con nosotros para poder asesorarles sobre los productos más adecuados para su tipo de piel y aconsejarles sobre cómo mantener una rutina de cuidado personal diaria.

Dependiendo de las necesidades de cada piel, es fundamental que utilicen Caviar & Diamond Anti-Aging Cream, Caviar Hydrolifting Day CreamSPF15 (la crema de día), la crema de noche, contorno de ojos y Serum Hydrolifting de Caviar.

En vuestra trayectoria, ¿qué momentos elegiríais como los más destacados?

El lanzamiento de nuestros productos en Amazon. Y más tarde, en varios países de Europa a petición de Amazon, para poder llegar a todas partes del mundo de una manera eficaz y sencilla.

Algunos de los productos más populares de Massumeh.

Me encanta ver que mis clientes más jóvenes cuidan de su piel y salud igual que lo hacen sus madres. Y muchas veces vienen juntos a sus citas. Me encanta ver a madres e hijas felices y guapas, disfrutando de esos momentos juntas. Es un momento clave porque siento que Massumeh forma parte de sus vidas. Y ellas son parte de la mía.

¿Y cuáles son los retos futuros de la empresa?

El reto para el futuro es lanzar una línea corporal innovadora que seguramente, como el resto de nuestros productos, se convierta en imprescindible para el cliente. Con la llegada de las nuevas tecnologías y las redes sociales, hemos cambiado la manera de comunicarnos y por eso se le está dando más importancia a la imagen.

Podéis presumir de tener como clientes a grandes celebridades, ¿cómo llegáis hasta ellos?

Mis clientes tienen fama y popularidad internacional y para ellos, su imagen es muy importante. Todos quieren tener una piel perfecta y acuden a nosotros por recomendación. Creo que las cremas de Massumeh forman parte de su “kit de viaje esencial”. En caso de necesitar reponer algún producto, lo hacen a través de nuestra web o por Amazon, que entrega a cualquier parte del mundo. Nuestros clientes recomiendan las cremas a sus amigos y conocidos, y actualmente tenemos en casi todos los continentes.

Hoy en día, los influencers también son una figura muy fundamental para aportar visibilidad en redes, ¿cómo trabajan con ellos?

En el año 2018, junto a Melendi, Los Javis, Javier Gutiérrez, Nieves Álvarez, Flash Moda y Mad Cool Festival, recibimos el premio Influencer. Coincidimos mucho con ellos en los actos oficiales y eventos empresariales. Las redes sociales son muy importantes. Los influencers comparten los secretos del cuidado de su piel y así llegamos a muchísima gente.

En el caso de Nasrin Zhiyan, tú además escribes en otros medios como La Razón o Vanitatis, ¿cómo combinas esto con tu trabajo en Massumeh? ¿Por qué decidiste escribir en ellos?

Soy miembro honorífico de la Asociación Internacional de Diplomáticos. Su Majestad, la Reina Sofía, es nuestra Presidenta de Honor. Organizamos actos benéficos y recaudamos fondos para las fundaciones que ella preside. Quizás por mi perfil social, estos medios me lo propusieron. Me pareció muy interesante poder entrevistar a la gente que conozco y admiro por su trayectoria profesional. Y así lo hice. Escribir es mi afición.

Massumeh y Nasrin Zhiyan Abdi junto a la reina Sofía en una imagen de archivo.

