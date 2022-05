5 de 26

La socialité, enamoradísima de Pete Davidson, lució el icónico vestido dorado con el que Marilyn Monroe le cantó en 1962 el "Happy Birthday" al presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Un ajustadísimo modelo para el que la ex de Kayne West - que se ha teñido de rubio platino - perdió la friolera de 7 kilos en las últimas semanas. Y, desde luego, no decepcionó ya que su look se coronó como uno de los más comentados de la noche.