La diseñadora María Lafuente: “Cualquier dificultad se puede superar con coraje”

María Lafuente es la diseñadora referente de la moda sostenible. Sus colecciones se distinguen por perseguir la fusión entre todas las artes, para poner en evidencia la urgente necesidad de crear, producir y consumir de manera responsable y en clave solidaria.

Lafuente ha recibido premios internacionales y es la primera diseñadora que ha mostrado su trabajo en la ONU.

En la reciente edición de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, presentó su última colección: Sukha, la revolución sostenible, con la que ha querido transmitir la convicción de que “cualquier dificultad se puede superar mediante la fortaleza y el coraje, que a su vez, despiertan en nuestro interior nuevos recursos, antes desconocidos, que nos guiarán hacia un renovado bienestar”, aseguraba la experta en moda.

María Lafuente en la MBFW.

En toda la colección predominan los tonos blanco, negro, rosa, naranja, rojo y verde. Como alegato a la vida, la creadora contó con la presencia de la modelo Yolanda Font, a punto de dar a luz a su primer hijo. “Para mí este gesto es lanzar un mensaje de canto a la vida, en estos momentos que vivimos. Ésta es mi manera de aportar, poniendo sobre el escenario a una persona que va a traer a otra al mundo, y creo que éste es un mensaje muy bonito”, afirma.

Pregunta: ¿Cuál ha sido su percepción en la pasarela tras dos años de parada, por culpa de la pandemia?

Respuesta: Estoy entusiasmada y agradecida por todas las personas que han participado, así como a las empresas, y todas las sinergias creativas que se generaron. Fue muy intenso y quienes lo vieron en directo me han dicho que les resultó muy emocionante.

Para realizar la colección ha utilizado diferentes materiales…

Las creaciones estaban realizadas con materiales que suelo utilizar habitualmente, como tencel de Textil Santanderina, PEFC, tul, lentejuelas y lana. Muy importante también la parte de tecnología y de innovación aplicadas al Tire-x y al neumático reciclado de Signus, con los que llevo muchos años. También se pudo ver el primer vestido en 3D realizado en una sola pieza. Así como la nota artística de algunas piezas corrió a cargo del artista japonés Masaaki Hasegawa.

¿Cómo es el espíritu Sukha?

El coraje y la fortaleza tienen que estar ante las adversidades. Por encima de todo, tenemos que crecer con ello y buscar la felicidad todo lo que podamos. Que mejor canto a la vida, que subir a Yolanda al escenario unas semanas antes de traer al mundo a su hija para hacer su primer desfile…

Sukha es una palabra que viene del sánscrito, y esta colección es un homenaje también a mi padre, que falleció hace poco. Quería encontrar una palabra que lo definiera, sobre todo, para describir los valores que me enseñó. Tardé en encontrarla porque me resultaba más difícil que en otras colecciones. Él me enseñó a ser feliz, a ser honesta, respetuosa, creativa y luchadora.

Háblenos de sus comienzos

Comencé haciendo trastadas en la adolescencia, porque quería tener mi propia identidad. Buscaba singularidad, de manera que tiraba pintura sobre la pared, sobre sábanas, y hacia vestidos con esto.

"He comenzado en el mundo de los NFTs. A mí, todo lo que sea innovar, me gusta"

Ese carácter me llevó a estudiar y formarme. La última parte la hice aquí, en Madrid en Diseño de moda. Después conseguí muchos premios y becas, y desfilé en diferentes pasarelas de Europa.

Uno de mis sueños era desfilar en la antigua Pasarela Cibeles, lo que ahora es la Mercedes Benz, y lo conseguí en 2006.

He recorrido casi todo el mundo, lo que me ha enriquecido muchísimo, no sólo en el arte, sino también y sobre todo, en la parte humana, que para mí es esencial.

