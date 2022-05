Del retinol a la radiofrecuencia: los tratamientos más eficaces para todo el cuerpo

Noticias relacionadas Expertas dermatólogas nos ayudan a elegir tratamiento estético antes de verano

“Para las francesas, el cuidado de la piel no se acaba en la barbilla”, sentencia Mathilde Thomas –cofundadora, junto a su marido Bertrand, de la marca cosmética Caudalie– en el libro The French Beauty Solution. Podría decirse que las españolas no somos tan disciplinadas como nuestras vecinas, pues aquí se da absoluta prioridad al tratamiento del rostro y únicamente nos acordamos del cuerpo cuando la llegada del calor nos obliga a desprendernos de las capas de ropa del invierno.

Esa falta de constancia provoca que sea tan difícil lidiar con la flacidez, la celulitis, las estrías o los acúmulos de grasa que aparecen en los brazos, el abdomen, el pecho, los glúteos, los muslos…

Sin embargo, el mercado de la belleza está repleto de soluciones (algunas más efectivas que otras, no nos engañemos) para abordar todos esos problemas. A continuación, desgranamos las más innovadoras de la temporada. No garantizan que podamos embutirnos en el vestido más mítico de Marilyn Monroe, como ha hecho la influencer Kim Kardashian en la última gala MET, pero sí ayudan a conseguir una versión mejorada de nuestro propio cuerpo.

Cosméticos de españolas

El retinol (un derivado de la vitamina A) es uno de los ingredientes más utilizados en los cosméticos para el rostro y uno de los preferidos por los dermatólogos desde hace décadas. La ingeniera química andaluza Estefanía Ferrer, fundadora de la marca Lico, propone este activo también para el cuerpo en dos productos que acaba de lanzar: Cellulitic Retinol Gel y Retinol Firming Serum, ambos de la línea Mediterranean Body Essence.

Retinol Firming de Lico.

El primero está pensado para tratar las piernas, las caderas y los glúteos; el segundo hay que aplicarlo en el pecho, los brazos y el vientre. Ambos deben utilizarse por la noche. “En la fórmula he utilizado un retinol de liberación lenta, para que no resulte irritante”, explica Ferrer. Y añade que este ingrediente “hace que la piel se vea menos rugosa”.

Otra emprendedora española, la farmacéutica María Unceta-Barrenechea, creadora de la marca María D’Uol, también apuesta por abordar cada zona por separado. Por ello, ha lanzado un Sérum Despigmentante y Rejuvenecedor para tratar los brazos y el escote, que son las áreas corporales más expuestas al sol y en consecuencia las que antes delatan el paso del tiempo.

Sérum despigmentante y rejuvenecedor de María D'Uol.

Los ingredientes de este producto son la vitamina C, los extractos de margarita y ginkgo biloba, el aceite de aguacate y el silicio. Y, por supuesto, tiene filtro solar para que no aparezcan nuevas manchas. La línea corporal de María D’Uol también incluye una crema reafirmante, un tratamiento reductor, una crema antiestrías… “Creemos en las evidencias científicas y en los ensayos clínicos. Seleccionamos los mejores principios activos y materias primas y los utilizamos en las más altas concentraciones permitidas para que los productos sean eficaces”, explican desde esta firma.

Ingredientes patentados

Joaquín Terol, CEO y fundador de Endor Technologies, reconoce que “es mucho más difícil ver resultados en el cuerpo que en la cara”. Aun así, él asegura que su Crema Reafirmante & Reductora es capaz de reducir la flacidez y la grasa localizada de los brazos, los muslos y el abdomen en solo dos meses.

Este producto contiene viejos conocidos de la cosmética corporal –como el aloe vera, el aceite de jojoba o la manteca de karité– y un ingrediente patentado, el Active Hyaluronal, “que regenera la piel en profundidad en menos de 28 días”. Cuenta con el aval de reconocidos médicos estéticos, como la doctora Natalia Ribé, que dirige una clínica en Barcelona: “Es una crema totalmente distinta al resto, desde su textura a su composición; su eficacia sorprende. Endor Tecnhnologies goza de una gran tecnología que se traduce en resultados óptimos”, apunta esta experta.

Elancyl, My Coach!

También es interesante la investigación que hay detrás del último cosmético de Elancyl, My Coach! Inspirado en el metabolismo de los deportistas, su fórmula anticelulítica se activa cuando nos movemos, ya sea subiendo las escaleras o yendo al gimnasio. La idea es potenciar los efectos de cada minuto que evitamos el sedentarismo.

