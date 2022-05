Tres mujeres sin pezones, tras superar un cáncer de mama, retan a Instagram posando en 'topless'

La censura de pezones femeninos, que aplica Instagram, ha vuelto a convertise en el centro de una campaña publicitaria que se ríe de la norma.

Tres mujeres que perdieron los pezones tras un cáncer de mama, muestran felices sus pechos en la red social, riéndose de la censura que sufrirán cuando los recuperen gracias a la prótesis de Fix NRI.

Y es precisamente de esto de lo que habla la nueva campaña de besweet_. Happy to be censored (feliz de estar censurada), que ha elaborado la compañía líder en implantes mamarios GC Aesthetics.

Una idea de beX, el área creativa de besweet_., que con sentido del humor, alegría, ironía y el absurdo como potentes recursos presentan una nueva opción estética y de salud a las mujeres que así lo deseen.

La campaña, que se ha realizado contando con tres mujeres españolas en Madrid, ha sido dirigida por Antonia Obrador, y ha contado con un equipo integrado por una mayoría abrumadora de mujeres.

Imagen de la campaña en la que se muestra a una mujer sin pezón retando a Instagram. Cedida.

"Esta campaña está en línea con el estilo que hemos ido creando para GC Aesthetics, de hablar con total naturalidad y respeto acerca de las decisiones estéticas y de salud de las mujeres y las diferentes opciones que GC Aesthetics ofrece", señala Celia Esteban, producer de besweet_.

"En este caso, hemos jugado con las contradicciones del propio Instagram y la situación absurda de que, siguiendo sus propias normas de censura a los pezones femeninos, las mujeres pueden mostrar sus pechos sin pezones, pero luego serán censuradas cuando los recuperen. Por supuesto, las mujeres protagonistas de nuestra campaña están deseando ser censuradas”, añade.

El resultado final, muestra a tres mujeres en un set de rodaje que van posando ante la cámara, mostrando sus pechos. Mientras, sus voces en off se dirigen a Instagram y plataformas similares.

"Sabemos lo que hacéis censurando los pezones de las mujeres. Y tenemos algo que contaros: estamos deseando que nos censuréis. En breve, nos van a hacer una reconstrucción de pezones y lo vamos a compartir. De hecho, lo vamos a súper compartir. Así que prepárate Instagram. Vas a tener mucho trabajo de censura por delante. Nosotras estamos listas."

La prótesis mamaria FixNip NRI de GC Aesthetics que promociona la campaña, está disponible en Francia, España, Reino Unido, Italia y Alemania desde el pasado 17 de mayo del 2022.

Hay más de 100 casos implantados a nivel mundial con una alta tasa de satisfacción tanto de pacientes como cirujanos. Además, el producto cuenta con la aprobación de la Comisión Europea como dispositivo médico.

Tercera campaña

Happy to be censored es el tercer trabajo de la agencia para GC Aesthetics, un cliente cuya petición desde el primer momento ha sido darle la vuelta a la marca.

An amazing pair of books (Un increíble par de libros) fue la primera campaña con la que se pusieron en valor la variedad de formas y tamaños de los pechos femeninos, comparándola con la variedad de formas y tamaños de los libros, ensalzando su singularidad y belleza.

Posteriormente, con Boobstickers se reivindicó el derecho de la mujer a disfrutar del topless sin censuras creando una serie de stickers para Instagram para que las mujeres pudieran colocarlos sobre sus pechos.

Los stickers comunicaban grandes noes: “No more body shaming” (No más vergüenza corporal), “No more prejudice” (No más prejuicios), “No more judging” (No más juzgar), “No more censorship” (No más censura).

Cosificación de la mujer

El sociólogo experto en redes sociales, Moisés Alonso, explicó a Crónica Global que cada época ha tenido sus censuras. "En la época victoriana, la moral puritana prohibía la exhibición de cualquier parte del cuerpo de la mujer, ya fuese el codo, el tobillo o incluso el pelo".

Además, afirma que hay una "cosificación" de la mujer detrás de estos comportamientos: “Se resaltan determinados atributos físicos o conductuales de la mujer de tipo sexual que sólo pueden ser exhibidos en lugares considerados apropiados, porque así lo establece la moral que comparte la mayoría de los individuos de una determinada sociedad”.

Mientras algunos ven simplemente poca destreza en el criterio usado por las redes sociales, Alonso también observa machismo: “¿Quién tiene que replantearse su conducta, la mujer que vive con naturalidad su cuerpo o el hombre que sólo lo ve como algo sexual?”