Los interesados en adquirir sus diseños dónde pueden hacerlo

Mi taller ahora mismo está en Madrid. Estamos en plena faena de traslado a otro espacio. También estoy finalizando y poniendo en marcha mi página web donde se podrán adquirir mis diseños. También se pueden comprar en la web Es-fascinante.com

Ahora, también he comenzado en el mundo de los NFTs. Conociendo mi filosofía de tener algo único y mi defensa de los valores sostenibles y sociales me han venido a buscar. A mí, todo lo que sea innovar, me gusta.

¿Cómo definiría un NFT?

Los NFTs se podría decir que son una nueva manera de comprar obras de arte. En mi caso, he pintado siempre en acuarela y lo he retomado durante la pandemia, porque no podía estarme quieta. Apenas tenía material, así que con una cajita pequeña de acuarelas comencé a pintar de nuevo. Ahora de forma más activa he continuado con el proyecto. Se pueden comprar participaciones o adquirir bocetos o acuarelas.

He tenido también mucha relación con otras artes, como el cine o el ballet. Mi recorrido artístico es tan inquieto como lo soy yo.

"En el bicentenario del Museo del Prado utilicé las lonas que cubrían el museo, para hacer con ellas una colección"

Defiende a capa y espada un estivo de vida comprometido con los valores para vivir en armonía con la Madre Tierra.

Todo lo que sea innovar con nuevos materiales, me encanta porque me gusta seguir aprendiendo.

Además, vivir en sitios pequeños, en plena naturaleza desde pequeña me ha marcado a la hora de elegir mis proyectos. Creo que es importante aportar. Tenemos que dejar un buen planeta a las siguientes generaciones, y esto está en la educación.

Utilizo tejidos naturales como la lana y otros reciclados, pero también otros que nadie usa, como el tencel, las lonas, los plásticos o los neumáticos.

En el bicentenario del Museo del Prado utilicé las lonas que cubrían el museo para hacer con ellas una colección. Siempre me encuentro buscando la reutilización de cosas que tienen una belleza oculta. En este caso, siempre he tenido el sueño de hacer algo con el Museo del Prado, se lo propuse y aceptaron. Con ello, quería visibilizar que se pueden hacer cosas bonitas con materiales reciclados.

¿Estamos todavía en punto de retorno o el planeta ya no tiene remedio?

Estamos en el punto en el que hay que crear nuevas industrias para poder reutilizar todo lo que ya hemos usado. Diseñar nuevas oportunidades para que cuando llegue 2025 podamos reutilizarlo todo, ya que no vamos a poder tirar nada textil. Ya está muy cerca y hay que fomentar la creación de esas industrias porque con todos esos materiales, que no son solo textiles, como los plásticos hay que ayudar para que se conviertan en otros materiales. Hay que ponerse las pilas.

Comprometida con diversas asociaciones de mujeres...

Sigo trabajando todo lo que puedo con mujeres en riesgo de exclusión, buscando la sororidad. Trabajo puntualmente con algunas como APRAMP. Ya sea para conseguir máquinas de coser o con diseños... contribuyendo artística y humanamente todo lo que puedo.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

El que ahora mismo puedo contar es que voy a llevar los materiales a un tablao que Maria Juncal abre en Ciudad de México. Voy a llenarle el espacio de flores sostenibles realizadas en lona.

Ha sido pre-nominada en los Óscar como Directora de Vestuario por la película Chicas Paranoicas, dirigida por Pedro del Santo. ¿Cuál ha sido su último trabajo para la pantalla?

Hay un proyecto que creo se va a estrenar en breve, que es Territorio Gravedad de Nacho Chueca. Se trata de una serie documental que se centra en el Universo. En ella participan catedráticos, investigadores y científicos.

¿Qué hace cuando no trabaja?

Me encanta cocinar para mis amigos, reírme y compartir todo lo que se pueda, ya sean charlas serias o disparatadas, las que surjan. Y estar rodeada de buena gente. Tengo la fortuna de tener cerca a mucha.