Contiene ingredientes habituales en los productos concebidos para atacar la piel de naranja, como la cafeína o la hiedra, además de la microalga Tisochrysis Lutea. Se trata de “un activo fruto de la investigación Elancyl respaldado por diferentes estudios clínicos bajo control dermatológico”, tal y como señalan desde esta marca de origen francés que antes era propiedad del grupo Pierre Fabre y ahora forma parte del porfolio de la compañía española Cantabria Labs.

Soluciones médico-estéticas

A pesar de las innovaciones en el campo de la cosmética, a menudo una crema no es suficiente para abordar los problemas corporales. Lo más efectivo siempre es la cirugía, pero si no queremos entrar en el quirófano existen otras soluciones médicas o estéticas menos radicales.

Los laboratorios austriacos Croma Pharma acaban de lanzar Juvenus, un gel inyectable elaborado a base de polinucleótidos polimerizados, unas moléculas con unas propiedades bioquímicas especiales que favorecen la elasticidad de la piel. Este producto revolucionario sirve para eliminar, por ejemplo, esas típicas arrugas que se van formando en la parte superior de las rodillas a medida que cumplimos años, y también funciona muy bien cuando se trata de revertir el descolgamiento de la tripa derivada de los embarazos.

La radiofrecuencia (una tecnología que calienta las capas profundas de la piel para estimular la producción de colágeno) también es una herramienta eficaz para favorecer la elasticidad del cuerpo. La novedad es que cada vez más se utiliza en combinación con otras tecnologías. La máquina Morpheus 8, de Inmode, funciona con radiofrecuencia bipolar asociada a microneedling, de manera que la energía se canaliza a través de micropinchazos.

Según la empresaria Natalia de la Vega, fundadora de Tacha Beauty –uno de los centros que ya cuentan con esta tecnología, con sedes en Madrid y Marbella–, las agujas cubiertas de oro de este sistema logran eliminar la grasa más profunda. En el Instituto Médico Láser (IML), otro de los centros estéticos punteros de la capital, el efecto de Morpheus 8 se potencia con la aplicación de ácido succínico, que protege el colágeno para evitar su degradación, evita la oxidación y estimula los fibroblastos.

En el caso de Hera Cellular Coach, un equipo de la empresa española Novasonix, la radiofrecuencia está asociada a la vacumterapia (una tecnología de succión con efectos drenantes). La doctora Ana Sánchez, una de las primeras en probar esta plataforma en su clínica de Madrid, asegura que “regenera los tejidos gracias a la bioestimulación celular”. Dicho con otras palabras: este aparato funciona como si fuera un coach que entrena a nuestras células para mejorar la función de los tejidos. Sirve tanto para atacar la grasa localizada como para combatir la flacidez e incluso aliviar las piernas cansadas.

Y si lo que se busca es un remedio para los michelines que se acumulan en la tripa y los flancos laterales, en la Clínica Mira+Cueto proponen inyectar ácido dexoxicólico. Es “una sustancia presente en nuestro organismo que actúa como un detergente, limpiando parte de las grasas que ingerimos”, detalla la doctora Mar Mira. “La pérdida de definición de la cintura es uno de los motivos de consulta frecuentes en nuestra clínica. No sólo es importante por la afectación estética, sino también por salud, ya que supone un factor de riesgo cardiovascular y de diabetes”, añade.

Hidratar y exfoliar

No obstante, conviene recordar que no hay que empezar la casa por el tejado. Es decir, que antes de someterse a tratamientos corporales sofisticados es necesario hidratar la piel a diario, así como exfoliarla un par de veces a la semana. La Leche Corporal de Biotherm, por ejemplo, proporciona una hidratación duradera, mientras que el Detox Oil de The Lab Room además de hidratar tiene un efecto drenante.

Detox Oil de The Lab Room.

El Muesli Exfoliante Crujiente de Almendra de L’Occitane elimina las células muertas (además, tiene una textura deliciosa), y otro scrub muy recomendable para el cuerpo es el de la lujosa línea Diamond Well-Living de Natura Bissé, que renueva la piel con cristales de sal del Mar Muerto, polvo de arroz y semillas de uva. Por cierto: el mejor complemento para los tratamientos corporales es una alimentación saludable (no olvidemos que las denominadas dietas milagro son un peligro) y una rutina de ejercicio regular adaptado a nuestra condición física.

Un último consejo práctico, a cargo de Mathilde Thomas: nada de duchas largas. “El agua caliente seca en extremo. Cierra el grifo y aplica un aceite por todo tu cuerpo –no sólo los brazos y las piernas– antes de secarte. El calor de la ducha habrá abierto tus poros, haciéndolos más receptivos a los ingredientes activos”, recomienda en su libro The French Beauty Solution. Ya se sabe que las francesas son las que más saben de belleza y ellas no esperan la llegada del verano para ponerse manos a la obra en lo que respecta a cuidar su cuerpo…

Sigue los temas que te interesan