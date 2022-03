7 de 10

Restaura y calma la piel, fortaleciendo la barrera cutánea, reduciendo los daños no visibles generados por factores externos (contaminación, rayos UV, etc.) o estilo de vida actual, evitando la aceleración del envejecimiento prematuro. Esta fórmula de aroma exquisito calma la piel sensible aportando suavidad y aspecto más uniforme y renovado.