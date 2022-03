Roberto Verino cumple 40 años como diseñador y lo celebra rodeado de 40 mujeres de excepción

El diseñador Roberto Verino lleva 40 años trabajando entre telas, inspirándose en lo que él denomina belleza serena. Por ello, lanza su colección de primavera-verano 2022 como homenaje a todas las cosas eternas e inmutables. Aquellas capaces de trascender en el tiempo, porque saben adaptarse a los tiempos, sin perder su esencia y porque son universales.

Esta colección es una invitación a recuperar el ocio consciente, los momentos de paz, los paseos tranquilos y el inspirador dolce far niente, que ha cautivado a tantos talentos artísticos a lo largo de la historia.

“Se trata de mirar esas pequeñas cosas, de mirar hacia atrás, de darnos cuenta de que tenemos que parar. Siempre digo que tenemos que cuidarnos y distinguir lo que vale la pena de la vida”, asegura el diseñador gallego.

Roberto Verino SS2022. Alfredo Arias

Y añade que: “No hay que ir a toda velocidad, sin dejar huella, sin dejar amigos… Al final, lo que más importa es que de verdad te quieran, porque tú has querido a las personas”, concluye.

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL junto a Nuria March y Antonia San Juan. Alfredo Arias

40 mujeres excepcionales

Para celebrar este aniversario, Roberto Verino ha seleccionado y contado con la presencia de 40 mujeres españolas de excepción, entre ellas la vicepresidenta de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara. “Ha sido muy difícil que sólo sean 40. No están aquí todas las que a mí me hubiera gustado, porque en algunos casos no tenían disponibilidad, pero todas las que están son, sin duda, mujeres excepcionales”, ha dicho el diseñador.

Las propuestas de esta nueva colección de primavera-verano están divididas en tres momentos de uso.

“En la colección, he identificado tres propuestas, teniendo en cuenta nuestros iconos como marca y nuestro futuro, y he establecido tres momentos de uso: el día a día, bajo el concepto de lo cotidiano, de buscar el equilibrio masculino-femenino. Atendiendo a esto, incluye una colección de trajes, que ponen en evidencia esa trayectoria, en la que para mí el traje es una de las piezas más emblemáticas de la casa”, asegura Verino.

Traje de Roberto Verino SS2022 Alfredo Arias

“Seguida, por un momento de celebraciones, de tarde-noche, con tejidos brillantes y dorados. Para finalizar, uno de los aspectos que más me motivan, que es la utilización del color y los estampados, con coordinaciones muy sencillas y atractivas, en total look o bien mezclados, con el objetivo básicamente, de dar ánimo. Necesitamos esa píldora de ánimo colectivo, de sentimiento de apoyo, y de estar con las pilas cargadas”, concluye Roberto Verino.













Sigue los temas que te interesan