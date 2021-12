'No más mirones', 'No más prejuicios': la campaña española que lucha contra la censura del topless

Noticias relacionadas Instagram censura el cartel de la nueva película de Almodóvar: el pezón lactante de una madre

La campaña Boobstickers, creada por la productora española 'be sweet' ha sido la única campaña española seleccionada en los premios Epica Awards, los premios anuales internacionales en los que periodistas juzgan la creatividad publicitaria. Creada para la compañía irlandesa líder en implantes mamarios GC Aesthetics, la campaña Boobstickers se ha convertido en una importante candidata de estos premios que se celebran desde 1987 y que en otros años han ganado importantes marcas como Deutsche Bahn, Ikea o Microsoft.

Boobstickers se estrenó el verano de 2021 con el objetivo de "ayudar a las mujeres a disfrutar al máximo del topless sin críticas, sin censura, sin juicios y sin mirones". Tal y como explicó be sweet en un comunicado, se crearon una serie de stickers (etiquetas personalizadas) para Instagram disponibles para todas las usuarias. De esta forma, las usuarias podían subir imágenes en topless a la red social y tapar sus pechos con los stickers.

Acorde a la energía veraniega, los stikers se diseñaron con tonos alegres y colores vivos, que iban acompañados de potentes mensajes de denuncia "contra todo aquello que impide a las mujeres disfrutar de su cuerpo y del verano". En total, se pubicaron seis opciones de mensajes: No more staring (No más mirones), No more body shaming (No más vergüenza corporal), No more prejudice (No más prejuicios), No more judging (No más juicios), No more censorship (No más censura), No more haters (No más haters).

Además de abogar por la libertad de hacer topless libremente, esta campaña también cuestiona la censura que justamente hay en redes sociales como Instagram, que prohíbe que se muestren pezones femeninos.

Éxito en las redes

La campaña rápidamente se viralizó en las redes sociales y miles de mujeres emplearon estos stickers contra la censura. Según publicó la compañía a través de un comunicado, se registraron más de 150.000 interacciones de los stickers, más de 9 millones de impactos y un crecimiento del 1200% de interacción respecto a la media de la marca.

Gracias a su creatividad y al éxito en su puesta en marcha, la campaña ha sido reconocida por los Epica Awards, entrando en la lista corta como finalista. Los candidatos han pasado por un gran jurado y los ganadores se conocerán este jueves 09 de noviembre, a través de una retransmisión que se hará desde París. La única campaña española ha competido con las más de 3.000 propuestas que el concurso ha recibido de 64 países diferentes.

Esta campaña es el segundo trabajo de be sweet para GC Aesthetics, que buscaba repetir el éxito de "An amazing pair of books". En ella, trasladan desde la compañía, ponían en valor "la variedad de formas y tamaños de los pechos femeninos comparándola con la variedad de formas y tamaños de los libros, ensalzando su singularidad y belleza".

